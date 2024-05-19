Autoridades de Irán buscan el helicóptero que transportaba al presidente Ebrahim Raisi tras reportes de un "accidente"

Irán emprendió labores de búsqueda este domingo en el noreste del país para encontrar un helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi, que sufrió un "accidente", anunciaron altos cargos y medios oficiales.

"Ha ocurrido un accidente con el helicóptero que transportaba al presidente" en la región de Jofa, en la provincia occidental de Azerbaiyán oriental, indicó la televisión estatal. El lugar en cuestión se ubica en el bosque de Dizmar, cerca de la ciudad de Varzaghan.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las "condiciones meteorológicas desfavorables" dificultaban estas labores, indicó el ministro del Interior, Ahmed Vahidi, a la televisión estatal.

"Esperemos que Dios devuelva al presidente y a sus compañeros a los brazos de la nación", declaró el guía supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmando que el país "no debe preocuparse" ya que "no habrá ninguna perturbación".

El aparato accidentado formaba parte de un convoy de tres helicópteros en el que viajaba la comitiva presidencial. Dos de ellos aterrizaron sin problemas en Tabriz, en el noroeste de Irán, pero no el helicóptero en el que iba Raisi, ayatolá de 63 años.

La agencia de prensa oficial IRNA informó después de que Raisi, así como el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, se encontraban entre los pasajeros del aparato, junto con el gobernador provincial y el principal imán de la región.

IRNA apuntó que "más de 20 equipos de rescate, completamente equipados, sobre todo con drones y perros de rescate" fueron "enviados al lugar".

La televisión estatal difundió imágenes de varios miembros de la Media Luna Roja iraní caminando entre una espesa neblina. También emitió imágenes de fieles orando por la salud del presidente en varias mezquitas, incluyendo la de la ciudad santa de Mashhad, en el noreste, localidad natal de Raisi.

En esta foto divulgada por la Oficina de la Presidencia de Irán, el presidente Ebrahim Raisi durante una ceremonia el 19 de mayo de 2024. Imagen AP

Quién es el ultraconservador Ebrahim Raisi

Siempre tocado con un turbante negro y luciendo un abrigo religioso, el presidente dirige Irán desde 2021 en un contexto agitado a nivel internacional y de protestas dentro del país. Raisi, un ayatolá de 63 años, es considerado un ultraconservador y un firme defensor de la ley y el orden.

PUBLICIDAD

El presidente iraní, que se presentó como defensor de las clases desfavorecidas y de la lucha contra la corrupción, fue elegido el 18 de junio de 2021 en primera vuelta en unos comicios marcados por una abstención récord para unas presidenciales, y en ausencia de ningún rival de peso.

Sucedió al moderado Hasan Rohani, que lo había derrotado en las presidenciales de 2017 y que, tras dos mandatos consecutivos, no pudo volver a presentarse.

Raisi salió reforzado de las legislativas celebradas en marzo, que fueron las primeras elecciones a nivel nacional desde el estallido del movimiento de protesta que sacudió Irán a finales de 2022 a raíz del deceso de Mahsa Amini, que murió tras haber sido detenida por no respetar el código de indumentaria que rige la República Islámica.

Tras esos comicios, el presidente se mostró satisfecho por el "nuevo fracaso histórico infligido a los enemigos de Irán tras los disturbios" de 2022.

El Parlamento, que asumirá sus funciones el 27 de mayo, estará en gran medida bajo el control de los sectores conservadores y ultraconservadores que apoyan a su gobierno.

Un feroz adversario de Israel

Estos últimos meses, Raisi se mostró como un firme adversario de Israel, archienemigo de la República Islámica, apoyando a Hamas desde el 7 de octubre, cuando empezó la guerra en Gaza entre el Estado hebreo y el movimiento islamista palestino.

Irán lanzó un ataque inédito el 13 de abril contra Israel, con 350 drones y misiles, la mayor parte de los cuales fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos y de otros países aliados.

Raisi figura en la lista negra estadounidense de dirigentes iraníes sancionados por "complicidad" en "graves violaciones de los derechos humanos", unas acusaciones que las autoridades de Teherán rechazan.

PUBLICIDAD

Nacido en noviembre de 1960 en la ciudad santa de Mashad, en el noreste, fue nombrado fiscal general de Karaj, cerca de Teherán, con tan solo 20 años, tras la victoria de la Revolución Islámica de 1979.

Formó parte del engranaje judicial durante más de tres décadas: fiscal general de Teherán de 1989 a 1994, jefe adjunto de la Autoridad Judicial de 2004 a 2014, año en el que fue designado fiscal general del país.

En 2016, el guía supremo Ali Jamenei lo colocó al frente de la poderosa fundación benéfica Astan Quds Razavi, que gestiona el santuario del Imán Reza en Mashhad además de un enorme patrimonio industrial e inmobiliario.

Raisi, hombre poco carismático de barba canosa, gafas finas y siempre ataviado con un turbante negro de "seyyed" (descendiente de Mahoma), cursó las clases de religión y de jurisprudencia islámica del ayatolá Jamenei.

Casado con Jamileh Alamolhoda, profesora de Ciencias de la Educación en la Universidad Shahid-Beheshti de Teherán, con quien tuvo dos hijas, ambas con títulos de educación superior, Raisi es yerno de Ahmad Alamolhoda, imán de la oración y representante provincial del guía supremo en Mashad, segunda ciudad del país.

Probablemente consciente de que necesitaba unir a una sociedad dividida por la cuestión de las libertades individuales, durante la campaña electoral de 2021 se comprometió a erigirse en defensor de la "libertad de expresión" y de los "derechos fundamentales de todos los ciudadanos iraníes".

Mira también: