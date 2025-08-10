"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación
No es la primera vez que Robert F. Kennedy Jr. desacredita las vacunas contra el covid-19. Esta vez, se centró en su supuesto no funcionamiento “contra los virus que infectan las vías respiratorias superiores”. En elDetector recogimos lo que dicen los expertos y la evidencia científica.
“Solo en 2021, las vacunas contra el covid-19 salvaron, al menos, unos 14.4 millones de vidas en todo el mundo”, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una de sus múltiples hojas informativas sobre la efectividad de inoculación en el marco de la pandemia. Este documento de la OMS, actualizado por última vez el 8 de octubre de 2024, contradice las más recientes explicaciones que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dio en un video como justificación al recorte de 500 millones de dólares en recursos para el desarrollo de vacunas con tecnología ARNm.
“Como nos ha demostrado la pandemia, las vacunas de ARNm no funcionan bien contra los virus que infectan las vías respiratorias superiores…[como resfriado común o flu y covid-19]”, dijo Kennedy. Sin presentar datos o argumentos, explicó que “millones de personas, incluso usted o alguien que conoce, contrajeron la variante ómicron [detectada en noviembre de 2021] a pesar de estar vacunados”. El secretario omitió así la principal premisa de la inoculación contra el virus que genera el covid-19: protege contra la enfermedad grave que se puede desarrollar y la muerte, pero no completamente contra la infección. Además de reducir el riesgo de sufrir covid prolongado (conjunto de síntomas que persisten posterior a los tres meses de la infección).
El secretario Kennedy se centró en explicar por qué, a su juicio,supuestamente las vacunas de ARNm no funcionan contra las infecciones en las vías respiratorias superiores, pero en el mundo científico también se están probando vacunas con esa tecnología para, por ejemplo, la gripe aviar o el cáncer. El recorte de recursos para investigación, advierten los expertos, afectaría estos campos también.
Las vacunas de ARNm, que dan instrucciones a las células sobre cómo producir una proteína viral para generar la respuesta inmunitaria necesaria, usadas contra el covid-19 en Estados Unidos bajo las marcas Pfizer-BioNTech y Moderna, funcionaron y funcionan. “Todas brindan protección contra el virus que causa el covid-19”, dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
De hecho, un estudio da cuenta de que las personas vacunadas tienen una mejor respuesta ante la infección por covid-19 que las personas no vacunadas.
Las vacunas contra el covid-19, con tecnología ARNm, fueron autorizadas en el país para su uso de emergencia durante la primera gestión del presidente Donald Trump, quien en una conferencia de prensa el 8 de diciembre de 2020 dijo que esas vacunas, especialmente la de Pfizer-BioNtech que fue la primera en recibir la autorización de uso, eran un “milagro moderno”.
“Las empresas estadounidenses fueron las primeras en producir una vacuna con seguridad y eficacia comprobables. Juntos, venceremos al virus, pronto acabaremos con la pandemia y salvaremos millones de vidas, tanto en nuestro país como en todo el mundo. Y ya hemos empezado”, dijo el presidente en ese entonces.
Katalin Karikó y Drew Weissman ganaron en 2023 el premio Nobel por “sus descubrimientos sobre las modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra el covid-19”, según el comunicado de la organización que otorga esas distinciones.
Lo que dicen los expertos
“La idea de que las vacunas de ARNm 'fracasaron' porque no bloquearon todas las infecciones respiratorias revela un malentendido sobre los fundamentos de la inmunología. Ninguna vacuna contra la gripe, el VSR [ virus sincicial respiratorio] o el covid ha logrado eso jamás. El objetivo es prevenir enfermedades graves, y las vacunas de ARNm lo han conseguido. Han salvado millones de vidas y nos han proporcionado una plataforma que se puede actualizar rápidamente a medida que surgen nuevas amenazas. Renunciar a eso socava nuestra capacidad para responder a la próxima pandemia y pone vidas en peligro”, escribió el profesor clínico asociado de la Universidad de Stanford, Jake Scott en respuesta al video de Kennedy en X (antes Twitter).
Otros expertos como, por ejemplo, el doctor Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine y codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, coinciden en que las vacunas de ARNm funcionan. “Esta es una tecnología probada para virus respiratorios emergentes o pandemias de virus respiratorios. Es extremadamente segura y ha demostrado una eficacia increíble”, dijo en declaraciones recogidas por la NPR .
Además, las vacunas de ARNm tienen décadas de investigación. La Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad John Hopkins, recuerda en su página web que el ARNm se descubrió en 1960, y aunque hubo un gran interés también hubo desafíos, y la pandemia del covid-19 fue lo que impulsó su uso porque había más financiación para salir de la emergencia sanitaria.
“Gracias a décadas de investigación e innovación, la tecnología de las vacunas de ARNm estaba lista. Con el covid, esta tecnología tuvo su momento y ha demostrado ser extremadamente segura y eficaz”, detalla la Universidad John Hopkins.
El profesor Andrew Pollard, del Grupo de Vacunas de Oxford, dijo por su parte a la BBC que la afirmación de que el ARNm no protege contra infecciones de las vías respiratorias superiores “simplemente no es cierta”.
Funcionaron y funcionan
Hay suficiente documentación de que las vacunas contra el covid-19, incluidas las de ARNm funcionaron, especialmente en la crisis sanitaria: los CDC lo afirman; la OMS también; e igualmente lo hace el Instituto Nacional de Investigación Genómica, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).
Al menos tres tipos diferentes de estudios o análisis, entre 2023 y el primer cuatrimestre de 2025, dan cuentan de que las vacunas, incluidas las de tecnología ARNm que critica el secretario Kennedy, sí funcionan para proteger a la población; para evitar la enfermedad grave, la muerte o el desarrollo de covid prolongado; y posiblemente para crear una “memoria” duradera en las células inmunes.
“Las vacunas no proporcionan una protección completa (del 100%), por lo que el virus podría infectar a algunas personas, a pesar de estar completamente vacunadas. Cuando una persona vacunada se enferma, es probable que sus síntomas sean más leves; en general, es muy infrecuente que un vacunado presente un cuadro grave o que muera”, señal ó la OMS en su hoja informativa sobre “Eficacia teórica, eficacia real y protección de las vacunas”, del 10 de marzo de 2025.
Un estudio publicado en 2023, promovido por los CDC, dio cuenta de que las personas vacunadas tienen 14 veces menos probabilidades de morir por covid-19, que aquellas que no lo están.
Gavi, la Alianza para las Vacunas ( una organización que ayuda a mejorar el acceso a las vacunas en todo el planeta) destacó en su web un estudio de marzo de 2025 que muestra que las vacunas con tecnología ARNm no solo entrenan para la reacción inmunitaria, sino que “también dejan cambios en células inmunes clave que pueden ayudarlas a responder de manera más efectiva a otras infecciones además del covid-19”.
La Associated Press (AP) recuerda un dato importante sobre las vacunas ARNm contra el covid-19: “Es el único virus para el que se dispone actualmente de datos reales sobre la eficacia de las vacunas de ARNm, ya que las vacunas de ARNm para otras enfermedades, incluida la gripe, aún están en desarrollo”.
Como hemos verificado en otras oportunidades en elDetector en alianza con FactCheck.org, el secretario Kennedy ha promovido teorías conspirativas sobre el autismo, los chemtrails (las estelas de vapor de los aviones, a las que acusan de ser el rocío de supuestas sustancias químicas peligrosas), la radiación de los teléfonos móviles o el propio desarrollo del virus covid-19, entre otras.
La actuación de Kennedy, antes de ser secretario de salud, al frente de un grupo antivacunas llamado “Children's Health Defense” no ha estado exenta de polémicas, como su papel en 2019 en una crisis de salud en Samoa por la suspensión de la vacunación contra el sarampión, que resultó en un brote de esa enfermedad en el pequeño país insular. Ya como secretario de salud, despidió a todo el comité asesor de vacunas de los CDC.
