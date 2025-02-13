Obesidad infantil, enfermedades crónicas y más desinformación sobre vacunas: FactCheck.org verifica afirmaciones sobre salud hechas por RFK Jr durante sus audiencias de confirmación

Kennedy hizo otras afirmaciones incorrectas o engañosas sobre los tratamientos para la obesidad infantil y la financiación de los Institutos Nacionales de Salud.

FactCheck.org, medio aliado de elDetector, ha verificado a fondo las afirmaciones hechas por Robert F. Kennedy Jr. en las audiencias de confirmación para convertirse en secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). En las primeras entregas, se centró en sus conocidas afirmaciones sobre las vacunas y las enfermedades crónicas, junto con su cita de un documento defectuoso que afirmaba identificar un vínculo entre las vacunas y el autismo.

PUBLICIDAD

Pero en sus más de seis horas de testimonio, Kennedy hizo otras afirmaciones incorrectas o engañosas, incluso sobre tratamientos para la obesidad infantil y la financiación de los Institutos Nacionales de Salud.





En un debate con la senadora Angela Alsobrooks, Kennedy afirmó que las investigaciones respaldaban su afirmación anterior de que las personas negras necesitan un calendario de vacunación diferente al de las blancas “porque su sistema inmunológico es mejor que el nuestro”. Los científicos dicen que está distorsionando ese trabajo.

Kennedy afirmó, de manera inverosímil, que su petición de 2021 para retirar la autorización de las vacunas contra el covid-19 se presentó porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomendaron las vacunas para niños de 6 años “sin ninguna base científica”. Los CDC no recomendaron vacunas para ese grupo de edad hasta meses después de que se presentara la petición, y lo hicieron basándose en resultados positivos de ensayos clínicos.

Afirmó que los medicamentos para bajar de peso basados en GLP-1 se estaban utilizando como la “primera intervención de primera línea” para tratar la obesidad en niños de 6 años. No es así. Las pautas recomiendan una terapia conductual intensiva para niños de esa edad.

PUBLICIDAD

Kennedy acusó a los Institutos Nacionales de Salud de gastar “casi nada” en investigaciones sobre las causas de las enfermedades crónicas porque “el dinero se destina a las enfermedades infecciosas”. Cada año, miles de millones de los fondos de los NIH se destinan a enfermedades crónicas.

Para defender su afirmación falsa de que la vacuna contra el covid-19 “era la vacuna más letal jamás fabricada”, Kennedy citó un aumento en la cantidad de informes no verificados al Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas. Se esperaba un aumento en la cantidad de informes al VAERS con una vacuna nueva y ampliamente distribuida, y eso no significa que la vacuna sea insegura.

Afirmó incorrectamente que los programas de 12 pasos eran el “estándar de oro” para tratar la adicción a los opioides.

El 4 de febrero, después de que Kennedy ganara el apoyo del senador republicano Bill Cassidy, un médico que previamente había dicho que estaba “luchando” con la decisión, el comité de Finanzas del Senado votó 14 a 13, siguiendo líneas partidarias, para avanzar con la nominación.

Después de la votación, Cassidy habló en el pleno del Senado y dijo que había hablado con Kennedy repetidamente durante el fin de semana y que había recibido compromisos de él y de la administración de que Kennedy “trabajaría dentro de los sistemas actuales de aprobación de vacunas y monitoreo de seguridad”, mantendría el comité asesor de vacunas de los CDC “sin cambios” y no eliminaría las páginas web de los CDC que afirman que las vacunas no causan autismo.

PUBLICIDAD

Kennedy también se comprometió a reunirse periódicamente y “mantener una relación de trabajo colaborativa y más cercana que nunca” con Cassidy.

Una vez superado ese obstáculo, la nominación de Kennedy pasa al pleno del Senado. Si todos los demócratas se oponen a él, Kennedy puede permitirse perder tres votos republicanos y, aun así, ser confirmado con el voto decisivo del vicepresidente J. D. Vance.

Los estudios no respaldan la afirmación de que las personas negras necesitan un calendario de vacunación diferente

En un tenso intercambio con la senadora demócrata Angela Alsobrooks, de Maryland, durante su segunda audiencia de confirmación, Kennedy insistió en que la investigación científica, incluida la del Dr. Gregory Poland, experto en vacunas de Mayo Clinic, respaldaba su afirmación anterior en 2021 de que “no deberíamos dar a los [ciudadanos] negros el mismo calendario de vacunación que se les da a los blancos porque su sistema inmunológico es mejor que el nuestro”. Al hacer esa afirmación, Kennedy alegó que las vacunas estaban “sobrecargando” a los niños negros y causando autismo. Sin embargo, Kennedy malinterpretó la investigación.

“Hay una serie de estudios, creo que la mayoría de ellos realizados por Poland, que muestran que los negros reaccionan mucho más fuerte a determinados antígenos”, dijo Kennedy cuando Alsobrooks le pidió que explicara sus comentarios anteriores. “Existen diferencias en la reacción a diferentes productos según la raza”.

PUBLICIDAD

Alsobrooks, que es una mujer negra, luego le preguntó a Kennedy qué “esquema de vacunación diferente” debería haber recibido.

“Bueno, quiero decir, el artículo de Poland sugiere que los [ciudadanos] negros necesitan menos antígenos que…”, dijo Kennedy, antes de que Alsobrooks lo interrumpiera para decir que sus comentarios eran “muy peligrosos”.

“Bueno, es la verdad. Es la ciencia”, respondió Kennedy. Después de que Alsobrooks dijera que no votaría para confirmarlo porque sus opiniones son peligrosas, agregó: “¿Cree usted que la ciencia es peligrosa, senadora? Se trata de estudios publicados y revisados por pares”.

Kennedy tiene razón al afirmar que algunas investigaciones han demostrado que, en el caso de determinadas vacunas y de aspectos específicos del sistema inmunitario, las personas de ascendencia africana han demostrado una respuesta inmunitaria más fuerte, en promedio, que las de otras etnias. Un estudio de 2014 realizado por Poland y otros en la Clínica Mayo, por ejemplo, concluyó que los afroamericanos, incluidos los somalíes, producían más anticuerpos neutralizantes después de la vacunación contra la rubéola en comparación con las personas de ascendencia europea o hispana.

Pero eso es muy diferente de la conclusión de Kennedy de que significa que los negros “necesitan menos antígenos” o que necesitan un calendario de vacunación diferente para evitar los daños de las vacunas.

La Dra. Janet A Englund, profesora de enfermedades infecciosas pediátricas en el Hospital de Niños de Seattle, dijo a FactCheck.org que “no es correcto” que la investigación de Poland “sugiera que los negros necesitan menos antígenos”.

PUBLICIDAD

“Nunca he visto datos que sugieran esto en la literatura revisada por pares que provenga de América del Norte o África”, dijo en un correo electrónico. “Estoy familiarizada con el trabajo del Dr. Poland sobre las vacunas y el Dr. Poland nunca ha afirmado esto que yo sepa”. Agregó que los niños negros no necesitan un programa de vacunación diferente al de otros niños.

Poland no estuvo disponible para una entrevista, pero previamente dijo que su estudio estaba siendo distorsionado en 2021, cuando FactCheck.org publicó una nota sobre afirmaciones similares por parte de Kennedy sobre el estudio de la vacuna contra la rubéola de 2014 de Poland, en un video que desalentaba a las personas negras de recibir la vacuna contra el covid-19.

“No tenemos ningún estudio que demuestre que los afroamericanos necesitan la mitad de la dosis”, dijo Poland en ese momento, explicando que su estudio era “preliminar” y que aún no estaba claro por qué las personas de diferentes etnias tenían diferentes respuestas de anticuerpos. “No tenemos ningún estudio que demuestre que los niños afroamericanos están sufriendo sobredosis”.

Entonces, Poland describió la afirmación como “como una buena teoría de la conspiración: con una pizca de verdad y muchas especulaciones a su alrededor”.

El Dr. Richard Kennedy, coautor de Mayo Clinic en el estudio sobre la rubéola de 2014, y quien no está emparentado con el candidato del HHS, también le dijo a NPR que sugerir que las personas negras deberían tener un programa de vacunación diferente era “tergiversar los datos mucho más allá de lo que realmente demuestran”.

PUBLICIDAD

La sugerencia anterior de Kennedy de que los negros tienen un sistema inmunológico superior en general también es incorrecta. Un estudio realizado por Poland en 2013, por ejemplo, concluyó que las personas de ascendencia europea presentaban respuestas inmunitarias más fuertes a la vacuna contra la viruela que las personas de ascendencia africana o hispana.

Los comentarios que Alsobrooks destacó, en particular, se hicieron durante un evento de 2021 en el que Kennedy mencionó por primera vez la investigación de Poland para explicar por qué, en su opinión, los niños negros tenían más probabilidades que los blancos de resultar perjudicados por las vacunas y desarrollar autismo.

Esa premisa errónea se basaba en un estudio que, según él, había descubierto que los niños negros que recibieron la vacuna MMR a tiempo tenían un riesgo 336% mayor de padecer autismo que los niños que no la recibieron a tiempo. Pero, como se ha explicado antes, incluso sobre el video de 2021, el artículo citado era un nuevo análisis de un estudio de los CDC de 2004 que fue realizado por un conocido oponente de las vacunas y que fue retractado. No hay pruebas creíbles de que las vacunas provoquen autismo.

PUBLICIDAD

Afirmaciones falsas sobre la demanda de Kennedy

En sus dos audiencias de confirmación, Kennedy desvió la atención y describió erróneamente su esfuerzo de 2021 para solicitar al gobierno que eliminara el acceso a las vacunas contra el covid-19, que salvan vidas. Afirmó incorrectamente que estaba relacionado con la decisión de los CDC de recomendar las vacunas para niños de 6 años. No hubo vacunas contra el covid-19 disponibles para ese grupo de edad hasta meses después de que se presentó la demanda.

“Presentamos esa petición después de que los CDC recomendaran la vacuna contra el covid, sin ninguna base científica, para niños de 6 años”, dijo Kennedy en respuesta al senador demócrata de Oregón Ron Wyden durante su primera audiencia de confirmación, el 29 de enero. “La mayoría de los expertos están de acuerdo hoy, incluso las personas que lo hicieron en ese entonces, en que las vacunas contra el covid son inapropiadas para niños de 6 años que básicamente no tienen ningún riesgo de contraer el covid. Por eso presenté esa demanda”.

Kennedy presentó la demanda, junto con un colega, en nombre del grupo antivacunas que fundó, pidiendo a la FDA que revocara la autorización de todas las vacunas contra el covid-19 y que se “abstenga” de emitir futuras autorizaciones o aprobaciones de vacunas contra el covid-19 “para todos los grupos demográficos”.

En la audiencia ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones al día siguiente, Kennedy volvió a utilizar casi la misma frase en respuesta al interrogatorio del senador independiente de Vermont, Bernie Sanders.

PUBLICIDAD

“Presenté esa demanda después de que los CDC recomendaran la vacuna para niños de 6 años sin ninguna evidencia de que los beneficiaría y sin realizar pruebas en niños de 6 años”, dijo . “Y esa fue mi razón para presentar esa demanda”.

Ninguna de esas afirmaciones es cierta. En el caso de la supuesta justificación de Kennedy para presentar la demanda, no podemos saber lo que pensaba, pero la cronología de los hechos contradice su relato.

Kennedy presentó su demanda en mayo de 2021, aproximadamente en el momento en que las personas sanas y no prioritarias comenzaban a tener acceso a las vacunas en la mayoría de los estados. Los CDC no hicieron su recomendación de que los niños de 5 a 11 años se vacunen contra el covid-19 hasta el 2 de noviembre. Eso ocurrió solo después de que se hubieran realizado ensayos clínicos para probar una versión pediátrica de la vacuna de Pfizer/BioNTech y la Administración de Alimentos y Medicamentos revisara los resultados y decidiera autorizar la vacuna. Además, un panel independiente de científicos que asesora a los CDC había votado por unanimidad recomendar la vacuna a los niños.

PUBLICIDAD

Contrariamente a la afirmación de Kennedy de que la vacuna no se había probado en niños de 6 años, el ensayo controlado con placebo incluyó a 4.600 niños de entre 5 y 11 años, de los cuales 3.100 recibieron la vacuna. El ensayo concluyó que, en comparación con los adultos jóvenes que recibieron la vacuna para adultos, la vacuna para niños produjo una respuesta inmunitaria comparable y tuvo una eficacia del 90,7 % en la prevención del covid-19 sintomático, sin que se identificaran riesgos graves de seguridad.

Es posible que Kennedy esté pensando en una decisión diferente de los CDC con respecto a los menores y la vacuna contra el covid-19. Seis días antes de que presentara la petición, la FDA modificó su autorización para la vacuna para adultos de Pfizer/BioNTech, que originalmente estaba autorizada para personas de 16 años o más, para incluir a los adolescentes de 12 a 15 años. Dos días después, los CDC recomendaron que esos adolescentes más jóvenes se vacunen.

Pero también en este caso la decisión se basó en resultados positivos de ensayos clínicos, por lo que no carecía de “base científica”, como afirmó Kennedy.

Vale la pena señalar que la demanda de Kennedy afirmaba que las autorizaciones de las vacunas debían revocarse debido a problemas de seguridad y porque los medicamentos “existentes y aprobados”, incluidos los medicamentos a base de cloroquina y la ivermectina, trataban y prevenían eficazmente el covid-19. Pero, de hecho, en ese momento, ya había múltiples estudios que demostraban que la hidroxicloroquina no funcionaba para el covid-19, y no había pruebas sólidas para la ivermectina (estudios controlados aleatorios han demostrado desde entonces que tampoco funciona). Los efectos secundarios graves de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna ocurren, pero son poco frecuentes.

PUBLICIDAD

La demanda también instó a la FDA a “modificar” su guía sobre los medicamentos no probados y a declarar que nadie debería estar obligado a recibir una vacuna contra el covid-19 para mantener un trabajo o ir a la escuela.

La petición también solicitaba que la FDA no permitiera que los niños participaran en ningún ensayo clínico de vacunas debido al “riesgo extremadamente bajo” de que los niños presenten casos graves de covid-19.

En cuanto a esa idea, que Kennedy repitió en las audiencias, es cierto que los niños generalmente tienen un riesgo bajo de sufrir una enfermedad grave. Sin embargo, algunos niños tienen afecciones médicas que los ponen en mayor riesgo y, en ese momento, el covid-19 era una de las principales causas de muerte infantil. Aproximadamente un tercio de los niños que fueron hospitalizados con covid-19 eran niños sanos.

Muchos expertos todavía recomiendan que los niños, incluidos los de 6 años, reciban la vacuna contra el covid-19 todos los años, reconociendo que no es tan importante para la mayoría de los niños como lo es para los grupos de mayor riesgo.

Algunos expertos pueden haber cambiado o parecer haber cambiado sus recomendaciones, pero parte de eso está relacionado con el hecho de que el coronavirus ya no es tan nuevo.

Por ejemplo, el pediatra y experto en vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, el Dr. Paul Offit, que fue un firme defensor de que todos los niños recibieran una vacuna contra el covid-19 en 2021, dijo anteriormente que no cree que todos los niños necesiten una vacuna anual contra el covid-19, aunque pueden optar por ella si lo desean. Sin embargo, cree que cualquier niño que nunca haya recibido una vacuna contra el covid-19 debería recibirla.

PUBLICIDAD

Los medicamentos no son la primera línea de tratamiento contra la obesidad infantil

Durante un intercambio con el senador Andy Kim, demócrata de Nueva Jersey, Kennedy afirmó falsamente que se estaban utilizando nuevos medicamentos para tratar la obesidad como la “principal intervención de primera línea” para los niños pequeños.

“Los medicamentos GLP-1 —los medicamentos GLP, la clase de medicamentos— son medicamentos milagrosos”, dijo , refiriéndose a la clase más nueva de medicamentos a base de péptido similar al glucagón-1 para la diabetes tipo 2 y la obesidad. “Pero no creo que deban ser la primera intervención de primera línea para los niños de 6 años, para quienes actualmente son el estándar de práctica”.

Pero ni la Academia Estadounidense de Pediatría ni los Grupos de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, un panel de expertos nacionales independientes en prevención de enfermedades financiado por el gobierno federal, recomiendan estos medicamentos en niños de tan solo 6 años de edad.

Las recomendaciones del USPSTF, emitidas en junio de 2024, favorecen las “intervenciones conductuales, intensivas e integrales” en lugar de la medicación para niños y adolescentes de 6 años en adelante. Dichas intervenciones incluyen al menos 26 horas al año de sesiones de asesoramiento, entrenamiento y actividad física supervisadas por proveedores de atención médica.

PUBLICIDAD

El grupo de trabajo calificó de “inadecuada” la “totalidad de la evidencia” sobre los medicamentos GLP-1 para niños y adolescentes, y señaló que solo hubo un ensayo por medicamento que duró más de dos meses, evidencia limitada sobre el mantenimiento del peso después de dejar de tomar los medicamentos y ninguna evidencia sobre los posibles daños de usar los medicamentos a largo plazo. También destacó los conocidos efectos secundarios gastrointestinales de los medicamentos.

“Por lo tanto, el USPSTF alienta a los médicos a promover las intervenciones conductuales como la principal intervención eficaz para la pérdida de peso en niños y adolescentes”, se lee en la declaración de recomendación.

Las pautas de la Academia Estadounidense de Pediatría, publicadas en enero de 2023, recomiendan que los proveedores consideren el uso de medicamentos para bajar de peso, pero solo para niños mayores y solo junto con un tratamiento intensivo de hábitos de salud y estilo de vida. Este último tratamiento, que la AAP llama “fundamental”, es lo que el grupo recomienda para todos los niños de 6 años o más con obesidad o sobrepeso, y puede considerarse para niños más pequeños hasta los 2 años.

La guía de la AAP dice que los pediatras “deberían ofrecer” a los adolescentes de 12 años o más y “pueden ofrecer” a los niños de 8 a 11 años de edad medicamentos para bajar de peso, “según las indicaciones, los riesgos y los beneficios de la medicación, como complemento al tratamiento del comportamiento de salud y el estilo de vida”.

“En particular, los niños con comorbilidades más inmediatas y potencialmente mortales, los que son mayores y los afectados por una obesidad más severa, pueden requerir opciones terapéuticas adicionales”, se lee en las pautas.

PUBLICIDAD

Financiación de los NIH para enfermedades crónicas

En ambas audiencias de confirmación, Kennedy dijo engañosamente que los Institutos Nacionales de Salud gastaron “casi nada” en investigar las causas de las enfermedades crónicas, centrándose, en cambio, en las enfermedades infecciosas.

Durante su primera audiencia, Kennedy le dijo a la senadora demócrata de Washington, Maria Cantwell, que su pedido anterior para que los científicos del NIH se tomaran “un descanso” de estudiar las enfermedades infecciosas por ocho años se debía a que el estudio de esas enfermedades ha “sido la principal preocupación”.

“En el NIH no se estudia prácticamente nada sobre la etiología de nuestra epidemia de enfermedades crónicas”, continuó, refiriéndose a las causas de las afecciones. “El dinero se destina a las enfermedades infecciosas”.

De manera similar, al día siguiente, durante un intercambio con el senador Jon Husted, el republicano de Ohio que fue designado para reemplazar al vicepresidente JD Vance, Kennedy dijo que el NIH “se ha desviado (…) del estudio de la etiología de las enfermedades crónicas”.

“Por lo tanto, en el NIH casi no hay nada, muy, muy poco, un porcentaje bajo de su presupuesto, un presupuesto de 42,000 millones de dólares, que se dedique a (…) averiguar por qué tenemos esta epidemia de obesidad”, dijo . “El foco está puesto en las enfermedades infecciosas”, añadió más tarde, “e ignoramos casi por completo las enfermedades crónicas”.

Es difícil decir cuánto dinero se destina específicamente a proyectos que investigan las causas profundas de las enfermedades crónicas, pero no es cierto que no haya mucho dinero para estudios sobre ellas.

PUBLICIDAD

Según una estimación de la financiación de los NIH por áreas de investigación y enfermedades publicada en el sitio web de la agencia en mayo de 2024, las “enfermedades infecciosas” recibieron 8,200 millones de dólares en el año fiscal 2023, la octava categoría individual más grande de la lista.

En comparación, el cáncer, una enfermedad que cae en la categoría de crónica según los CDC, recibió apenas un poco menos: 7,900 millones de dólares. Otras enfermedades crónicas que recibieron 1,000 millones de dólares o más ese año fueron la enfermedad de Alzheimer (3,500 millones de dólares), las enfermedades cardíacas (1,800 millones de dólares), la obesidad (1,100 millones de dólares) y la diabetes (1,100 millones de dólares).

En el año fiscal 2023, se gastaron cantidades menores en otras enfermedades crónicas, incluido el dolor crónico (823 millones), la enfermedad renal (703 millones), la hipertensión (462 millones), el accidente cerebrovascular (443 millones), la enfermedad hepática crónica y la cirrosis (447 millones), la artritis (321 millones), el autismo (306 millones), el asma (274 millones), la epilepsia (245 millones), la enfermedad inflamatoria intestinal (199 millones), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (148 millones) y las alergias alimentarias (86 millones).

La retórica de Kennedy tampoco reconoce que no siempre existe una distinción clara entre enfermedades crónicas e infecciosas. Una persona que vive con VIH, por supuesto, está lidiando con una enfermedad infecciosa, pero gracias a los avances en el tratamiento, ahora es una condición crónica que se puede controlar.

PUBLICIDAD

El cáncer puede ser causado por virus y bacterias. Esto incluye el cáncer de cuello uterino, que es causado por el VPH y se puede prevenir con una vacuna a la que Kennedy se ha opuesto anteriormente. Muchas otras enfermedades crónicas están asociadas con infecciones o pueden ser desencadenadas por infecciones, incluidas las enfermedades autoinmunes. La evidencia emergente también sugiere que la enfermedad de Alzheimer puede ser causada por infecciones, aunque esto aún está lejos de estar claro.

“Hay cada vez más pruebas de que muchas de las enfermedades crónicas tienen una etiología infecciosa”, dijo a NBC News Garth Ehrlich, profesor de microbiología e inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Drexel de Filadelfia. “Para mí, las enfermedades crónicas y las enfermedades infecciosas van casi de la mano”.

Como ha escrito antes FactCheck.org, Kennedy ha presentado narrativas sin fundamento sobre las causas de las enfermedades crónicas en los niños.

Seguridad de las vacunas y VAERS

Durante la segunda audiencia, Sanders le preguntó a Kennedy si la vacuna contra el covid-19 “era la vacuna más letal jamás fabricada”, como Kennedy había afirmado falsamente en el pasado.

“La razón por la que dije eso, senador Sanders, es porque hubo más informes en el sistema VAERS, en el Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas… que en cualquier otro, que en todas las demás vacunas juntas”, dijo . Luego afirmó que no sabemos si las vacunas contra el covid-19 salvaron millones de vidas “porque no tenemos un buen sistema de vigilancia” y “porque no tenemos la ciencia para tomar esa determinación”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, una gran cantidad de trabajos realizados en todo el mundo han confirmado la seguridad general de las vacunas contra el covid-19, que rara vez causan efectos secundarios graves. El VAERS, como ha explicado en numerosas ocasiones FactCheck.org, es un sistema de alerta temprana para las vacunas que señala rápidamente posibles problemas de seguridad. El sistema recopila informes de posibles efectos secundarios, pero no se verifica su precisión y no significa que la vacuna haya causado un problema en particular. Los científicos y los reguladores luego hacen un seguimiento de cualquier patrón preocupante, utilizando varios otros sistemas de vigilancia de seguridad para identificar preocupaciones reales.

Como se explicó en 2021, cuando la organización sin fines de lucro de Kennedy hizo la misma afirmación, el simple hecho de tener más informes en VAERS, como ocurre con las vacunas contra el covid-19, no es evidencia de un problema de seguridad. Con más personas vacunándose a la vez, con una nueva vacuna que está bajo un intenso escrutinio, era de esperar que hubiera una cantidad mayor de informes en VAERS para las vacunas contra el covid-19. Además, el gobierno amplió los requisitos de informes específicamente para esas vacunas.

PUBLICIDAD

Afirmación falsa sobre el "estándar de oro" del tratamiento contra la adicción a los opioides

Kennedy respondió afirmativamente cuando Kim le preguntó si apoyaba el uso de medicamentos como la buprenorfina y la metadona para tratar la adicción a los opioides. Estos medicamentos ayudan a controlar los síntomas de abstinencia y se ha demostrado en numerosos estudios que reducen el consumo de opioides.

Pero cuando se le preguntó si esos medicamentos son seguros y se consideran el enfoque de “estándar de oro”, Kennedy dudó.

“La Colaboración Cochrane, que es la organización científica más prestigiosa (de investigación científica), ha dicho que el estándar de oro son los programas de 12 pasos”, afirmó.

Eso es un error. Una revisión de Cochrane de 2020 sobre el trastorno por consumo de alcohol concluyó que Alcohólicos Anónimos y otros programas de 12 pasos eran similares o más eficaces para reducir el consumo de alcohol que otras intervenciones clínicas psicológicas, como la terapia cognitivo-conductual. Pero la revisión no comparó la estrategia con la medicación y no se aplicó al trastorno por consumo de opioides.

En este último caso, los medicamentos son ampliamente reconocidos como las opciones más eficaces, aunque no todo el mundo quiera o necesite utilizarlos. En su sitio web, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría se refiere específicamente a los medicamentos como “el ‘estándar de oro’ de tratamiento”.

PUBLICIDAD

Kennedy, que asiste regularmente a reuniones de AA y ha estado en recuperación de una adicción a la heroína durante décadas, reconoció que muchas personas “no responderán de inmediato, al menos, a los programas de 12 pasos” y que “Suboxone y otros medicamentos e incluso la metadona son intervenciones fundamentales que salvan vidas, que sacan a los adictos de la calle y deberían estar disponibles como una opción de tratamiento”.

“No los describiría como el estándar de oro, pero sí como médicamente necesarios”, añadió.

Este artículo fue publicado originalmente en español en FactCheck.org el 10 de febrero de 2025.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.