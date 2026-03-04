TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

Breh y Franco quieren, con su nominación, saber qué está pasando afuera: Laysha asegura que ya están resignados

Laysha platicó con Breh y Franco sobre su nominación y aseguró que debieron enviar a Adrián y Nuja a la placa.

Por:Paulina Flores
Video Laysha desenmascara a Adrián frente a Franco y Breh

Laysha se acercó con Breh y Franco para hablar sobre su nominación, destacando que a ella no le da miedo enfrentarse en una placa con Adrián y Nuja.

"Claro que sí, c*gado de la risa te lo mando, claro, por eso yo dije '¿para qué manda a estos dos?'", dijo.

La conductora opinó que ellos podrían haberse salvado una semana más; sin embargo, Breh y Franco respondieron que querían estar en la placa también para saber cómo están las cosas afuera.

"Nosotros también queremos saber", dijo Breh.

"Sí, queremos saber qué chi*gados está pasando afuera", respaldó Franco.

Laysha insistió en que como estrategia no estuvo bien, luego de lo que pasó el pasado fin de semana con Julián Gil y Valeria Marín.

"No puedes comparar por el tema que pasó de Franco. Y entiendo tu punto, Breh, pero a nivel juego no estuvo bien, porque tú ya estás como resignada", especuló. " Tú lo hiciste porque ya estás como resignada, ¿verdad que sí?".

Breh aclaró que no están resignados y que lo que pasó con Julián Gil no define su participación dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

"No, genuinamente creo que sí tenemos una oportunidad, independientemente de lo del fin de semana; yo creo que no es lo que define", destacó.

Laysha dijo estar convencida de que Adrián y Nuja se salvarán de su pasada nominación solo por Gigi y David.

"Yo creo que ustedes podrían llegar a la final, ¿por qué no mandarían a Adrián? Regreso porque se fue Gigi y David", comentó.

Además, sostuvo que no teme en una placa del Team Pueblo con Adrián y Nuja.

"Pero claro que yo mando a Adrián con uno de nosotros cien por ciento", afirmó.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

