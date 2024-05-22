Ese video no muestra el último vuelo del presidente iraní antes de morir: la grabación es de hace meses

La grabación ya se había difundido en enero de 2024.

Es falso que el video en el que se ve al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, observando el paisaje a través de la ventanilla de una aeronave muestre “las últimas imágenes” del mandatario antes de su muerte tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba el pasado 19 de mayo, como aseguran los textos que acompañan la grabación y que se han compartido en Facebook y X (antes Twitter). El clip es de enero de 2024, por lo que está fuera de contexto.

En la grabación se ve a Raisi sentado observando a través de una ventana y enfrente de él a otra persona, de pelo canoso, que parece hacerle algún tipo de indicaciones sobre lo que está viendo. En un momento, la cámara se acerca más a la ventana y se aprecia mejor que el área sobrevolada es un terreno montañoso y nevado. Durante el video se escucha el ruido de lo que podrían ser las aspas de un helicóptero girando y vemos en la parte inferior izquierda el logo de la agencia iraní de noticias IRNA .

El texto que acompaña la grabación en Facebook apunta que lo que se ve “son las últimas imágenes del presidente de Irán a bordo del helicóptero que se habría estrellado”. En X se dice que las imágenes son de “una hora antes de su accidente”. Es falso.

Un video de hace meses

Una búsqueda inversa de imágenes con una captura de pantalla de la grabación en Yandex facilita una página web, en persa, en la que, tras aplicar el traductor de Google, vemos que la fecha de publicación fue el 28 de diciembre de 1402. En Irán el calendario utilizado es el persa , en el que se toma como año 1 el 622 del calendario gregoriano, utilizado en el mundo occidental, y fecha en la que el profeta Mahoma viajó de La Meca a Medina. En ese calendario, el 28 de diciembre de 1402 corresponde al 18 de enero de 2024 en el gregoriano.

La descripción de la foto dice, según el traductor de Google, que “al margen del viaje a Damavand y Firuzkoh, el equipo de medios del gobierno publicó una foto de Ebrahim Raisi en el avión, que observa el pico de Damavand desde la ventanilla”.

Según la traducción automática que facilita X, el texto que acompaña la grabación dice que “esta mañana, la visita aérea del presidente a la presa de Nemroud”, en la ciudad de Firuzkoh.

Conclusión

Es falso que el video en el que se ve al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, observando el paisaje desde una aeronave sea la última grabación del político antes de que se estrellase el helicóptero en el que perdió la vida el pasado 19 de mayo. Búsquedas en Yandex y Google revelan que la grabación es del 18 de enero de 2024, por lo que las imágenes están fuera de contexto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

