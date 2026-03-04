¿Apostarías por mí? '¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre 'Miedo de altura' el desafío que puso a temblar a las parejas En esto consistió el desafío de hombres de hoy 4 de marzo que puso a prueba el mayor miedo de las parejas: ¡Las alturas!

Video “Estoy orgullosa de ti”: Brenda reconoce el valor de Mario en el Desafío de altura

La semifinal de ‘¿Apostarías por Mí?’ está más cerca que nunca y este miércoles 4 de marzo las parejas se enfrentaron a un desafío muy intenso que puso de nueva cuenta a prueba uno de sus mayores miedos de casi todos: ¡Las alturas!

Se trató del desafío ‘Miedo de altura’ en el que los hombres tuvieron que realizar una actividad de conocimiento y confianza de sus esposas.

PUBLICIDAD

‘Miedo de altura’ puso a temblar a casi todas las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

Video Brenda sufre al ver a Mario en el DESAFÍO de altura



El desafío consistió en que los hombres subieran a una estructura en las alturas y sujetados de un arnés, realizaran una carrera de obstáculos. Pero durante esta carrera, encontraron diversas preguntas sobre los miedos más profundos de sus esposas.

Los hombres tuvieron 7 minutos para recoger las tarjetas con las preguntas correctas y llevarlas consigo hasta la meta. Gana el hombre que haya respondido correctamente los miedos de sus parejas en la menor cantidad de tiempo. ¿Qué parejas habrán pasado el desafío?