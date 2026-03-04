TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'

El público decidió que la polémica pareja fuera la segunda nominada de la semana.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Nuja está muy molesta porque fue la única mujer en perder el Desafío

¡El público habló! y decidió que la segunda pareja nominada de la séptima semana rumbo a la semifinal de ‘¿Apostarías por Mí?’ fuera Adrián y Nuja, luego de revelarse los resultados de la reñida votación del público.

Tras ser las dos parejas con menos dinero en el ranking de la bolsa semanal: Adrián y Nuja, y Mario y Brenda Bezares, se sometieron a una votación del público para decidir qué pareja quedaba nominada.

Adrián y Nuja quedan nominados rumbo a la gran semifinal de ‘¿Apostarías Por Mí?’

El público decidió y eligió a Adrián y Nuja como la segunda pareja nominada de la séptima semana rumbo a la gran semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'.

Estamos nominados ota vez, segunda pareja nominada, sólo tenemos palabras de agradecimiento para ustedes, aunque perdimos esta encuesta contra el gran Mayito, ya lo presentíamos. Si simpatizan con nosotros y nos quieren regalar su voto.
Adrián


Laysha y El Malito rompen las reglas y son sancionados por el Anfitrión en ‘¿Apostarías por Mí?’.

Mientras que Nuja pidió al público que los ayuden para no salir del reality y llegar a la gran final.

Voten por nosotros, échenos la mano, nda nos encantaría más que regresar, es un sueño hecho realidad para los dos, la hemos pasado increíble, nos ha encantado este proyecto, lo estamos gozando muchísimo. Voten por el 'Papuchis' y 'mamuchis'
Nuja


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

