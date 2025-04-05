Ese video de Andrés Manuel López Obrador supuestamente dirigiéndose al presidente de El Salvador NO es real

La grabación viral utiliza un fragmento de un video publicado en 2018.

Una publicación en Facebook difunde un video que aparentemente muestra al expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dirigiéndose al presidente de El Salvador, Nayib Bukele , pero eso es falso. La grabación está manipulada, pues usa imágenes de marzo de 2018, cuando el exmandatario estaba en plena campaña presidencial rumbo a las elecciones de ese año.

“El ex presidente mexicano, Manuel López Obtador [ sic] , la envía un mensaje de lectura al porcino ladrón dictador Nayib Bukele”, dice el mensaje que acompaña el video en el que aparece el exmandatario vestido con una camisa blanca, de brazos cruzados, hablando frente a un muro de metal.

Sobrepuesta al video se muestra la leyenda: “López Obrador le dice la verdad a Nayib Bukele”.

El video data de 2018

Al reproducir la grabación de 1:07 minutos se ve al exmandatario mexicano hablar y se escucha una voz masculina diciendo: “Tú vendiste a tu país, lo tienes con una deuda enorme, lo tienes tan mal que con solo tronar los dedos tu papá Trump te quita el país. En cambio nosotros estamos saliendo de la deuda y nuestra economía cada vez más fuerte. Somos un país que no se deja pisotear por nadie”.

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos una nota del medio mexicano Eje Central del 6 de marzo de 2018 informando sobre un mensaje que López Obrador, entonces candidato a la presidencia, pronunció en Tijuana, en el norte de México.

El artículo incluye el video en cuestión que López Obrador publicó en Facebook el 5 de marzo de 2018 junto con el mensaje: “Los sueños de hoy serán las realidades del mañana, como diría el poeta. En Tijuana, en la frontera, hice el compromiso de gobernar con justicia, dignidad y decoro”.

Revisamos el clip en su totalidad y confirmamos que en él no se menciona al mandatario de El Salvador. Además, Bukele tomó posesión de la presidencia por primera vez más de un año después de que ese video fuera publicado, el 1 de junio de 2019.

Se alteró el audio de la grabación

Tras revisar la secuencia y compararla con la que circula en Facebook, encontramos que esta última muestra un fragmento del video del 5 de marzo de 2018 del minuto 00:12 al minuto 00:39. Sin embargo, el audio y la boca del exmandatario mexicano en el clip viral fueron alterados para que pareciera que López Obrador estaba hablando de Bukele.

Aunque en ese intervalo de tiempo López Obrador, en realidad, dice: “Yo tengo, parafraseando al gran dirigente de los derechos sociales, a ese ejemplo a seguir, Martin Luther King, yo también tengo un sueño: yo quiero que no sirvan estos muros, que no se construyan muchos y podamos vivir en un mundo sin fronteras”.

Conclusión

Es falso que un video que circula en Facebook muestre a Andrés Manuel López Obrador dirigiéndose a Nayib Bukele. La grabación que se utiliza para hacer la afirmación está manipulada, pues la original se grabó el 5 de marzo de 2018 y el exmandatario mexicano se encontraba en campaña para las elecciones de ese año. Tras analizar las grabaciones, confirmamos que se usó un fragmento del video original y que se alteró el audio y la boca del expresidente para crear la publicación falsa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

