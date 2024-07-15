Las autoridades buscan pistas sobre qué llevó al sospechoso a atentar contra Donald Trump

Video No tenía problemas de salud mental: lo que se sabe sobre el sospechoso del atentado contra Trump

Thomas Crooks, el hombre de 20 años que aparentemente intentó asesinar al expresidente Donald Trump, llamó por primera vez la atención de las fuerzas de seguridad en el mitin del sábado cuando los espectadores le vieron actuando de forma extraña antes del evento. El aviso provocó una búsqueda frenética, pero los agentes no pudieron encontrarle hasta que consiguió llegar a un tejado y empezó a disparar.

Tras el tiroteo que mató a un espectador, los investigadores buscaban pistas sobre qué podría haber llevado a Crooks, de Bethel Park, Pennsylvania, a realizar el ataque. El FBI dijo que lo investigaba como un posible acto de terrorismo interno, pero la ausencia de un motivo ideológico claro del hombre abatido por el Servicio Secreto ha hecho que proliferen las teorías de la conspiración.

“Insto a todo el mundo, todo el mundo, por favor, no hagan suposiciones sobre sus motivos o sus afiliaciones”, dijo el presidente Joe Biden en un breve discurso el domingo desde la Casa Blanca. “Dejen que el FBI haga su trabajo y sus agencias asociadas hagan su trabajo. He dado instrucciones de que esta investigación sea exhaustiva y rápida”.

FBI cree que actuó solo; no había mensajes de odio

El FBI cree que Crooks, que tenía materiales para fabricar bombas en el auto que llevó al mitin, actuó por su cuenta. Los investigadores no han encontrado comentarios amenazantes en cuentas de redes sociales ni posiciones ideológicas que pudieran ayudar a explicar qué le llevó a atacar a Trump antes de que el Servicio Secreto se llevara del escenario al virtual candidato republicano a la presidencia, con la cara manchada de sangre.

Agentes del FBI dijeron el domingo que investigaban el pasado de Crooks y su actividad en redes sociales mientras trabajaban para conseguir acceso a su celular. La app de mensajería Discord, una plataforma popular entre personas que juegan en línea, dijo que Crooks parecía haber tenido una cuenta, pero la usaba poco y no en los últimos meses. No había indicios de que utilizara su cuenta para fomentar la violencia o comentar sus posiciones políticas, según un vocero de Discord.

Por ahora se desconocen las inclinaciones políticas de Crooks. Documentos muestran que él estaba registrado como votante republicano en Pennsylvania, pero reportes federales de financiación de campañas también muestran que donó 15 dólares a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el día que el presidente Joe Biden rindió juramento para asumir el puesto.

El padre, Matthew Crooks, le dijo a la cadena CNN el sábado por la noche que estaba tratando de dilucidar “qué diablos está pasando”, pero no haría declaraciones sobre su hijo sino hasta después de que hablara con la policía. Un funcionario del FBI le dijo a reporteros que la familia de Crooks estaba cooperando con los investigadores.



Las autoridades establecieron el domingo un bloqueo que impedía el tránsito cerca de la casa de Crooks, que se encuentra en un enclave de modestas viviendas de ladrillo en las colinas de las afueras de Pittsburgh, más o menos a una hora por carretera del lugar donde se llevó a cabo el acto de campaña de Trump. Vehículos de policía estaban estacionados en una intersección vial cerca de la casa, y se vio a agentes caminar por el vecindario.

El fiscal de distrito del condado Butler, Richard Goldinger, le dijo el domingo a la AP que las autoridades del condado no tenían conocimiento previo de Crooks ni estaban pendientes de él. Añadió que hasta el momento las pesquisas no han producido evidencia alguna de que se haya coordinado con alguien más en la región.

Sufría acoso escolar: ¿quién era Thomas Matthew Crooks?

Crooks se graduó de la Escuela Secundaria Bethel Park en 2022. En un video de la ceremonia de graduación publicado en internet, se le puede ver mientras sube al escenario para recibir su certificado. El joven es de complexión delgada y lleva anteojos. El distrito escolar indicó que cooperará plenamente con los investigadores.

En su último año en la secundaria, Crooks fue uno de varios estudiantes que recibieron premios por su desempeño en matemáticas y ciencia, según una noticia publicada en el diario Tribune-Review en su momento.

Crooks intentó ingresar al equipo de tiro de la escuela, pero fue rechazado por su mala puntería, dijo Frederick Mach, actual capitán del equipo, quien iba unos años atrás de Crooks en la escuela.

Jason Kohler, quien asistió a la misma secundaria pero no compartió ninguna clase con él, dijo que Crooks sufría acoso escolar y nadie se sentaba junto a él en el almuerzo. Otros estudiantes se burlaban de él por el tipo de ropa que vestía, incluidos atuendos de cacería, señaló Kohler.

“Era acosado casi todos los días”, dijo Kohler a la prensa. “Era un marginado, y ustedes saben cómo son los chicos de estos días”.

Crooks trabajaba en un asilo de ancianos en el puesto de asistente nutricional, un empleo que por lo general involucra la preparación de alimentos. Marcie Grimm, administradora del asilo Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation, señaló en un comunicado que estaba “conmocionada y triste de enterarse de su participación”. Grimm añadió que en la revisión de antecedentes de Crooks al momento de su contratación no se halló nada inadecuado.

Cómo ocurrieron los hechos

Varios asistentes al acto dijeron a los agentes de la policía local que Crooks actuaba de forma sospechosa y rondaba cerca de los detectores de metales, según un agente de seguridad que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar la investigación. Entonces se dijo a los agentes que Crooks estaba trepando una escalera, dijo el funcionario. Los agentes le buscaron, pero no pudieron encontrarlo antes de que llegara al tejado.

Un agente de la policía local subió a la azotea y se encontró con Crooks, que se volvió hacia él justo antes de que el agente se pusiera a cubierto, según el jefe de la policía del condado Butler, Michael Slupe. El agente no podía sacar el arma en esa situación, añadió. Retrocedió por la escalera y Crooks disparó rápidamente en dirección a Trump, dijo Slupe. Fue entonces cuando los francotiradores del Servicio Secreto lo abatieron, dijeron dos funcionarios, quienes hablaron bajo anonimato con la AP.



Trump dijo en redes sociales que una bala había perforado la parte superior de su oreja derecha, pero sus asesores dijeron que estaba “muy animado” antes de llegar el domingo a Milwaukee para la Convención Nacional Republicana. Dos espectadores sufrieron heridas graves y un exjefe de bomberos de la zona, Corey Comperatore, quien según el gobernador de Pennsylvania había muerto como un héroe al lanzarse sobre su familia para protegerla.

Crooks utilizó un fusil de asalto tipo AR, el cual las autoridades creen que fue adquirido por su padre. Kevin Rojek, agente especial del FBI a cargo de la zona de Pittsburgh, dijo que los investigadores aún no saben si tomó el arma sin el permiso de su padre.

Un video publicado en redes sociales y geolocalizado por la AP muestra a Crooks vestido de camuflaje gris y con una bandera negra de Estados Unidos en su brazo derecho mientras yacía inmóvil en el techo de una fábrica, a poca distancia al norte de las instalaciones del Butler Farm Show, donde se llevó a cabo la presentación de Trump.

El techo donde yacía el presunto agresor estaba a poco más de 160 yardas de donde se hallaba Trump, una distancia desde la cual un francotirador con un nivel aceptable de puntería podría razonablemente acertar en un blanco de tamaño humano. Para tener una referencia, esa es la distancia a la que los reclutas del ejército estadounidense deben impactar una silueta de tamaño humano para poder obtener una calificación aprobatoria con el fusil M-16.

Imágenes del cuerpo de Crooks revisadas por la AP muestran que aparentemente vestía una camiseta de Demolition Ranch, un popular canal de YouTube que regularmente publica videos en los que su creador aparece disparando pistolas y fusiles de asalto contra distintos blancos, incluidos maniquíes con forma humana.

Matt Carriker, creador de Demolition Ranch con sede en Texas, no respondió inicialmente a un mensaje telefónico ni a un correo electrónico, pero publicó en redes sociales una fotografía del cuerpo ensangrentado de Crooks, en la que se veía que traía la camiseta de su marca. La imagen venía acompañada del mensaje: “¿Qué demonios?”.

