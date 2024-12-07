El mandatario aparece en la grabación diciendo que “el crímen es muy difícil de detener”. <br>

Publicaciones en redes sociales afirman que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele , está burlándose del programa Becas para el Bienestar que se implementa en México en un video, pero eso es falso. Durante una visita a Costa Rica el 11 de noviembre de 2024 el mandatario salvadoreño sí habló de la ineficacia en general de los incentivos gubernamentales para alejar a los jóvenes del crímen, pero no se refirió a México específicamente o a dicha iniciativa.

“Hagan paro, alguien que pase el vídeo a los mugrosos chaires [simpatizantes del partido gobernante, Morena] que nos gobiernan. Culiacán”, dice un mensaje compartido más de 3.000 veces en X (antes Twitter), y que nombra a esa ciudad al norte de México. El texto acompaña a unas imágenes en las que aparece Bukele vestido con un traje azul marino y usando una banda roja con blanco y una medalla en el costado derecho del saco. Al fondo, las banderas de El Salvador y Costa Rica. Sobre la imagen se lee: “Presidente de El Salvador se burla de Becas del Bienestar”.

Las Becas del Bienestar en México son apoyos económicos del gobierno dirigidos a estudiantes de sectores vulnerables para garantizar su derecho a la educación. Las ayudas son desde 920 pesos mensuales (unos 50 dólares) para educación básica y media superior, y 2,800 pesos (unos 150 dólares) para educación superior, y tienen como objetivo reducir la deserción escolar y fomentar la permanencia en el sistema educativo.

Bukele no habló de México en ese discurso

En el video de poco más de un minuto que circula en redes, Bukele señala que en una visita reciente en Argentina reflexionó sobre la dificultad de detener el crimen con incentivos gubernamentales. Posteriormente, asegura que la propuesta de ofrecer becas o subsidios a los jóvenes para alejarlos del crimen suena bien en teoría, pero que no es suficiente frente a los poderosos incentivos del crimen.

“Vamos a darle una beca a los jóvenes, vamos a darle un subsidio a los jóvenes para que se salgan del crimen. Sí, claro, pero ¿cuánto va a dar el Gobierno? 300 dólares, los delincuentes le van a dar 3,000. El gobierno le va a dar 3,000 y el delincuente le va a dar 5,000. No hay forma de que un gobierno pueda competir con el incentivo del crimen”, dice Bukele.

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens con una captura de pantalla del video del mandatario, y uno de los resultados que arrojó fue un video de YouTube titulado: “Discurso del presidente Nayib Bukele en su visita a Costa Rica”, publicado el 11 de noviembre de 2024 en el canal de un creador de contenido variado.

Revisamos la grabación de 14:20 minutos titulada “Discurso de nuestro Presidente Nayib Bukele durante su Visita de Estado en Costa Rica” y confirmamos que en ella el líder defiende su enfoque sobre la seguridad y la lucha contra las pandillas. Subraya que aunque los delincuentes tienen Derechos Humanos por el hecho de ser humanos, estos derechos no deben contraponerse a los derechos de las víctimas.

En su discurso, Bukele criticó las políticas de becas y subsidios y mencionó la frase sobre las becas, que en redes afirman falsamente que menciona a México: “Vamos a darle una beca a los jóvenes, vamos a darle un subsidio a los jóvenes para que se salgan del crimen. Sí, claro, pero ¿cuánto va a dar el Gobierno? 300 dólares, los delincuentes le van a dar 3,000. El gobierno le va a dar 3,000 y el delincuente le va a dar 5,000. No hay forma de que un gobierno pueda competir con el incentivo del crimen”.

En ningún momento se refirió a México o su programa de Becas del Bienestar como falsamente lo indican las publicaciones en redes sociales.

Hicimos una búsqueda en la página de YouTube de la Presidencia de Costa Rica y encontramos un video grabado en directo del evento de condecoración de Bukele, pero captado desde otro ángulo. En esta grabación, se puede escuchar la frase sobre las becas que se muestra en las publicaciones que circulan en redes ver a partir del minuto 26:52 y hasta el 27:57 . Tampoco se mencionan las becas de Bienestar en México.

Conclusión

Es falso que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se haya burlado de un programa de becas para estudiantes que se implementa en México. El video que circula en redes sociales muestra al líder salvadoreño haciendo una declaración sobre la dificultad de detener el crimen con incentivos gubernamentales en términos generales, y aunque menciona la entrega de becas a jóvenes para alejarlos del crímen, en ningún momento se refiere a México específicamente o al programa Becas del Bienestar, como aseguran en X (antes Twitter). Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

