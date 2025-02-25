Video afirma falsamente que Nayib Bukele ha anunciado un bono de 1,000 dólares para los deportados de Estados Unidos

Un video afirma falsamente que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado un “bono de 1,000 dólares” para los salvadoreños deportados de Estados Unidos con el objetivo de “facilitar su reintegración”. Aunque el gobierno salvadoreño ofrece asistencia para migrantes retornados y, en febrero de 2025, Bukele anunció un acuerdo migratorio con Estados Unidos, no existen declaraciones oficiales sobre ningún bono monetario por esa cantidad de dinero para personas deportadas hacia el país centroamericano.

El reel publicado en TikTok el 27 de enero de 2025, que cuenta con más de 926,000 reproducciones, menciona que el supuesto incentivo sería “entregado por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Social”, a través de una inscripción.

No proviene de una fuente gubernamental

En la primera semana de febrero de 2025, El Salvador y Estados Unidos anunciaron un acuerdo en materia de migración durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a ese país. Este pacto, que Rubio calificó como “el más extraordinario en cualquier parte del mundo”, contempla que El Salvador aceptará la deportación de cualquier extranjero indocumentado desde Estados Unidos, incluidos criminales de diversas nacionalidades, y que por ello recibirá una tarifa a cambio. Sin embargo, cuando se informó sobre el convenio, no se mencionó ningún bono para los salvadoreños.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador señala que las personas que regresan reciben asistencia por parte del gobierno, que, según se lee, incluye “apoyo económico para el transporte” a su residencia y facilidades para su traslado a terminales interdepartamentales dentro del país, “albergue” para pernoctar si llega durante la noche y asesoría para conseguir empleo. Sin embargo, esta ayuda no incluye un bono ni es otorgada por el “Ministerio de Gobernación y Desarrollo Social”, como afirma en el video viral.

Al consultar directamente con el gobierno salvadoreño sobre el supuesto bono de 1, 000 dólares, desde Migración y Extranjería nos respondieron vía correo electrónico: “No contamos con información al respecto”. Agregaron que en las redes del mandatario se puede encontrar información oficial.

Realizamos una búsqueda avanzada en X (antes Twitter) en la cuenta oficial del presidente de Bukele, y no encontramos ninguna publicación que respalde esta supuesta ayuda.

Tampoco hallamos la existencia del “Ministerio de Gobernación y Desarrollo Social”, la entidad que, según el video, estaría encargada de entregar el bono monetario a los salvadoreños deportados desde Estados Unidos. Esta institución no figura en la lista de los 17 ministerios del gobierno de Bukele. Además, la cuenta que difunde esta supuesta “noticia” no corresponde a ninguna fuente oficial del gobierno.

Realizamos, además, una búsqueda de palabras clave tanto en Google, en la sección de noticias, como en la página de transparencia del gobierno salvadoreño, y no encontramos ningún respaldo que avale lo dicho en el post desinformante. Una noticia de esta magnitud habría sido reseñada en algún medio reconocido, lo cual no ha ocurrido en este caso.

Conclusión

Es falso que Nayib Bukele haya anunciado un supuesto bono de “1,000 dólares” para los salvadoreños deportados de Estados Unidos, como afirma un post difundido en TikTok. En elDetector, verificamos que el “Ministerio de Gobernación y Desarrollo Social”, que supuestamente otorgaría este bono, no corresponde a ninguno de los ministerios del gobierno salvadoreño, al igual que la cuenta que comparte esta desinformación. Además, ninguna búsqueda realizada en Google, en la cuenta oficial de X del mandatario ni en la página del gobierno salvadoreño arrojó resultados que avalen el supuesto anuncio por parte de Bukele. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

