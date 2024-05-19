Lo que se sabe sobre el "accidente" del helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán

Video Presidente de Irán sigue desaparecido tras accidente de helicóptero: esto se sabe de la búsqueda

El "accidente" que según medios de Irán sufrió un helicóptero en el que viajaban el presidente iraní, Ebrahim Raisi, y su ministro de Relaciones Exteriores causó conmoción en toda la región.

Aunque los detalles escaseaban incluso horas después del suceso, el lunes en la madrugada, medios estatales reportaron el fallecimiento del presidente y del canciller.

Y este lunes, el líder supremo del país, el ayatola Ali Jamenei, confirmó el nombramiento como presidente interino del vicepresidente primero, Mohammad Mokhber.

El lugar del accidente había sido encontrado por los equipos de rescate que confirmaron que no se percibieron señales de vida.

Esto es lo que se sabe hasta la mañana de este lunes:

¿Quiénes iban a bordo del helicóptero y dónde iban?

El helicóptero transportaba a Raisi, al ministro de Asuntos Exteriores del país, Hossein Amirabdollahian; al gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental y a otros funcionarios y guardaespaldas, según la agencia de noticias estatal IRNA.

Raisi regresaba de un viaje a la frontera de Irán con Azerbaiyán para inaugurar una presa con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, según la agencia de noticias.

¿Dónde y cómo se "accidentó" el helicóptero?

Al parecer, el helicóptero se estrelló o realizó un aterrizaje de emergencia en el bosque de Dizmar, entre las ciudades de Varzeqan y Jolfa, en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, cerca de su frontera con Azerbaiyán.

Las circunstancias no estaban claras inicialmente. El ministro del Interior, Ahmad Vahidi, dijo que el helicóptero “se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso debido a las malas condiciones meteorológicas y a la niebla”.

¿Cómo se encontró el lugar del siniestro del presidente iraní?

A primera hora del lunes, las autoridades turcas publicaron lo que describieron como imágenes de drones que mostraban lo que parecía ser un incendio en el desierto y que “sospechaban que eran restos de un helicóptero”.

Las coordenadas que aparecen en las imágenes sitúan el incendio a unas 12 millas al sur de la frontera entre Azerbaiyán e Irán, en la ladera de una montaña empinada.

Las imágenes publicadas por IRNA mostraron lo que la agencia describió como el lugar del accidente, al otro lado de un inclinado valle, en en una cadena montañosa. Los soldados, hablando en el idioma azerí local, dijeron: "Ahí está, lo encontramos".

Poco después, la televisión estatal en un texto que se desplazaba en pantalla decía: "No hay señales de vida de las personas a bordo".

Más tarde, los medios comenzaron a informar de la muerte del presidente. “El ayatolá Raisi, el querido presidente de nuestro país, falleció en un accidente de helicóptero en la región de Varzeqan, en Azerbaiyán Oriental, y se unió al Reino Supremo”, reportó por su parte IRNA. Raisi tenía 63 años.

¿Cómo podría afectar su deceso a Irán?

Raisi era considerado un protegido del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y un posible sucesor para su puesto dentro de la teocracia chií del país.

Como ordena la Constitución iraní para el caso de la muerte del presidente, el primer vicepresidente del país, Mohammad Mokhber, fue nombrado presidente interino por Jamenei.

El líder supremo, quien había asegurado públicamente a los iraníes que no habría “ninguna perturbación en el funcionamiento del país”, anunció también cinco días de luto.

