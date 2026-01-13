¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Conoce las dinámicas que habrá cada miércoles en el reality Esto es todo lo que ocurrirá a mitad de semana en ¿Apostarías por Mí? ¡No pierdas ningún detalle!

300 mil dólares en juego, 12 parejas, vigilancia 24/7 y nada de privacidad... Así es ¿Apostarías por Mí?, el nuevo reality de TelevisaUnivision que está por estrenarse y promete ser uno de los experimentos sociales más intensos de la televisión.

En este formato, las celebridades vivirán aisladas del mundo exterior, sin conexión alguna con familiares, redes o dispositivos. Pero más allá de la convivencia, lo que realmente estará en juego será su amor, confianza y capacidad para enfrentar desafíos físicos, emocionales y mentales.

¿Qué pasa cada miércoles en '¿Apostarías por Mí?'?

Cada jornada dentro del reality estará marcada por pruebas que definirán su avance, alianzas y permanencia en la competencia, por lo que en definitiva no experimentarán unas vacaciones románticas.

Como ya sabes, los lunes inician con el Desafío de Parejas, seguido el martes por la Primera Apuesta, pero el verdadero giro llega a mitad de semana, donde las parejas deberán enfrentarse a nuevas dinámicas que pondrán a prueba su estrategia y capacidad de adaptación.

Los miércoles serán de: Segunda Apuesta. De esto va dicha dinámica: empieza el segundo desafío, que alterna entre mujeres y hombres en cada emisión. Pero antes de que comience la competencia, cada pareja deberá apostar por el rendimiento de su compañero, lo que añade tensión y pone a prueba su confianza mutua.

Quienes resulten ganadores en este reto no solo sumarán prestigio dentro de la villa, sino que recibirán un valioso bono económico, que se agregará a su bolsa semanal y actualizará su posición en el ranking del programa.

Por la noche, en el show en vivo, las parejas con los peores resultados deberán enfrentarse nuevamente en una competencia y realizar una segunda apuesta clave. Aquí, cada decisión cuenta, ya que un error podría llevarlos directamente a la nominación.

La pareja con el menor acumulado en su bolsa de apuestas se convierte automáticamente en la segunda pareja nominada de la semana, quedando en riesgo de abandonar el reality.

Al finalizar la intensa jornada, todas las parejas participan en una sesión de terapia, un momento íntimo donde pueden expresar lo que han vivido, tanto lo bueno como lo malo. Este espacio busca que los participantes resuelvan conflictos, fortalezcan su comunicación y encontrar una nueva forma de conectar antes del siguiente reto.

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.