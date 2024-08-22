La OMS NO ordenó a los gobiernos prepararse para un “mega confinamiento” por la viruela de mono

La OMS desmintió que se haya emitido una orden relacionada con limitaciones de movilidad.

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la reciente emergencia sanitaria internacional por la viruela símica (conocida como viruela del mono), han surgido publicaciones en redes sociales que afirman que el organismo ha ordenado a los gobiernos prepararse para un “mega confinamiento” debido a un brote de esa enfermedad. Sin embargo, se trata de desinformación originada en un portal conocido por difundir afirmaciones falsas, al que elDetector ha desmentido anteriormente.

En un post visualizado más de 115,000 veces en X (antiguo Twitter) y divulgado el 15 de agosto de 2024, se lee: “La OMS ordena a los gobiernos prepararse para ‘mega confinamientos’ debido a la cepa mortal de la viruela del simio”. Una publicación similar también fue compartida en Facebook dos días después de que la OMS declarara la emergencia el 14 de agosto de 2024.

El artículo vinculado a estos posts desinformantes, publicado por The People’s Voice el 15 de agosto de 2024, afirma en su título que la “OMS ordena a los gobiernos prepararse para ‘mega confinamientos’ debido a una cepa de viruela símica ‘letal’.” Pero esto no es así.

Un confinamiento inexistente

El 14 de agosto de 2024, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció a través de un comunicado de prensa una “emergencia de salud pública de importancia internacional” debido al “recrudecimiento de la viruela símica en la República Democrática del Congo y en un número creciente de países de África”. La viruela símica, detectada, inicialmente, en Dinamarca en 1958 en una colonia de monos, es una infección viral que puede causar erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfáticos y fiebre.

En elDetector realizamos una búsqueda en la sección de comunicados de prensa del sitio web de la OMS, utilizando el nombre de la infección viral como palabra clave, y encontramos el anuncio en el que se declara la emergencia sanitaria. Sin embargo, en ningún momento se menciona la solicitud a los gobiernos para confinar a las personas ni se utiliza la palabra "confinamiento".

Tarik Jasarevic, vocero de la OMS, calificó como “falsas” las afirmaciones de las publicaciones objeto de esta verificación en respuesta a una consulta por correo electrónico de elDetector, señalando que este organismo “no puede ordenar ni ha ordenado a los gobiernos que se preparen para ‘Mega Encierros’ o cualquier tipo de encierro debido al mpox [viruela símica]”.

Nuevamente difunden desinformación

Fundado en 2014 por Sean Adl-Tabatabai, The People’s Voice es un sitio web de noticias sensacionalistas conocido por difundir desinformación. Adl-Tabatabai, quien ha sido desmentido por elDetector en ocasiones anteriores, aparece como el autor del artículo relacionado con las publicaciones desinformantes objeto de esta verificación.

Según un informe de Media Bias/Fact Check, The People’s Voice está clasificado como una fuente “cuestionable” y con “cero credibilidad” debido a su “sesgo extremo de derecha”, la promoción de teorías conspirativas y la frecuente publicación de noticias falsas. El informe también menciona que el sitio, antes conocido como News Punch y YourNewsWire, cambió su dominio en un intento de renovarse visualmente, pero continuó difundiendo contenido desinformante.

Los desinformantes cambian de dominio para evitar “el sistema de fact-checking de Facebook” y la consiguiente “disminución de ingresos”, explica un artículo sobre noticias falsas publicado en 2019. Por esta razón, según apunta, el sitio web "yournewswire.com", actualmente llamado The People’s Voice, cambió su dominio a "newspunch.com" en 2018.

Conclusión

Es falso que la Organización Mundial de la Salud haya declarado que los gobiernos deben prepararse para un confinamiento debido al brote de viruela del mono, como señalan algunas publicaciones difundidas en internet. Si bien la OMS declaró una emergencia sanitaria el 14 de agosto de 2024 a causa de esta infección viral, un vocero del mismo organismo, Tarik Jasarevic, desmintió, en correo electrónico con elDetector, que se haya pedido a los gobiernos que se preparen para confinar a las personas, como falsamente asegura un artículo publicado por The People’s Voice, vinculado a mensajes en redes sociales. Esta página web es considerada una fuente cuestionable y de cero credibilidad, según Media Bias/Fact Check. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

