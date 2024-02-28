Pemex no ofrece acciones para inversión con “ganancias garantizadas” por el gobierno, como dicen en redes

La petrolera mexicana no cotiza en la bolsa de valores.

En Facebook circulan publicaciones que muestran la imagen del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y afirman que las acciones de la petrolera estatal mexicana se pueden adquirir “por 250 euros” (271.30 dólares) cada una, con la promesa de recibir ganancias mensuales. Sin embargo, la propia empresa indica que no cotiza en la bolsa de valores.

“Inversiones disponibles para todos: adquiera 1 acción de PEMEX por 250 € [euros]”, se lee en el texto sobreimpreso en una imagen del director de esta empresa incluida en un post difundido en Facebook el 21 de febrero de 2024. Además, añade que se pueden recibir 2,850 euros (3,092.88 dólares) al mes, “garantizado por el gobierno”. Otra publicación, de ese mismo día y con el mismo mensaje pero diferente imagen, aunque también de Romero Oropeza, circula en esa red social.

Desde elDetector, lo primero que hicimos fue visitar la web de la petrolera. Allí encontramos una alerta de Pemex sobre “páginas y perfiles falsos”, creados por “ciberdelincuentes” y difundidos en redes sociales, así como en “supuestos medios comunicación que invitan o promueven invertir” en la petrolera mexicana.

Contrariamente a lo que se indica en los posts desinformantes, el sitio web de Pemex especifica que esta empresa “no cotiza en bolsas de valores públicas, por lo tanto, sus acciones no están disponibles”.

También advierte que la información de Pemex es compartida exclusivamente en www.pemex.com y en las redes sociales oficiales de la empresa. Al revisar las cuentas de redes sociales, confirmamos que la página que comparte los posts que estamos verificando no corresponde a ninguna de las cuentas oficiales listadas. Además, se identifica como la “asociación de alumnos del Departamento de Ingeniería Informática UNTL” y su último post visible es de hace casi tres años.

También comprobamos que el enlace incluido en la publicación dirige a una página en inglés que no guarda relación con inversiones, sino con educación virtual. Aunque la entidad que se muestra en la web sí existe, el dominio utilizado no corresponde al de la entidad educativa. Verificamos que ninguna de las opciones está operativa, a diferencia de la página web original del centro educativo.

No es la primera vez que el equipo de elDetector desmiente publicaciones relacionadas con Pemex. En 2023, por ejemplo, calificamos como falsos videos que promovían una supuesta plataforma de inversiones por parte de la petrolera mexicana.

Conclusión

Es falso que la petrolera estatal mexicana, Pemex, ofrezca acciones por 250 euros cada una con ganancias garantizadas por el gobierno de 2,850 euros al mes, como aseguran publicaciones en Facebook. La misma empresa indica en su web que sus acciones no están disponibles, ya que “no cotiza en bolsas de valores”, y aclara que sólo comparte información por sus propias redes. La cuenta que difunde la desinformación no corresponde a ninguna de las cuentas oficiales en redes sociales de Pemex. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

