Ese video en el que AMLO supuestamente promueve una plataforma de inversión está manipulado

Publicaciones en Facebook afirman que un video muestra al expresidente de México Andrés Manuel López Obrador promoviendo una plataforma de inversiones luego de haber terminado su mandato, pero eso es falso. La grabación está manipulada, pues data de 2022 cuando el exmandatario informó sobre los resultados de la consulta de revocación de mandato , y no de octubre de 2024.

“¡Cada participante recibirá 10,000 ya en el primer día!”, dice una frase sobrepuesta a un video de casi 10 minutos en el que aparece el expresidente López Obrador hablando desde una oficina y vestido con un traje negro, una camisa blanca y una corbata roja con motivos verdes y blancos. Al fondo se ve una bandera de México y una biblioteca.

El material incluye un enlace a una página en donde se ofrecen cursos para aprender a hacer trading , actividad que consiste en la compraventa de activos cotizados en bolsa.

El video original es de 2022

La grabación supuestamente muestra a AMLO diciendo que ahora que su mandato llega a su fin compartirá un secreto que solo conocerán 100 personas, que “resolverá tus problemas financieros” y “te permitirá dejar de trabajar”. Posteriormente presenta un presunto programa basado en inteligencia artificial que promete ganancias sin necesidad de habilidades especiales.

El video citado e incluido en las notas fue publicado también el 10 de abril de 2022 en el canal de Youtube del entonces presidente con el título “Mensaje sobre resultados del ejercicio democrático”.

Revisamos el video de poco más de 14 minutos y confirmamos que el presidente viste de la misma manera en la que aparece en el clip que estamos chequeando y que también se encuentra en el mismo lugar. Sin embargo, no menciona nada sobre una plataforma de inversión. En realidad, agradeció la confianza que le otorgaron los ciudadanos para que continuara y llamó a sus adversarios políticos a la reflexión.

Fragmentos del clip original fueron manipulados

Tras revisar la secuencia original y compararla con la que está circulando en redes, encontramos que algunos de los movimientos de AMLO en las imágenes originales coinciden con varios de los que se aprecian en el video de la supuesta promoción de un programa de trading. Pero en esta última, tanto el audio como los labios del expresidente fueron alterados para que pareciera que estaba hablando de una plataforma de inversión.

Por último, el audio de la grabación que circula en redes se distorsiona en varias ocasiones. Un ejemplo de esto se aprecia claramente casi al final del clip, a partir del minuto 9:14 y hasta el 9:34, cuando al terminar las frases se escucha una repetición de la última sílaba que pronunció el expresidente.

Esta no es la primera vez que en elDetector verificamos videos de figuras públicas que han sido manipulados para ofrecer supuestas oportunidades de inversión y en ocasiones han resultado ser fraudes.

Conclusión

Es falso que un video que circula en redes sociales muestre a López Obrador promocionando una plataforma de inversión luego de que concluyó su mandato como presidente. La grabación que se utiliza para hacer la afirmación está manipulada, pues en la original el exmandatario habla sobre la revocación de mandato que se llevó a cabo el 10 de abril de 2022 en la que se determinó que seguiría en el cargo hasta septiembre de 2024 y no menciona ninguna plataforma de inversión. Tras analizar las grabaciones confirmamos que se usaron fragmentos del video original y se alteraron los labios del presidente y el audio para crear la publicación falsa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

