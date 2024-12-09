Ese video de un avión en llamas NO está relacionado con la caída del gobierno de Bashar al-Assad: las imágenes están fuera de contexto

El accidente del avión no está vinculado con la caída del gobierno sirio.

En medio de la caída del régimen sirio, que estuvo en el poder por más de cincuenta años, circula un video que muestra un avión en llamas y que señala que, supuestamente, transportaba al presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, esa afirmación es falsa y las imágenes están fuera de contexto porque fueron publicadas en septiembre de 2024 y corresponden a un accidente aéreo ocurrido en India.

“Avión de Bashar al-Assad fue derribado en las afueras de Damasco”, se lee en la publicación compartida el 8 de diciembre de 2024 en Instagram, en la que señalan que aparentemente “no hay sobrevivientes y el Presidente de Siria, Bashar al-Assad, habría fallecido”.

Usan imágenes reales para desinformar

En elDetector, al observar que el post no era compartido por un medio de renombre, procedimos a realizar una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens para identificar el origen del clip. La búsqueda arrojó varios artículos con esa misma imagen, pero que no son actuales, sino de la primera semana de septiembre de 2024.

“El caza Mig-29 de la Fuerza Aérea India (FAI) que se estrelló el lunes por la noche realizaba una misión rutinaria de entrenamiento. El avión se estrelló tras sufrir un fallo técnico”, reportó The Free Press Journal en un artículo publicado el 2 de septiembre de 2024. En el mismo se explica que el incidente ocurrió en Barmer, una ciudad ubicada en el oeste del estado de Rajastán, en el noroeste de India, y se aclara que el “piloto eyecta de forma segura” por lo que “no se han registrado víctimas mortales”. Este medio “es uno de los periódicos más antiguos de Bombay (India), con más de 90 años de historia”, señala la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Otros medios locales, como India Today, también publicaron la noticia el 2 de septiembre de 2024 como breaking news, acompañada de un video con las mismas características del circula en Instagram: una luz azulada que ilumina la parte delantera del avión y un incendio concentrado en el fuselaje central. Esto desmiente lo difundido en redes sociales respecto a que el accidente de esa aeronave esté relacionado con el contexto actual.

Además, al realizar una búsqueda en Google en la sección de noticias sobre Bashar al-Assad, no encontramos ninguna reseña que confirmara el supuesto fallecimiento del mandatario sirio. Por el contrario, hallamos artículos que indicaron que el presidente habría viajado a Rusia, país que, según se reporta, le ofreció asilo político, tras la toma de Damasco por parte de la oposición, según medios internacionales como BBC y Associated Press .

Conclusión

Es falsa la afirmación que circula en redes junto al video de un avión en llamas que, según se trataría de la aeronave de Bashar al-Assad tras ser derribada en un hecho en el que supuestamente el exmandatario habría "fallecido”. En elDetector verificamos que el clip está fuera de contexto, ya que circula, al menos, desde septiembre de 2024 y, según medios como The Free Press Journal e India Today, las imágenes corresponden a un avión de la Fuerza Aérea de la India que cayó durante un entrenamiento, sin que se reportaran personas heridas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

