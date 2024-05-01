Es falso que este video sea de los tornados que azotaron Nebraska a finales de abril

Las imágenes han circulado también con mensajes que afirman que fueron tomadas en otros estados del país e incluso en otras naciones.

Es falso que el video en el que se ven dos tornados, uno en una zona residencial y otra en un área campestre, se grabó en Nebraska el 24 de abril (estado golpeado a finales de ese mes por este fenómeno climatológico), como se asegura en la grabación compartida en Facebook, pues las mismas imágenes ya habían circulado al menos en junio de 2023 y marzo de 2022, respectivamente.

PUBLICIDAD

El video está compuesto por dos clips diferentes. En el primero de ellos, de 13 segundos, vemos una zona residencial de casas y cómo un tornado se desplaza de derecha a izquierda levantando partes de las viviendas cercanas. Está grabado desde las afueras de una de ellas.

En el segundo, de solo dos segundos de duración y que parece estar tomado desde un vehículo, observamos un campo y dos casas amenazadas por otro tornado. Durante toda la grabación se puede leer sobre las imágenes la frase, en inglés, “tornado en Nebraska hoy” y una fecha: 24 de abril de 2024.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



En el video se escucha a una persona decir que “esto fue lo que se vivió en el estado de Nebraska hoy”. Un “fuerte tornado”, añade, “hizo un desastre en todo Nebraska”. Como informó Univision Noticias, Nebraska sufrió la última semana de abril una serie de tornados que se cobraron la vida de al menos una persona . Sin embargo, los clips del video analizado no corresponden a esos días.

Grabaciones de 2022 y 2023

PUBLICIDAD

La indagación también revela múltiples cuentas en TikTok que ubican las imágenes en otros estados del país como Oklahoma o Michigan , o incluso en otras naciones como Italia y Canadá . Un video en YouTube dice que fue en California. Todas las publicaciones son recientes o posteriores en meses al tuit difundido en junio de 2023. Uno de estos perfiles de TikTok incluso comparte varios de estos videos con la grabación ubicada en diferentes sitios.

En cuanto al segundo clip, de apenas dos segundos, una búsqueda inversa en Google con una captura de imagen de esa parte del video facilita una cuenta de TikTok en la que encontramos las imágenes como parte de una grabación de 31 segundos publicada en marzo de 2022, por lo que no pueden corresponder a los tornados que azotaron Nebraska en abril de este año.

Conclusión

Es falso que los tornados que se ven en el video analizado golpeasen Nebraska la última semana de abril. Una búsqueda inversa de imágenes en Google con una captura de los dos clips que lo conforman revela que ambos ya habían circulado previamente, uno en junio de 2023 y el otro en marzo de 2022. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.