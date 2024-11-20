Es engañoso decir que ese video de Marco Rubio muestra al secretario de Estado de EEUU pidiendo reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela

En el clip compartido el 13 de noviembre de 2024 aparece el actual senador por Florida. <br>

Una publicación en Instagram del 13 de noviembre de 2024 muestra un video del senador por Florida, Marco Rubio , hablando sobre las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y afirma que el Secretario de Estado de Estados Unidos pidió reconocer al candidato de la oposición, Edmundo González , como presidente del país sudamericano, pero eso es engañoso.

Aunque el 13 de noviembre, el presidente electo, Donald Trump, lo designó como su próximo Secretario de Estado, Rubio aún no ocupa ese puesto, que en realidad actualmente está en manos de Antony Blinken . Además, el clip compartido en redes está fuera de contexto, pues circula en la web desde julio de 2024, más de tres meses antes de que Trump ganara las elecciones del 5 de noviembre .

“Urgente. El Secretario de Estado de Estados Unidos pide reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. ¿Apoyas esto?”, dice un mensaje que está sobrepuesto a un video en el que aparece Rubio hablando. En la esquina superior izquierda hay un gráfico de letras blancas sobre fondo rojo que dice CN24.

En la grabación, de 1 minuto con 23 segundos, el republicano afirma que, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no ha cumplido con la ley al no hacer públicas todas las actas de las mesas, la oposición tiene pruebas suficientes para demostrar que González ganó las elecciones por un margen irreversible.

Señala también que prácticamente “todos los líderes de la región”, incluidos algunos aliados de Nicolás Maduro, han reconocido la derrota de este último y la ilegitimidad de su gobierno. Luego Rubio insta a los oficiales venezolanos a elegir entre ser "marionetas de una dictadura" o servir a su patria, destacando que son ellos quienes tienen en sus manos la posibilidad de evitar una catástrofe, como una guerra civil.

Marco Rubio no es Secretario de Estado

El pasado 13 de noviembre, Trump designó al senador Rubio como el Secretario de Estado de su próximo gobierno. "Será un fuerte defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un valiente guerrero que nunca dará un paso atrás ante nuestros adversarios", declaró Trump sobre Rubio en un comunicado citado por Univision Noticias.

En respuesta, el senador afirmó en su cuenta de X (antes Twitter): "Dirigir el Departamento de Estado de Estados Unidos es una enorme responsabilidad, y me siento honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí".

Sin embargo, Rubio no ocupó el puesto inmediatamente, pues Trump aún debe asumir la presidencia el próximo 20 de enero de 2025. Además, la Constitución de Estados Unidos establece que el Senado debe aprobar los nombramientos de funcionarios clave en el gobierno federal.

El proceso de nombramiento se divide en tres pasos: primero, el presidente nomina a un individuo; segundo, el Senado confirma o rechaza la nominación; y tercero, el presidente emite el nombramiento formal, que se realiza mediante la firma de una comisión. Tanto el segundo como el tercer paso ocurrirán durante las primeras semanas del nuevo mandato de Trump, que empieza el 20 de enero del año próximo.

Por tanto, el proceso de nombramiento de Rubio no ha terminado y el Secretario de Estado sigue siendo Antony Blinken , quien fue nominado por el presidente Joe Biden el 23 de noviembre de 2020; confirmado por el Senado el 26 de enero de 2021; y juramentado por la vicepresidenta Kamala Harris al día siguiente.

El video no es reciente

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens con una captura de pantalla del video y encontramos que el clip con el gráfico rojo circula en TikTok desde el 31 de julio de 2024. La página Canal News 24 lo publicó con la descripción: “Senador Marco Rubio advierte a policías y militares venezolanos”. Sobre las imágenes se lee la leyenda: “Cortesía de @SenMarcorubio”.

Buscamos las publicaciones del 31 de julio de 2024 de Rubio en X y encontramos un mensaje con el video que dice: "A ustedes, los miembros de la policía y el ejército venezolano, se les pedirá que maten a cientos de compatriotas inocentes. Estas personas no son sus enemigos. Estas personas pueden ser tus parientes, vecinos o tus amigos”.

En este caso, el clip es más largo, pues al inicio Rubio explica que en marzo de 2024 el CNE de Venezuela invitó al Centro Carter para observar las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio de 2024 , en las que Maduro fue proclamado ganador. Luego comenta que la organización “emitió una declaración diciendo que las elecciones no cumplían con los estándares internacionales de integridad electoral”; y posteriormente expresa el fragmento retomado en la publicación que estamos verificando.

El video fue publicado por Rubio con motivo de las elecciones venezolanas, apenas tres días después de la votación y desde su cargo como senador por Florida. Por lo que, además, está fuera de contexto cuando es retomado tres meses y medio después, tras la victoria de Trump en Estados Unidos y en momentos en que el republicano se prepara para ejercer un cargo al que apenas acaba de ser nominado.

Conclusión

Es engañoso afirmar que ese video muestra al Secretario de Estado de Estados Unidos pidiendo reconocer como presidente de Venezuela al opositor Edmundo González. En la grabación aparece el senador Marco Rubio, quien recientemente fue nominado por el presidente electo Donald Trump como Secretario de Estado de su próximo gobierno.Sin embargo, Trump asumirá la presidencia el próximo 20 de enero de 2025 y Rubio aún no ha ocupado el cargo. Además, en elDetector encontramos que el clip del senador hablando sobre los comicios venezolanos está fuera de contexto, pues circula desde el 31 de julio de 2024, tres días después de las elecciones en Venezuela y tres meses y medio antes de que Trump hiciera el anuncio sobre el puesto de Rubio en su administración.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

