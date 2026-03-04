TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Tu voto decide! Elige qué pareja será nominada hoy en ‘¿Apostarías por Mí?’

Este miércoles se abre la votación para definir qué pareja, entre las dos con menor cantidad en su bolsa semanal, quedará en la cuerda floja rumbo a la semifinal. Aquí te contamos cómo y cuándo participar.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Rubí, Breh y Ale están preocupadas porque sus hombres apostaron mucho dinero

La recta final de ‘¿Apostarías por Mí?’ ya comenzó y la tensión aumenta dentro de la villa. Hoy, miércoles 4 de marzo, se conocerá a la segunda pareja nominada de la semana, quienes acompañará a Breh y Franco, sentenciados previamente por su propio Team Rebelión tras perder el desafío por la herencia de la pareja infiltrada.

La decisión ahora está en manos del público, que deberá elegir entre las dos parejas con menor cantidad de dinero acumulado. Es por ello, que la pareja que hoy quede nominada definirá mucho del destino de cada team y de qué parejas llegarán a la gran final del reality y aquí te decimos cómo y cuándo podrás votar.

Así podrás votar por la pareja con menos dinero en su bolsa para que quede nominada

Video Team Rebelión critica que Pueblo se hagan los 'empinados' pero el público los respalda


Todo se dará a conocer durante el show en vivo de hoy 4 de marzo, y una vez que se revelen los resultados del desafío de hoy ‘ Miedo de altura’, se darán a conocer a las dos parejas que están al fondo del ranking, es decir, que tienen menos dinero.

Las vacaciones se abrirán una vez que Alan Tacher y Alejandra Espinoza lo digan durante el show en vivo, por lo que debes de estar súper atento para que no pierdas la oportunidad de votar por la pareja que quieres que quede nominada. ¿Qué parejas estarán en peligro?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

