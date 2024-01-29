Cambiar Ciudad
El presidente español no promovió en televisión la plataforma de inversión Quantum AI: ese video fue manipulado

Una entrevista que dio el mandatario de España, Pedro Sánchez, en noviembre de 2023 fue alterada para poner en su boca palabras que no dijo respecto a una presunta aplicación que permitiría supuestamente obtener grandes ganancias.

Lissy De Abreu
Por:
Lissy De Abreu.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España ha emitido advertencias sobre Quantum AI.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / captura de Facebook.

Un video manipulado de una entrevista que el presidente español, Pedro Sánchez, dio en noviembre de 2023 circula en Facebook y pone en su boca palabras que no pronunció sobre una “aplicación de inversión” en la que hay que depositar como mínimo 250 euros (270 dólares) para supuestamente obtener grandes ganancias. En la grabación original, Sánchez habla sobre asuntos de actualidad con los periodistas y en ningún momento promueve la plataforma Quantum AI, sobre la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España ha emitido varias advertencias y sobre la que ya hemos hecho otras verificaciones en elDetector.

“¡Asegura tu jubilación con el nuevo plan Quantum AI, ya disponible en España! Retírese con tranquilidad utilizando el programa Quantum AI fácil de usar. Únase ahora para tomar el control de su futuro financiero y asegurar su jubilación con facilidad”, dice el texto que acompaña el video publicado el 22 de enero de 2024 en Facebook y que cuatro días después sumaba más de 26,000 reproducciones.

En el cintillo insertado bajo el video, además, se promete “un premio de 1,000 euros [1,080 dólares] el primer día y de 30,000 euros [32,419 dólares] el primer mes”. Mientras que en el audio también se escucha a Sánchez supuestamente decir que “el proyecto está diseñado para sólo 100 participantes y la velocidad de solicitud es tal que a este ritmo literalmente en una semana se cerrará la captación para siempre”.

Mediante una búsqueda inversa en Google, en elDetector encontramos varias notas que reseñan una entrevista dada por el presidente español el 30 de noviembre de 2023 en la televisión local, en las que se ve a Sánchez con la misma ropa y en el mismo escenario que el del clip de la publicación desinformante. Se observan imágenes proyectadas al fondo y, en primer plano, a los presentadores y al propio mandatario trajeados igual que como aparecen en el post que estamos verificando.

Al revisar el video original de la entrevista constatamos que en la misma Sánchez habla de temas de actualidad (que incluso se pueden ir leyendo proyectados en el suelo del set de televisión) y que en ningún momento ni él ni la periodista mencionan la plataforma de inversión Quantum AI. El audio de la grabación, así como los labios de los participantes en la charla, fueron alterados para poner en sus bocas palabras que no pronunciaron, una técnica de desinformación conocida como deepfake.

El hecho de que en el mensaje se introduzca un elemento de urgencia a invertir porque “literalmente en una semana se cerrará la captación para siempre”, también es señal de un posible fraude o estafa.

Sobre Quantum AI

En cuanto a Quantum AI, una supuesta plataforma sobre la que ya hemos hecho otras verificaciones en elDetector, encontramos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) también ha emitido varias advertencias a los consumidores para informar que la misma no está autorizada a prestar servicios de inversión.

En un comunicado en el que advierte sobre Quantum AI y otra supuesta plataforma, la CNMV precisa que “entre los formatos utilizados, destacan vídeos falsos en los que se simula la voz de un personaje o de un responsable público para recomendar estas inversiones fraudulentas, lo que se conoce como deepfake”.

Conclusión

Es falso que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, promovió la supuesta plataforma de inversión Quantum AI durante una entrevista, como se hace ver en un video que circula en Facebook. Esa grabación fue manipulada para poner palabras en la boca del mandatario que en realidad no pronunció. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España ha emitido varias advertencias aclarando que esa entidad no está autorizada para prestar servicios de inversión. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Fuentes

elDetector. Elon Musk y Jack Ma no promueven un programa de criptomonedas para generar dinero en horas. 21 de junio de 2023.

elDetector. Don Francisco no entrevistó a Elon Musk ni promueve esa plataforma de inversiones. 8 de noviembre de 2023.

elDetector por Factchequeado. Cuidado con los 'deepfakes': lo que sabemos sobre esos presentadores de noticias generados con inteligencia artificial. 25 de febrero de 2023.

Forbes Advisor. Convertir 250 euros, 1,000 euros y 30,000 euros a dólares. Consultado el 29 de enero de 2024.

RTVE. Entrevista íntegra de Pedro Sánchez en TVE, la primera tras su investidura. 30 de noviembre de 2023.

Comisión Nacional del Mercado de Valores. Listado de entidades advertidas. Consultado el 26 de enero de 2024.

Google. Búsqueda inversa de imagen. 26 de enero de 2024.

Huffington Post. Sánchez confirma que prorrogarán los presupuestos hasta unos nuevos en el primer trimestre. 30 de noviembre de 2023.

El Mundo. Las palabras de Sánchez por las que el Gobierno israelí ha llamado a consultas a su embajadora en España: "Tengo francas dudas de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional".

Departamento de Justicia de Oregon. Seis señales de que es una estafa. Consultado el 26 de enero de 2024.

Comisión Nacional del Mercado de Valores. Alerta sobre un fraude financiero difundido en redes sociales utilizando la imagen de personas famosas y medios de comunicación. 12 de diciembre de 2023.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

