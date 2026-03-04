TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre 'Miedo de altura' el desafío que puso a temblar a las parejas

En esto consistió el desafío de hombres de hoy 4 de marzo que puso a prueba el mayor miedo de las parejas: ¡Las alturas!

Por:Ana Belén Ortiz
La semifinal de ‘¿Apostarías por Mí?’ está más cerca que nunca y este miércoles 4 de marzo las parejas se enfrentaron a un desafío muy intenso que puso de nueva cuenta a prueba uno de sus mayores miedos de casi todos: ¡Las alturas!

Se trató del desafío ‘Miedo de altura’ en el que los hombres tuvieron que realizar una actividad de conocimiento y confianza de sus esposas.

‘Miedo de altura’ puso a temblar a casi todas las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

Video Brenda sufre al ver a Mario en el DESAFÍO de altura


El desafío consistió en que los hombres subieran a una estructura en las alturas y sujetados de un arnés, realizaran una carrera de obstáculos. Pero durante esta carrera, encontraron diversas preguntas sobre los miedos más profundos de sus esposas.

Los hombres tuvieron 7 minutos para recoger las tarjetas con las preguntas correctas y llevarlas consigo hasta la meta. Gana el hombre que haya respondido correctamente los miedos de sus parejas en la menor cantidad de tiempo. ¿Qué parejas habrán pasado el desafío?

Descúbrelo en el show en vivo de hoy de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

