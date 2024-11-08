Es falso ese video en el que el presidente dominicano supuestamente promociona una plataforma que “garantiza un ingreso mensual estable”

Circula en Facebook un video en el que aparecen el presidente dominicano, Luis Abinader, y la periodista local Nuria Piera supuestamente promocionando una plataforma que “garantiza un ingreso mensual estable superior a los 100,000 pesos dominicanos” (1,668 dólares). Sin embargo, esto es falso. Las voces del mandatario y de la presentadora han sido manipuladas, pues en las grabaciones originales ninguno de los dos habla sobre una oportunidad para recibir dinero fácil.

El video, publicado el 31 de octubre de 2024 y que una semana después sumaba más de 21,000 visualizaciones, muestra primero un clip de Piera –vestida con un traje naranja– en el que se le escucha decir: “El presidente ideó una reforma sensacional que cambiará la vida de millones de dominicanos. Imagina una plataforma que te garantiza un ingreso mensual estable, superior a los 100,000 pesos domicanos”.

Luego, aparece una grabación de Abinader en la que aparentemente dice que la supuesta plataforma “representa un paso firme hacia la estabilidad económica que tanto necesitamos”, antes de invitar a los ciudadanos a hacer clic en el enlace proporcionado para conocer los “detalles”.

Las grabaciones reales abordan otros temas

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google Lens a partir de una captura de pantalla del primer clip, en el que aparece la periodista, y encontramos una nota que lleva insertado un video publicado en mayo de 2023 en la cuenta de YouTube de Color Visión Canal 9. En él, se ve a Piera con el mismo vestido naranja y también aparecen en la parte inferior de la pantalla sus redes sociales y las del programa que conduce –al igual que en el video que estamos verificando–. Sin embargo, ni la grabación ni la nota tratan sobre una plataforma para obtener ingresos estables, sino sobre una investigación de médicos con títulos falsos.

Igualmente, realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google Lens partiendo del clip en el que se ve a Abinader y en las concordancia exactas hallamos varias noticias y videos en los que se ve al presidente con una camisa blanca y frente al mismo fondo de hexágonos grises –junto a una bandera de un lado– que aparece en el clip que estamos chequeando. Todos los resultados coinciden en que en el video el mandatario en realidad anunciaba que participaría en un debate previsto para abril de 2024 y no sobre una plataforma para obtener dinero.

Además, entre los resultados apareció también un post de X (antes Twitter) en el que se ve el mismo video y se advierte que ha sido usado para “promover una estafa con IA” (inteligencia artificial).

Introdujimos entonces el video en TrueMedia, una herramienta de detección de contenidos generados con IA, y la misma encontró “evidencia sustancial de manipulación” tanto en las voces como en los rostros, además de algunas “inconsistencias semánticas”.

Más casos

Considerando que el video viral no fue difundido desde una página de Facebook del gobierno ni de la periodista sino desde un perfil llamado “Breaking News” que solamente cuenta con 38 seguidores, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos un video en la página de Facebook de Color Visión Canal 9, en el que Nuria Piera denuncia que su imagen ha sido manipulada con inteligencia artificial fines delictivos.

Aunque no se refiere exactamente a la grabación en la que aparece con el vestido naranja, sino a otras de presuntas estafas, en esa misma denuncia explica que incluso han sido alterados videos del presidente Abinader y muestra el mismo video del mandatario que estamos chequeando supuestamente ofreciendo una oportunidad de inversión, con un sello de “Falso” superpuesto.

En elDetector hemos verificado anteriormente otras desinformaciones en las que se han manipulado videos de presidentes como el mexicano, Andrés Manuel López Obrador, o el español, Pedro Sánchez, para hacer ver como si promovieran supuestas plataformas de inversión.

Conclusión

Es falso ese video que circula en Facebook en el que aparecen el presidente dominicano, Luis Abinader, y la periodista local Nuria Piera supuestamente promoviendo una plataforma para obtener ingresos estables fácilmente. La publicación viral incluye dos clips en los que se han manipulado las voces de Abinader y Piera, pues en elDetector revisamos las grabaciones originales y ninguno de los dos habla en ellas de una plataforma para generar dinero. Además, una herramienta de detección de contenidos generados con inteligencia artificial encontró “evidencia sustancial de manipulación” en la grabación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

