¿Apostarías por mí? ​​'¿Apostarías por Mí?': Qué ocurre cada martes y por qué ese día definirá el juego A pocos días de que arranque el espectacular reality show te contamos todo lo que pasará cada martes, que cambiará para siempre el rumbo del juego.



Video ¿Apostarías por Mí?: estreno el 18 de enero en ViX

En el nuevo reality de TelevisaUnivisión, el amor no solo se pone a prueba con emociones, sino con dinero real y decisiones que pueden cambiarlo todo. ‘¿Apostarías por Mí?’ llega a la pantalla como una de las apuestas más intensas del año, reuniendo a parejas reales dispuestas a arriesgarlo todo por demostrar que confían el uno en el otro.

En esta competencia no basta con querer a tu pareja, hay que estar dispuesto a respaldarla con cifras, estrategia y nervios de acero. Cada semana, los participantes descubren que una sola decisión puede impulsarlos a la cima o enviarlos directo a la zona de peligro. Y si hay un día que marca la diferencia, ese es el martes.

¿Qué pasará todos los martes en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Video Ale Espinoza y Alan Tacher están listos para el gran estreno de ¿Apostarías por mí?



Dentro de ‘¿Apostarías por Mí?’, cada martes se convierte en una jornada decisiva. Es cuando las apuestas entran en juego y las parejas enfrentan las consecuencias reales de confiar o no, en su compañero o compañera.

La dinámica comienza con el Desafío de hombres o mujeres, que se va alternando semanalmente. Antes de que inicie la prueba, cada pareja debe decidir cuánto dinero apostar por el desempeño de su compañero o compañera. Ese monto no solo refleja confianza, también define su estrategia.

El resultado de este primer desafío impacta directamente en la competencia, ya que el dinero ganado o perdido ayuda a determinar qué pareja queda nominada. Un mal cálculo puede poner en riesgo a cualquiera, incluso a quienes parecían estar en una posición segura.

Más adelante, las tres mejores parejas vuelven a competir en una segunda ronda que se realiza dentro del show en vivo. Allí se disputa un bonus económico que puede cambiar por completo el panorama de la semana.

La noche culminará con uno de los momentos más esperados, la cena en la suite, un espacio íntimo donde las emociones, los reclamos y las alianzas salen a la luz y pueden redefinir la relación entre las parejas.

Las parejas que lo arriesgan todo

Video ¡El Malito le hace una sorpresiva propuesta a Laysha!



Diez duplas entran a la villa con la misión de probar que su relación es tan fuerte como su capacidad de apostar:

Raúl Molinar “El Pelón” y Laura Elena Carreón

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía

Franco Tradardi y Breh

Jim Velásquez y Alina Lozano

Gigi Ojeda y David Leal

Tiby Camacho y José Medina

René Strickler y Rubí Cardozo

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

El Malito y Laysha

Cada pareja llega con dinámicas, historias y personalidades distintas, lo que promete desde alianzas estratégicas hasta tensiones que pondrán a prueba incluso a los vínculos más sólidos.

‘¿Apostarías por Mí?’ está basado en un formato de Abot Hameiri Communication, distribuido por Dori Media International y producido por Fremantle para TelevisaUnivision.