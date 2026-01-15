¿Qué pasará todos los sábados en '¿Apostarías por Mí?' Aquí te lo contamos
Entérate de lo que pasará en la villa con las 12 parejas cada sábado y lo que podrán disfrutar.
Estamos a tan solo tres días de que arranque el gran reality show de parejas ‘¿Apostarías por Mí?’, en donde 12 famosas parejas convivirán 24/7 dentro de una preciosa villa en Brasil, en donde pondrán a prueba su amor y confianza.
Y mientras eso ocurre, te contamos lo que pasará cada sábado dentro de este esperado reality show, en donde verás como nunca antes convivir a estas famosas parejas.
‘¿Apostarías por Mí?’: Esto es lo que pasará cada sábado
Luego de una ardua semana llena de desafíos entre las 12 parejas de famosos, los sábados se podrá tomar un respiro y poder relajarse de toda la tensión acumulada.
Los sábados las parejas no tendrán desafíos, nominaciones o cara a cara, por lo que tendrán tiempo de platicar y conocerse mejor entre ellos. Lo cual será, literal, una bocanada de oxígeno puro, pues por un día, no tendrán que pensar en estrategias, retos o enfrentamientos.
Las parejas podrán aprovechar ese tiempo para hacer algunas actividades de aseo de la villa o simplemente tomarse un tiempo para descansar. Sin duda los sábados será un día que apreciarán mucho las parejas, pues será cuando realmente podrán estar en calma.
¿Ya estás listo para el gran estreno de ‘¿Apostarías por Mí?’? Disfrútalo este domingo 18 de enero por Univisión, Unimás, ViX y Las Estrellas.