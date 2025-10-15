Ese video de hombres encapuchados vitoreando NO muestra a Hamas celebrando el alto al fuego en Gaza

Video Hamas entrega otros cuatro cuerpos de rehenes que murieron en Gaza: resumen de las noticias del día

Circula un video en TikTok, Facebook, Instagram y X (antes Twitter) que muestra supuestamente a Hamas “rompiendo el acuerdo de paz ”, que en realidad es un alto al fuego en su primera fase , alcanzado recientemente entre ese grupo extremista e Israel o “celebrando el cese al fuego”. En la grabación se ve a hombres encapuchados vitoreando, que visten uniformes negros camuflados y van en camionetas por el medio de la calle, toda vez que mujeres, niños y otros hombres corren alrededor, como en señal de apoyo.

Es falso que al 15 de octubre de 2025, se haya roto el alto al fuego, firmado el 13 de octubre por el presidente Donald Trump y otros líderes mundiales , o que esas imágenes sean del grupo islamista tomando las calles para “celebrar” en el marco de los actuales acontecimientos, como afirman decenas de publicaciones en redes sociales. Ese video está fuera de contexto, porque es de enero de 2025, y aunque sí muestra a hombres de Hamas, los vítores respondían a la liberación de rehenes palestinos hace nueve meses.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910

Un video viejo que circula en redes como si fuese actual

“Ahora que hay un alto el fuego, de repente Hamás encontró sus uniformes”, “Hamas retoma el control de Gaza y desafía la tregua con Israel y EEUU”, y mensajes similares se leen en redes sociales, acompañadas del video sobre esos supuestos hechos.

Una búsqueda inversa de imágenes en Yandex, a partir de una captura de pantalla del video, nos llevó a un artículo de enero de 2025, en un medio turco llamado Haksöz Haber; en el que usan también capturas de pantalla del video que circula en octubre de 2025 como si fuese actual.

“Hamas: Nuestro pueblo ha frustrado los planes del exilio, la resistencia continuará”, se lee como titular en un artículo del 29 de enero de 2025 . En la imagen se ven los hombres encapuchados vitoreando, vistiendo uniformes negros camuflados, las camionetas blancas por el medio de la calle, mujeres, niños y otros hombres que corren alrededor y unas banderas de color verde.

Según el Haksöz Haber los miembros de Hamas celebraban en ese momento la liberación de un grupo de prisioneros palestinos liberados.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, nos llevó a la confirmación de que, efectivamente, en enero de 2025 Israel anunció que liberaría prisioneros de guerra palestinos . “Hamas liberó el jueves a tres israelíes y cinco tailandeses rehenes en Gaza e Israel liberó a 110 prisioneros palestinos después de retrasar el proceso enfurecido por la multitud reunida en uno de los puntos de entrega de rehenes”, describió Reuters sobre el proceso, en una nota del 30 de enero de 2025.

PUBLICIDAD

Annahar explica , según la traducción directa de Google, que las imágenes viralizadas en octubre de 2025, no corresponden a miembros de Hamas saludando el cese al fuego. “Estas escenas son antiguas, datan del 25 de enero de 2025”, se lee. El medio de habla árabe basa parte de su comprobación en una publicación en X del medio AlJazeera Egipto, en el que se ve el video de la supuesta celebración de Hamas al cese del fuego, o de ese grupo extremista presuntamente rompiendo el acuerdo de paz recién firmado.

AlJazeera escribió: “Los habitantes celebran a los elementos de la resistencia palestina durante la operación de entrega de prisioneros en la ciudad de Gaza”.

Conclusión

Es falso que ese video que circula en redes sociales, y en el que se ve a hombres encapuchados vitoreando, que visten uniformes negros camuflados, y van en camionetas por el medio de la calle, rodeados de gente que corre alrededor, como en señal de apoyo, sea del grupo Hamas rompiendo el “acuerdo de paz” o celebrando el añlto el fuego en octubre de 2025, como afirman en redes sociales. La grabación está fuera de contexto porque es un video viejo, de enero de 2025, cuando el grupo extremista celebraba la liberación de rehenes por parte de Israel. Todo lo comprobamos con búsquedas inversas de imágenes en Yandex y Google Lens, así como búsquedas con palabras clave en Google, en inglés y español. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.