Dos teorías sin evidencias que circulan en redes tras el ataque a Donald Trump

Una de estas versiones que circula en redes se basa en detalles <b>falsos </b>que ya fueron descartados por las autoridades.

La desinformación, las imprecisiones, falsedades y afirmaciones sin ningún tipo de pruebas han tomado espacio en las redes sociales luego del atentado contra el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, ocurrido el sábado 13 de julio en Butler, Pennsylvania.

En elDetector verificamos una teoría promovida por detractores de Trump y otra por sus seguidores.Te damos los detalles de lo que afirman sin evidencias y cómo una de estas versiones se basa en detalles falsos que ya fueron descartados por las autoridades.

1- Que el atentado fue un montaje planificado por el mismo Trump

“¡¡¡Donald Trump sigue jugando en nuestras caras!!! ¡¡¡Esto fue TAN montado!!! Si alguien realmente quisiera eliminarlo, ¡¡¡no usaría una pistola de aire comprimido!!!”, se lee en inglés en una publicación de X (antes Twitter), con más de 584,000 reproducciones. Esta es una teoría de conspiración, impulsada por cuentas en esa red social que se muestran como detractoras del expresidente y candidato republicano.

No hay evidencias de que Trump haya hecho un montaje. Las investigaciones todavía están en curso, pero lo que las autoridades han informado hasta el momento de publicar esta verificación es que buscan identificar las motivaciones del atacante Thomas Matthew Crooks, de 20 años, y si hubo otras personas implicadas. Las hipótesis que maneja el FBI son intento de asesinato y acto de terrorismo interno .

El FBI analiza también si Crooks actuó como “ lobo solitario ”, pero no hay evidencias de vínculos entre el atacante y el expresidente o su equipo de campaña.

Algunas de estas afirmaciones buscan reforzar la teoría “del montaje de Trump” con falsedades. Por ejemplo, una publicación en X , con 5.8 millones de reproducciones, afirma:“Literalmente [Trump] se pone un paquete de sangre en la oreja y lo pone en el podio. Ustedes son tan estúpidos”. Respecto a esto, Donald Trump confirmó que un disparo le atravesó la parte superior de su oreja derecha, y el caso se maneja como un “intento de asesinato” en contra del expresidente y no como un hecho aislado.

En este especial cuadro por cuadro que preparó Univision Noticias, se ve ( foto 13 ) un rasguño de bala, además de una salpicadura de sangre sobre su mejilla derecha.

Trump explicó a su exmédico de la Casa Blanca que giró la cabeza para ver un gráfico sobre la Patrulla Fronteriza y eso fue lo que lo salvó.

Otra falsedad que circula es que se usó una pistola de balines. En la escena del crimen se recuperó un rifle AR-15 , una de las armas más usadas en los tiroteos masivos en Estados Unidos.

2- Que el deep state o estado profundo planeó el ataque

“¡Alerta Roja Máxima! ¡El Estado profundo globalista está desesperado e intentará matar a Trump otra vez!”, se lee en una publicación de X hecha por Alex Jones este 14 de julio de 2024.

“Mis electores están profundamente preocupados porque el FBI realiza la única investigación sobre el intento de asesinato del presidente Trump. No tienen fe en que el liderazgo actual del FBI llegue a la verdad, dado que han atacado al presidente Trump con una caza de brujas política tras otra a instancias de Joe Biden”, escribió, también en X , el congresista por Texas Lance Gooden.

No hay evidencias de sus afirmaciones.

El deep state o estado profundo es una teoría conspirativa, especialmente difundida por los seguidores de QAnon ( movimiento de defensores del presidente Trump), y también mencionada por el exmandatario, al menos , desde 2019.

El estado profundo , según quienes creen en esta teoría, es una supuesta red de personas que suelen ocupar cargos en el Estado no elegidos por voto popular, que trabajan para ejercer control sobre la Casa Blanca y que en realidad son los verdaderos dueños del poder. También lo asocian con redes de pedofilia operadas desde las sombras y por los demócratas.

Las investigaciones del atentado están todavía en curso , como dijimos anteriormente. Además, las afirmaciones que circulan en redes sociales no presentan pruebas sobre el supuesto vínculo de ese estado profundo o de globalistas con el intento de asesinato contra Trump. Asimismo, tampoco hacen mención de personas supuestamente vinculadas a la afirmación del estado profundo,sino que ofrecen detalles generales y vagos, como suelen operar las teorías conspirativas .

