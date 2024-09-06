La presidenta electa de México NO promueve una “plataforma” de inversiones de Pemex: ese video fue manipulado

No es la primera vez que elDetector desmiente una publicación en que la vinculan a Pemex.

Días antes de que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunciara al nuevo director general de Pemex, Víctor Rodríguez, comenzó a circular en Facebook un video en el que se la ve promoviendo una supuesta "plataforma" de inversiones de la petrolera estatal Pemex. La grabación también fue enviada a nuestro chatbot de WhatsApp . Sin embargo, es falsa. Si bien las imágenes son parte de una entrevista que sucedió antes de que la funcionaria fuese electa como la sucesora de Andrés Manuel López Obredor (AMLO), comprobamos que el contenido fue manipulado para desinformar. En el pasado, elDetector ha desmentido publicaciones similares.

En el video se escucha a Sheinbaum responder, supuestamente, a Inna Afinogenova, a quien en un artículo de The Washington Post describen como la “principal propagandista de Rusia” en América Latina, que "Pemex es la mejor plataforma de inversión en México" cuando le pregunta si vale la pena invertir en la empresa petrolera. Una voz en off añade que "los principales especialistas se han unido para lanzar una plataforma de inversión que ya ha enriquecido a 100,000 mexicanos".

El video, reproducido 422,000 veces desde su publicación el 14 de agosto de 2024, incluye testimonios de personas que, supuestamente, han utilizado la plataforma y que habrían conseguido “comprar un coche nuevo" y que dejaron su empleo porque la inversión en Pemex es su "principal fuente de ingresos".

Suplantan su voz

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes usando Google Lens a partir de una captura de pantalla de la grabación y logramos identificar el video original. Al comparar la entrevista, publicada el 17 de abril de 2024 en la cuenta oficial de “Canal Red Latinoaméricana”, con la grabación que circula en Facebook, notamos que la vestimenta de Sheinbaum y la de la entrevistadora, así como el escenario, son los mismos en ambas versiones.

Sin embargo, también se aprecian diferencias de fondo. En la entrevista original no se menciona ninguna plataforma de inversión ni aparecen las personas que supuestamente ofrecen testimonios. En lugar de ello, la conversación se centra en temas como las propuestas de la política para las elecciones presidenciales de México, que se celebraron el 3 de junio y en las que resultó vencedora, su plan para los primeros 100 días al frente del Gobierno, el asalto a la embajada mexicana en Ecuador el 5 de abril de 2024 y la preferencia entre Joe Biden y Donald Trump.

Esta entrevista, publicada en abril de 2024, fue reseñada por algunos medios hispanos.

Una cuenta relacionada con herramientas

La página de Facebook que difunde el post con la promoción de la supuesta plataforma se describe como una cuenta de herramientas y equipos, y en su sección de detalles incluye un enlace que no lleva a noticias, sino a un sitio web dedicado a la venta de partes y equipos para autos.

Esta cuenta ha cambiado de nombre en dos ocasiones, siendo la más reciente el 7 de agosto de 2024, una semana antes de que se difundiera la falsedad sobre la plataforma de inversión. En sus publicaciones, se pueden ver fotos relacionadas con tiendas o lugares de autos, pero no hay nada vinculado a noticias, a pesar de que su foto de perfil dice “Mexico Noticias Online”.

Alerta de fraude

Pemex emitió una alerta en su sitio web sobre la proliferación de “sitios apócrifos (falsos)” creados por “ciberdelincuentes” que se difunden en redes sociales y en “supuestos medios de comunicación” con el fin de, supuestamente, invitar a invertir en la petrolera mexicana.

La empresa advierte que la información oficial de Pemex se encuentra exclusivamente en www.pemex.com y en sus redes sociales oficiales. Los usuarios pueden reportar sospechas de fraude a través de su sitio web.

Pemex, además, aclaró que, al ser una empresa propiedad del gobierno mexicano, “no cotiza en bolsas de valores públicas”, por lo que sus acciones “no están disponibles” para el público; desmintiendo el post falso en el que vemos a Sheinbaum.

En 2023, el equipo de elDetector identificó y desmintió otros videos manipulados que promovían una supuesta plataforma de inversiones asociada con Pemex, similar a la que estamos verificando.

Consultamos al gobierno de México, pero hasta el momento de la publicación de esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Conclusión

Es falsa la publicación compartida en Facebook en la que, supuestamente, se escucha a Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, afirmar que "Pemex es la mejor plataforma de inversión en México". En elDetector confirmamos la desinformación al localizar la entrevista original, que no menciona la supuesta plataforma de inversión ni el enriquecimiento de “100,000” mexicanos, por lo que el video está manipulado. La entrevista original, publicada en abril de 2024 y antes de que fuera electa presidenta, Sheinbaum aborda diversos temas incluyendo el trabajo de su antecesor, política internacional y cuestiones relacionadas con el pueblo mexicano. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

