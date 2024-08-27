Trump NO advierte en ese video sobre nuevos confinamientos y fraude electoral por la viruela del mono: está fuera de contexto

Un video de agosto de 2023 circula un año después en redes sociales con la intención de desinformar.

Es falso que un video en el que se ve al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, hablando de frente a la cámara, con un cuadro de fondo y banderas de Estados Unidos a cada lado, se trate de una advertencia sobre “nuevos confinamientos, fraude electoral y la viruela del mono”, hecha a poco menos de tres meses de las elecciones del 5 de noviembre de 2024, como afirman publicaciones en Facebook e Instagram. La grabación está fuera de contexto porque no es actual.

PUBLICIDAD

El republicano publicó originalmente este video hace un año (en agosto de 2023), sugiriendo, sin bases, que los demócratas buscaban “traer” de nuevo el covid-19, para producir confinamientos y fraude electoral.

Las restricciones por el covid-19 en Estados Unidos se levantaron completamente el 11 de mayo de 2023. Además, como ya verificamos en elDetector, hasta la fecha no se ha llamado a confinamientos por la también llamada viruela símica o mpox .

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

No se refiere a la viruela del mono en ningún momento

En un video de 1:34 minutos, se le escucha a Trump decir en inglés: “Los lunáticos de izquierda se están esforzando mucho por restablecer los confinamientos y mandatos del covid, con todo su repentino alarmismo sobre las nuevas variantes que se avecinan. ¿Sabes qué más está por venir? Unas elecciones. Quieren reiniciar la histeria covid para que puedan justificar más confinamientos, más censura, más buzones ilegales, más votos por correo y billones de dólares en pagos a sus aliados políticos de cara a las elecciones del 2024”.

En ningún momento de la grabación se escucha a Trump hacer alguna referencia a la viruela del mono, recién decretada el pasado 14 de agosto de 2024 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como emergencia sanitaria , por el recrudecimiento de los contagios en el mundo.

PUBLICIDAD

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, a partir de una captura de pantalla de la grabación, hallamos, entre varios resultados, que el video de Trump no es actual, pues fue publicado en X (antes Twitter) en Team Trump , la cuenta oficial de campaña del candidato republicano, hace un año.

El 30 de agosto de 2023, en Team Trump escribieron : “Los tiranos del covid quieren quitarnos nuestra libertad. Escuche mis palabras: no cumpliremos”, y adjuntan el video del expresidente, que falsamente han relacionado –en agosto de 2024– con la emergencia sanitaria por la viruela del mono .

Publicaciones en medios como Newsweek y Daily Mail confirman que el video es del 30 de agosto de 2023, y que, específicamente, se refiere al covid-19.

Una búsqueda con palabras clave en Google y en Twitter Search Advanced no arrojó resultados sobre algún pronunciamiento del candidato republicano sobre la viruela símica o mpox.

La viruela del mono y el covid-19 NO son lo mismo

La viruela del mono o mpox, de acuerdo con la explicación de la OMS, es una enfermedad viral causada por el virus de la viruela del mono, una especie del género Orthopoxvirus, caracterizada por erupciones cutáneas o lesiones en las mucosas acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía y ganglios linfáticos inflamados.

PUBLICIDAD

Mientras que el covid-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, y los síntomas más comunes son: fiebre, escalofríos y dolor de garganta. Puede causar una enfermedad grave e incluso la muerte, pero según una actualización del 9 de agosto de 2023 de la OMS , “la mayoría de las personas se recuperan por completo sin necesidad de tratamiento hospitalario”.

El supuesto “fraude electoral” ha sido descartado

“Amañaron las elecciones de 2020 y ahora están tratando de hacer lo mismo de nuevo, amañar las elecciones más importantes en la historia de nuestro país, las elecciones de 2024, incluso si eso significa tratar de traer de vuelta el covid. Pero fracasarán porque no permitiremos que suceda”, se escucha decir también a Trump en el video de agosto de 2023.

Como ya hemos verificado en reiteradas oportunidades en elDetector , las denuncias de fraude por parte de Trump han sido descartadas porque no logró la impugnación de votos en Georgia, Arizona y Michigan bajo el argumento de “conteo fraudulento” y porque no logró probar un supuesto fraude electrónico por parte de Dominion, una empresa de voto automatizado, entre otros intentos.

Conclusión

Es falso que un video del expresidente y candidato republicano, Donald Trump, que circula en Facebook e Instagram, se trate de una advertencia sobre “nuevos confinamientos, fraude electoral y la viruela del mono” o mpox. La grabación está fuera de contexto porque se refería a un supuesto retorno del covid-19 para propiciar “confinamientos” y “fraude electoral” y no a la viruela símica. Además, no es actual, sino de agosto de 2023. Comprobamos todo con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, que nos llevó a la publicación original del video en el que Trump específicamente se refiere al covid-19. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.