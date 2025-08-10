"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación

PUBLICIDAD

El secretario Kennedy se centró en explicar por qué, a su juicio,supuestamente las vacunas de ARNm no funcionan contra las infecciones en las vías respiratorias superiores, pero en el mundo científico también se están probando vacunas con esa tecnología para, por ejemplo, la gripe aviar o el cáncer . El recorte de recursos para investigación, advierten los expertos , afectaría estos campos también.

De hecho, un estudio da cuenta de que las personas vacunadas tienen una mejor respuesta ante la infección por covid-19 que las personas no vacunadas.

“Las empresas estadounidenses fueron las primeras en producir una vacuna con seguridad y eficacia comprobables. Juntos, venceremos al virus, pronto acabaremos con la pandemia y salvaremos millones de vidas, tanto en nuestro país como en todo el mundo. Y ya hemos empezado”, dijo el presidente en ese entonces .

Katalin Karikó y Drew Weissman ganaron en 2023 el premio Nobel por “sus descubrimientos sobre las modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra el covid-19”, según el comunicado de la organización que otorga esas distinciones.

Lo que dicen los expertos

“La idea de que las vacunas de ARNm 'fracasaron' porque no bloquearon todas las infecciones respiratorias revela un malentendido sobre los fundamentos de la inmunología. Ninguna vacuna contra la gripe, el VSR [ virus sincicial respiratorio ] o el covid ha logrado eso jamás. El objetivo es prevenir enfermedades graves, y las vacunas de ARNm lo han conseguido. Han salvado millones de vidas y nos han proporcionado una plataforma que se puede actualizar rápidamente a medida que surgen nuevas amenazas. Renunciar a eso socava nuestra capacidad para responder a la próxima pandemia y pone vidas en peligro”, escribió el profesor clínico asociado de la Universidad de Stanford, Jake Scott en respuesta al video de Kennedy en X (antes Twitter).

Otros expertos como, por ejemplo, el doctor Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine y codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, coinciden en que las vacunas de ARNm funcionan. “Esta es una tecnología probada para virus respiratorios emergentes o pandemias de virus respiratorios. Es extremadamente segura y ha demostrado una eficacia increíble”, dijo en declaraciones recogidas por la NPR .

Además, las vacunas de ARNm tienen décadas de investigación. La Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad John Hopkins, recuerda en su página web que el ARNm se descubrió en 1960, y aunque hubo un gran interés también hubo desafíos, y la pandemia del covid-19 fue lo que impulsó su uso porque había más financiación para salir de la emergencia sanitaria.

“Gracias a décadas de investigación e innovación, la tecnología de las vacunas de ARNm estaba lista. Con el covid, esta tecnología tuvo su momento y ha demostrado ser extremadamente segura y eficaz”, detalla la Universidad John Hopkins .

El profesor Andrew Pollard, del Grupo de Vacunas de Oxford , dijo por su parte a la BBC que la afirmación de que el ARNm no protege contra infecciones de las vías respiratorias superiores “simplemente no es cierta”.

Funcionaron y funcionan

Al menos tres tipos diferentes de estudios o análisis, entre 2023 y el primer cuatrimestre de 2025, dan cuentan de que las vacunas, incluidas las de tecnología ARNm que critica el secretario Kennedy, sí funcionan para proteger a la población; para evitar la enfermedad grave, la muerte o el desarrollo de covid prolongado; y posiblemente para crear una “memoria” duradera en las células inmunes.

“Las vacunas no proporcionan una protección completa (del 100%), por lo que el virus podría infectar a algunas personas, a pesar de estar completamente vacunadas. Cuando una persona vacunada se enferma, es probable que sus síntomas sean más leves; en general, es muy infrecuente que un vacunado presente un cuadro grave o que muera”, señal ó la OMS en su hoja informativa sobre “Eficacia teórica, eficacia real y protección de las vacunas”, del 10 de marzo de 2025.

Gavi, la Alianza para las Vacunas ( una organización que ayuda a mejorar el acceso a las vacunas en todo el planeta) destacó en su web un estudio de marzo de 2025 que muestra que las vacunas con tecnología ARNm no solo entrenan para la reacción inmunitaria, sino que “también dejan cambios en células inmunes clave que pueden ayudarlas a responder de manera más efectiva a otras infecciones además del covid-19”.

La Associated Press (AP) recuerda un dato importante sobre las vacunas ARNm contra el covid-19: “Es el único virus para el que se dispone actualmente de datos reales sobre la eficacia de las vacunas de ARNm, ya que las vacunas de ARNm para otras enfermedades, incluida la gripe, aún están en desarrollo”.

Como hemos verificado en otras oportunidades en elDetector en alianza con FactCheck.org, el secretario Kennedy ha promovido teorías conspirativas sobre el autismo , los chemtrails (las estelas de vapor de los aviones, a las que acusan de ser el rocío de supuestas sustancias químicas peligrosas), la radiación de los teléfonos móviles o el propio desarrollo del virus covid-19, entre otras.

