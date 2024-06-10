Ese video de protestas en Venezuela no es actual: ocurrió en 2019

En 2019 hubo un apagón generalizado en Venezuela y las personas protestaron en las calles.

Está fuera de contexto un video que nos llegó al chatbot de elDetector para consultar si es actual. En la grabación se ven personas corriendo en una calle en la que hay un terreno de tierra despejado y humo al fondo, en medio de decenas de ciudadanos. La solicitud de verificación afirma que es en Venezuela. Esto es cierto, perono es actual: aunque los hechos, efectivamente, ocurrieron en ese país, específicamente en el estado Zulia (noroccidental del país) son de hace cinco años.

Comprobamos todo con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, una búsqueda con palabras clave en Google, y artículos de la prensa nacional de Venezuela que confirman que no es reciente, y que se trata de una manifestación en 2019, que se dio tras varios días de protestas exigiendo agua y luz.

De vieja data

Tomamos una captura de pantalla de uno de los momentos del video que nos llegó a WhatsApp, e hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens . Entre los resultados arrojados hallamos un artículo de El Nacional, un medio venezolano, que publicó el 12 de marzo de 2019 la grabación con la explicación de que ciudadanos habían salido a protestar en Maracaibo (capital del estado Zulia), en el noroeste del país.

“En un video difundido en las redes sociales, se observa el momento en el que los funcionarios pese a que disparan bombas lacrimógenas deben replegarse debido a la cantidad de manifestantes”, se lee en la información de El Nacional. El texto también afirma que las personas protestaban por un apagón generalizado que afectó el país.

CNN en Español también publicó un artículo el 13 de marzo de 2019 , que incluye el video, en el que explican que “estos enfrentamientos se dieron en el marco de numerosos episodios de saqueo que se viven en Maracaibo a causa de la falta de luz y agua en varios sectores”.

Una búsqueda con palabras clave en Google no arrojó resultados recientes de protestas en Venezuela con las características del video que nos llegó al chatbot. El país suramericano está actualmente en precampaña electoral, ya que el 28 de julio hay elecciones presidenciales .

Conclusión

Ese video en el que se ven personas corriendo en una calle en la que hay un terreno de tierra despejado y humo al fondo, sí es en Venezuela, pero está fuera de contexto porque no es actual. Fue grabado en marzo de 2019, en medio de protestas que ocurrían en el país tras un apagón eléctrico masivo, como confirman publicaciones periodísticas que recogieron el suceso. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

