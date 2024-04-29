Al menos 5 muertos por una asombrosa racha de tornados el fin de semana en el centro de EEUU

Pequeños pueblos de Oklahoma comenzaron este lunes una gran operación de limpieza tras la amplia destrucción que dejó número excepcional de tornados registrados a lo largo del fin de semana en las Grandes Llanuras del centro de Estados Unidos: hay al menos cinco muertos.

El gobernador Kevin Stitt declaró el estado de emergencia por 30 días para agilizar la ayuda a 12 de los condados más afectados. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el presidente Joe Biden habló con el gobernador el domingo y le ofreció todo el apoyo del gobierno federal.

La racha de tornados comenzó el viernes y se prolongó buena parte del fin de semana. El viernes fueron 78 tornados, principalmente en Iowa y Nebraska, el sábado se contabilizaron 35 más desde el norte de Texas y Oklahoma hasta Missouri, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Al menos cuatro personas murieron en Oklahoma a causa de este episodio meteorológico. Los tornados del viernes en Iowa y Nebraska también causaron una gran destrucción y se les atribuyó una muerte.

Las tormentas en Oklahoma también hirieron al menos a 100 personas en ese estado, dañaron un hospital rural, arrasaron carreteras y dejaron sin electricidad a más de 40,000 clientes en un momento dado, dijeron funcionarios estatales.

Las tormentas descargaron hasta 7 pulgadas de lluvia en algunos lugares en cuestión de horas, por lo que también provocaron peligrosas inundaciones y tuvieron que realizarse rescates acuáticos.

Los tornados son relativamente comunes en Estados Unidos, particularmente en el centro y sur del país durante la primavera; pero los meteorólogos aseguran que es muy raro que se produzca una sucesión de grandes tornados.

Los estragos de los tornados en Oklahoma

La localidad de Sulphur, una ciudad de unos 5,000 habitantes en el centro-sur de Oklahoma, se vio especialmente afectada a última hora del sábado, de acuerdo con videos e imágenes difundidas en redes sociales que muestran decenas de edificios destrozados, carros y autobuses arrastrados y techos arrancados en un radio de 15 cuadras.

Según el gobernador de Oklahoma, los daños en esa localidad, en donde una mujer falleció por un tornado durante la noche, fueron los peores que ha visto en sus seis años en el cargo. “No se puede creer la destrucción”, declaró.

"Parece que todos los negocios del centro han sido destruidos", dijo Stitt en una conferencia de prensa. "Gracias a Dios... no había mucha gente aquí a las 10:30 de la noche", añadió.

Unas 30 personas resultaron heridas en Sulphur, incluidas algunas que estaban en un bar cuando azotó el tornado. Entre los heridos hay personas golpeadas o cortadas por escombros.

“¿Cómo se reconstruye? Esto es una devastación total”, dijo Kelly Trussell, residente de toda la vida de Sulphur, mientras observaba los daños. “Es una locura, quieres ayudar pero ¿por dónde empiezas?”.

Al menos dos de los fallecidos en ese estado perecieron en la localidad de Holdenville, informó el Departamento de Gestión de Emergencias (OEM). Medios locales informaron que entre las víctimas había un bebé de cuatro meses.

Video Una bebé de 4 meses hace parte de las víctimas mortales tras el azote de varios tornados en Oklahoma



El OEM aseguró que una cuarta persona murió en una carretera en Marietta, en el sur de Oklahoma, donde videos publicados por la prensa local dejan ver varios autos dañados a lo largo de una carretera e infraestructuras afectadas.

El NWS informó que, según una investigación preliminar, los tornados en Sulphur y Marietta fueron al menos de categoría EF-3, en la Escala Fujita mejorada —de cinco niveles—, lo que significa que tendrían ráfagas superiores a 135 millas por hora.

Los daños en otros estados

Las mortales tormentas en Oklahoma se sumaron a las docenas de tornados reportados que han causado estragos en el centro del país desde el viernes. Otra muerte se informó el domingo en Iowa, donde funcionarios del condado de Pottawattamie dijeron que un hombre gravemente herido durante un tornado el viernes había fallecido.

En los suburbios de Omaha, Nebraska, un tornado demolió casas y negocios el sábado mientras recorría millas a través de tierras de cultivo y subdivisiones, y luego azotó una ciudad de Iowa.

Los daños por tornados comenzaron el viernes por la tarde cerca de Lincoln, Nebraska. Un edificio industrial en el condado de Lancaster fue alcanzado y provocó su colapso con 70 personas dentro. Varios quedaron atrapados, pero todos fueron evacuados y los tres heridos no estaban en peligro, dijeron las autoridades.

Uno o posiblemente dos tornados pasaron alrededor de una hora avanzando hacia Omaha, dejando atrás daños consistentes con un tornado EF3, con vientos de 135 a 165 mph, dijo Chris Franks, meteorólogo de la oficina de Omaha del Servicio Meteorológico Nacional.

El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, y la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, pasaron el sábado recorriendo los daños y organizando asistencia para las comunidades afectadas. Aún se están realizando evaluaciones formales de daños, pero los estados planean buscar ayuda federal.

Con información de AFP y AP.