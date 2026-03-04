¿Apostarías por mí? Nuja no puede más con la culpa y rompe en llanto en los brazos de Adrián Di Monte: "Me rendí" Luego de convertirse en la única mujer de La Villa en no superar el desafío, Nuja se desahoga con Adrián.

Video Adrián consuela a Nuja por sus errores

Nuja no pudo contener más el sentimiento de culpa y frustración tras convertirse en la única mujer de La Villa en no superar el desafío del péndulo.

Momentos antes de dormir, Nuja buscó consuelo en los brazos de Adrián Di Monte, quien ante el llanto de su esposa no dudó en expresarle apoyo.

Y es que, aunque al enterarse de los resultados su molestia fue evidente, el actor finalmente le pidió que no se preocupara más por eso y se fueran a descansar tranquilos.

"No llores, mamita, todo está bien, de verdad te prometo que todo está bien, relájate. Tranquila", dijo.

Mientras Nuja no podía parar de llorar, Adrián le insistió en que no pasaba nada e intentó reconfortarla resaltando que estaba jugando muy bien.

"Tu sabes que yo no te diría algo que no sea cierto, de verdad todo está bien, relájate, lo has hecho increíble. No estés triste, te lo juro que si no era hoy, de la placa no se puede salir nadie más porque ya estamos en la final", insistió.

Aseguró que estaba seguro y orgulloso de su desempeño y que sabía que no se rendiría bajo cualquier circunstancia.

"Pero me rendí hoy", respondió Nuja.

Adrián destacó que siguió su lógica y que estaba bien, que no se atormentara más y soltara lo sucedido.

"En tu lógica estás pensando que lo estabas haciendo bien, jamás te hubieras rendido, pensaste en una lógica que tiene lógica, no te atormentes más. Lo hiciste espectacular, súper rápido. Es un juego, no llores, no es nada más que un juego, nada en la vida vale la pena que tú estés triste, yo estoy muy orgulloso de ti, no tienes nada que probarme a mí, no te marchites tus ojitos, suéltalo ya", dijo.

Nuja le pidió que no dejara de abrazarla, pues no podría contener el llanto.

"Toda la vida te voy a abrazar", reaccionó Adrián.

