El asalto al Capitolio y las teorías conspirativas de QAnon: preguntas y respuestas sobre este movimiento

1. ¿Qué es QAnon?

Tanto el anónimo “Q” como sus seguidores promueven teorías que sostienen la existencia de un “Estado profundo” con funcionarios públicos que operan secretamente para perjudicar las políticas de Trump; que hay realidades alternativas a la historia del 11 de septiembre; o bien el “Obamagate” , una acusación que Trump lanzó sobre su antecesor Barack Obama, pero que él mismo no ha podido explicar claramente . The Washington Post estima que el Obamagate puede haber sido un esfuerzo de Trump por socavar la investigación en contra de su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, por presuntos vínculos con Rusia, o una estrategia para lograr la reelección.

2. ¿Qué tiene que ver QAnon con el presidente Trump?

3. ¿Dónde y cómo aparecieron las teorías conspirativas que se asocian a QAnon?

El origen: Pizzagate

Según The New York Times , Pizzagate arrasó en internet porque decenas de miles de internautas se suscribieron a foros de mensajes alimentados con informes de noticias falsas.

El cómo es difuso