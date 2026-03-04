TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Franco y Breh ganan el bono y la apuesta por el desafío y así mueven el ranking en ‘¿Apostarías por Mí?’

La pareja fue la gran ganadora del bono y su apuesta llegando a los primeros lugares del ranking.

Por:Ana Belén Ortiz
Por:Ana Belén Ortiz
Video Malito CONSUELA a Laysha acercándose la gran final

Las parejas se enfrentaron a uno de los desafíos más intensos de toda la temporada llamado ‘Miedo de altura’, en el que las mujeres apostaron y los hombres lo dieron todo en una plataforma en las alturas.

El desafío consistió en que los hombres superaran diversos obstáculos en una plataforma en las alturas, mientras respondían preguntas sobre sus parejas, las cuales tenían que acumular hasta el final, para después tirarse al vacío y apretar el botón para parar el tiempo.

Franco y Breh ganan el desafío y el bono, así mueven el ranking de parejas

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

El primer grupo en apostar fue:

Rubí apostó toda su bolsa por René: 25 mil dólares.
Nuja también lo apostó todo al quedar casi en banca rota: 800 dólares.
Breh hizo lo mismo y apostó 29 mil 250 dólares.

De este grupo todos ganaron su apuesta, menos Adrián y Nuja, pues tuvieron sólo dos aciertos.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


En el segundo grupo así apostaron:

Ale apostó 15 mil 403 dólares por Beta.
Laysha apostó por Malito 4 mil 3 dólares.
Brenda apostó por Mario 19 mil 11 dólares.

De este grupo todos perdieron sus apuestas, por lo que sus bolsas perdieron mucho dinero.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

