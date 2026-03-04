René Strickler revela, con voz entrecortada, por qué tiene miedo: Rubí le hace inesperada petición
René Strickler se sinceró con Rubí en ¿Apostarías por mí?, donde conmovido, reveló por qué tiene miedo, sin imaginar la reacción de su pareja.
René Strickler tuvo una intensa plática con Rubí en ¿Apostarías por mí?, donde c on voz entrecortada, le confesó por qué tiene miedo.
El actor de telenovelas se sinceró con su pareja, quien le hizo una inesperada petición, afirmando “no soy tonta”.
René Strickler hace confesión a Rubí: ella le suplica en ¿Apostarías por mí?
Rubí conmovió al suplicarle a René Strickler que confiara en ella en los nuevos desafíos y apuestas.
“ Te puedo pedir de todo corazón que confíes en mi discernimiento mañana, quédate tranquilo, no soy tonta. Yo no me meto, ni te digo qué hacer , cuando te he propuesto hacer algo en algún juego y me dices que no, lo acepto. Entonces vamos a respetar las intervenciones de cada quien”, indicó.
Ante la mirada atónita del actor, señaló que la angustia y le pidió que se quedara tranquilo por lo que hará.
“A mí me pones en una situación de angustia, si te pones a tocar temas, aunque digas si eso sí se puede… Quédate tranquilo, yo voy a analizar de forma fría la apuesta, no te tienes que molestar”, precisó.
En ese momento, René Strickler destacó que pueden perder y que no desea estar con esa incertidumbre.
“ Podemos perder… Me angustia, me gustaría que tuviéramos un acuerdo, no que no me digas ‘no, yo lo voy a hacer’. Estar 24 horas, de hoy en la noche, dormirme con una incertidumbre, estar todo el día con incertidumbre, me saca de quicio, me pone mal”, comentó.
Ante las palabras de su marido, Rubí no se quedó callada y afirmó: “¿Qué necesidad tienes?... Tú crees que yo puedo hacer eso, que puedo hacer algo tan mal, que podemos perder”.
Fue en ese momento que René Strickler le confesó su más grande miedo en estos momentos en ¿Apostarías por mí?
“Si lo hubiera apostado todo, no estaría en esta posición, del miedo que tengo de que vayamos a la placa, ni modo, fue mi culpa”, sentenció.
