'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre 'Miedo de altura' el desafío que puso a temblar a las parejas
En esto consistió el desafío de hombres de hoy 4 de marzo que puso a prueba el mayor miedo de las parejas: ¡Las alturas!
La semifinal de ‘¿Apostarías por Mí?’ está más cerca que nunca y este miércoles 4 de marzo las parejas se enfrentaron a un desafío muy intenso que puso de nueva cuenta a prueba uno de sus mayores miedos de casi todos: ¡Las alturas!
Se trató del desafío ‘Miedo de altura’ en el que los hombres tuvieron que realizar una actividad de conocimiento y confianza de sus esposas.
‘Miedo de altura’ puso a temblar a casi todas las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’
El desafío consistió en que los hombres subieran a una estructura en las alturas y sujetados de un arnés, realizaran una carrera de obstáculos. Pero durante esta carrera, encontraron diversas preguntas sobre los miedos más profundos de sus esposas.
Los hombres tuvieron 7 minutos para recoger las tarjetas con las preguntas correctas y llevarlas consigo hasta la meta. Gana el hombre que haya respondido correctamente los miedos de sus parejas en la menor cantidad de tiempo. ¿Qué parejas habrán pasado el desafío?
