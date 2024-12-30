Conspiraciones y falsedades promovidas por Robert F. Kennedy Jr., el elegido de Trump para secretario de Salud

Nuestro aliado FactCheck.org recopila una serie de verificaciones que ha hecho sobre el abogado y activista.

En una de sus elecciones más controvertidas para el gabinete, el presidente electo Donald Trump dijo que nominaría a Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Kennedy ha difundido información inexacta sobre las vacunas desde hace mucho tiempo y en FactCheck.org, medio aliado de elDetector, han escrito sobre muchas de sus afirmaciones, particularmente desde abril de 2023 cuando entró a la política retando al presidente Joe Biden en la primaria demócrata. En octubre de ese año, cambió de partido para postularse como independiente, antes de retirarse de la carrera presidencial y respaldar a Trump en agosto de 2024 a cambio de un posible papel en el gobierno.

Kennedy es un abogado ambiental y fundador de Children’s Health Defense, una organización sin fines de lucro que es una de las fuentes más prolíficas de desinformación sobre vacunas. En un claro ejemplo de daño, la desinformación sobre vacunas de Kennedy contribuyó a un brote de sarampión en Samoa Americana en 2019 que llevó a la muerte de 83 personas, la mayoría menores de 5 años.

Desde que se unió a Trump, Kennedy ha encabezado la campaña “ Make America Healthy Again”, que se centra en el loable objetivo de reducir las enfermedades crónicas. Pero un examen más detallado de las declaraciones de Kennedy muestra que la plataforma MAHA no siempre se basa en evidencia.

En una publicación en X del 25 de octubre, Kennedy escribió que “la guerra de la FDA contra la salud pública está a punto de terminar”, antes de acusar a la agencia de “supresión agresiva” de una lista de terapias o productos, varios de los cuales carecen de apoyo científico para su uso o pueden ser perjudiciales, incluyendo la leche cruda o sin pasteurizar y el uso no autorizado de los medicamentos ivermectina e hidroxicloroquina para el covid-19. Ambos medicamentos son efectivos para otras enfermedades, pero han fracasado repetidamente en ayudar con el covid-19 en ensayos clínicos.

“Si trabajas para la FDA y eres parte de este sistema corrupto, tengo dos mensajes para ti: 1. Guarde sus registros, y 2. Haga sus maletas”, continuó.

Queda por ver si Kennedy, quien también ha respaldado una variedad de teorías de conspiración, tendrá suficiente apoyo en el Senado para ser confirmado. Trump también ha sugerido que podría eludir la cámara para algunos de sus nominados haciendo nombramientos cuando el Senado esté en receso.

“La seguridad y la salud de todos los estadounidenses es el papel más importante de cualquier Administración y HHS jugará un gran papel en ayudar a asegurar que todos estén protegidos de productos químicos nocivos, contaminantes, pesticidas, productos farmacéuticos y aditivos alimentarios que han contribuido a la abrumadora crisis de salud en este país”, escribió Trump en una publicación en X el 14 de noviembre, anunciando la nominación. “¡El Sr. Kennedy restaurará estas Agencias a las tradiciones de la Investigación Científica de Estándar de Oro, y faros de Transparencia, para acabar con la epidemia de Enfermedades Crónicas, y para Hacer a América Grande y Saludable de Nuevo!”.

Como el principal funcionario de salud del país, Kennedy estaría a cargo de las mismas agencias que durante años ha alegado que son corruptas. El secretario de HHS supervisa 13 agencias, entre ellas los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

HHS también incluye los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, la agencia que proporciona seguro de salud para personas mayores y de bajos ingresos, así como la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental y la agencia del gobierno para emergencias de salud pública, la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica. La última incluye la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, que fue una parte clave de la Operación Warp Speed, el esfuerzo exitoso de Trump para desarrollar vacunas contra el covid-19 seguras y efectivas en tiempo récord. Malinterpretando datos de un sistema de vigilancia de seguridad de vacunas que estaría bajo su jurisdicción como secretario de HHS, Kennedy ha llamado falsamente a la vacuna contra el covid-19 “la vacuna más mortal jamás hecha”.

Aunque hay algunos límites en lo que Kennedy podría hacer como jefe de HHS, probablemente ejercerá una influencia significativa. Podría eliminar departamentos dentro de la FDA, como ha sugerido, por ejemplo. También tendría la última palabra en la selección de quienes se unirán al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC, el grupo independiente de expertos que crea las directrices federales sobre vacunas. El 9 de noviembre, indicó que reemplazaría a 600 empleados de los NIH un día después del día de la inauguración.

Aquí se encuentra resumido el trabajo anterior de FactCheck.org verificando las afirmaciones de Kennedy sobre salud y ciencias.

Seguridad de las vacunas

Kennedy ha afirmado durante mucho tiempo estar “a favor” de la seguridad de las vacunas en lugar de en contra de las vacunas. Poco antes y después del día de las elecciones, ha reiterado este mensaje.

“No voy a quitarle las vacunas a nadie”, dijo en una entrevista del 6 de noviembre con NBC News, en la que dijo que se aseguraría de que los estudios de las vacunas estuvieran disponibles para el público. “Yo nunca he sido anti-vacunas”.

El mismo día, Kennedy también le dijo a NPR que no quitaría las vacunas, pero quería “asegurarse de que los estadounidenses tengan buena información. En este momento, la ciencia sobre la seguridad de las vacunas, en particular, tiene enormes déficits, y nos aseguraremos de que esos estudios científicos se realicen y de que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre sus vacunas y las vacunas de sus hijos”.

Esto siguió a una entrevista de CNN del 30 de octubre en la que Howard Lutnick, copresidente del equipo de transición de Trump, negó que Kennedy obtuviera (o siquiera quisiera) el puesto principal en HHS.

“Esto es lo que él quiere hacer. Dijo: ‘Quiero datos, solo quiero datos’, porque ellos bloquean los datos”, dijo Lutnick sobre Kennedy y las vacunas. “Quiere los datos para poder decir que estas cosas son inseguras”.

El problema con estos comentarios es que se han realizado estudios sobre la seguridad de las vacunas y los estadounidenses tienen acceso a esa información. No hay evidencia de que se esté ocultando al público información importante sobre la seguridad de las vacunas.

Como con cualquier producto médico, las vacunas no son 100% seguras. Muchas personas experimentan efectos secundarios leves y temporales, pero los efectos secundarios graves son raros. Múltiples paneles independientes de científicos ayudan a revisar los datos de cada vacuna para asegurarse de que los beneficios superen los riesgos. Varios sistemas de monitoreo de la seguridad de las vacunas luego vigilan posibles problemas posteriores. Los reguladores han retirado o suspendido el uso de ciertas vacunas cuando se han descubierto efectos secundarios graves demasiado raros para haber sido detectados en ensayos clínicos.

Kennedy también se ha presentado como una persona de ciencia, tanto por su capacidad única para interpretar estudios científicos (a pesar de no tener formación científica) como por su disposición a cambiar de opinión si se le muestra un “ estudio bien fundamentado”.

“Soy una persona basada en la evidencia”, dijo en una entrevista en junio de 2023. “Si me equivoco en algo, admito que estoy equivocado y luego sigo adelante”.

Pero hay poco que sugiera que alguna de las dos cosas sea cierta. Cuando se le presentan datos que muestran que una vacuna en particular es segura, Kennedy ha demostrado no inmutarse. Ha estado repitiendo las mismas afirmaciones desacreditadas sobre las vacunas y el autismo (ver más abajo) durante casi dos décadas, mucho después de que numerosos expertos y estudios hayan explicado y demostrado que está equivocado. Frecuentemente, tergiversa o selecciona estudios científicos para argumentar en contra de la vacunación, y su organización sin fines de lucro produce regularmente contenido haciendo lo mismo.

En un pódcast de julio de 2023, Kennedy admitió que pensaba que “ninguna vacuna” es segura y efectiva. Cuatro meses después, en una entrevista con PBS, Kennedy afirmó falsamente que nunca había dicho eso, mientras repetía una de sus afirmaciones favoritas sobre las vacunas: que son el “único producto médico … que se permite obtener una licencia sin someterse a pruebas de seguridad”.

Todas las vacunas son probadas para garantizar su seguridad antes de ser autorizadas o aprobadas. Sin embargo, las pruebas de seguridad no tienen que incluir un ensayo controlado con placebo utilizando agua o solución salina. Esto se debe a que, como en el caso de una versión más nueva de una vacuna existente, puede no tener sentido, ética o científicamente, usar un placebo de este tipo. Las pruebas sin placebo, notablemente, también son comunes al probar medicamentos, ya que la comparación útil a menudo es con otro medicamento o el estándar de atención.

En comparación con los medicamentos u otros productos médicos, las vacunas son, sin duda, las más escrutadas en cuanto a seguridad. También hay más monitoreo poscomercialización para las vacunas que para los medicamentos.

Irónicamente, Kennedy y su organización sin fines de lucro distorsionan frecuentemente los datos de uno de esos sistemas de monitoreo, el Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas, o VAERS, para argumentar que la vacunación es insegura.

Como ha explicado antes FactCheck.org, VAERS está diseñado para detectar rápidamente posibles problemas de seguridad. El sistema recopila informes no verificados de problemas de salud que ocurren después de la vacunación de cualquier persona, independientemente de si la vacuna fue una causa probable. El sistema también funciona en conjunto con otros sistemas de vigilancia y no puede confirmar por sí solo un problema de seguridad. Los informes naturalmente aumentan cuando más personas reciben una cierta vacuna, o si hay más interés en una nueva vacuna, como ha sucedido con las vacunas contra el covid-19. Sin embargo, estos matices a menudo se pierden para el público, y los informes, que están disponibles públicamente a través de una base de datos de búsqueda, se presentan erróneamente como pruebas provenientes del gobierno de que las vacunas son peligrosas. Cientos de historias en el sitio web de Children’s Health Defense mencionan al VAERS.

Otra de las líneas de ataque comunes de Kennedy, también repetida recientemente por Lutnick, es que las vacunas no son seguras porque las compañías de vacunas no tienen responsabilidad por los productos. En realidad, los fabricantes de vacunas sí tienen cierta responsabilidad, como lo demuestra el hecho de que el propio Kennedy haya demandado a algunas empresas.

Los legisladores eliminaron la mayor parte de la responsabilidad en 1986 después de que el aumento de litigios, muchos de los cuales más tarde se encontraron injustificados, amenazara el suministro de vacunas. Se estableció un sistema alternativo de compensación para las personas con reclamaciones razonables de daño. Esto se hizo con la comprensión de que las vacunas son beneficiosas para la sociedad, pero en raras ocasiones causan efectos secundarios graves. La existencia del programa no es evidencia de que las vacunas sean inseguras y no cambia el hecho de que existen múltiples capas regulatorias para garantizar la seguridad de las vacunas.

Autismo

Kennedy es quizás más conocido por su insistencia continua, a pesar de la abundante evidencia de lo contrario, de que las vacunas causan autismo. A menudo afirma que simplemente quiere más investigación sobre el tema, pero ya se ha realizado una gran cantidad de investigaciones, y la conclusión es clara: las vacunas no causan autismo.

En los últimos meses, Kennedy ha evitado en gran medida mencionar las vacunas cuando habla sobre el autismo. Pero aproximadamente una semana antes de las elecciones, Lutnick repitió la afirmación, citando a Kennedy, en CNN.

“Y lo que él explicó fue que, cuando él nació, teníamos tres vacunas. Y el autismo era 1 en 10.000”, dijo Lutnick el 31 de octubre sobre una conversación que tuvo con Kennedy. “Ahora un bebé nace con 76 vacunas porque en 1986 se eximió de responsabilidad por productos a las vacunas. … Entonces, ¿qué pasa ahora?, el autismo es 1 de cada 34”.

Ignorando el hecho de que estos números son engañosos y no del todo correctos, y que con el tiempo el número de antígenos de vacunas ha disminuido incluso cuando los niños están protegidos contra más enfermedades, este es un caso clásico de que una correlación no significa causalidad.

Incluso cuando no menciona la parte de la vacuna, Kennedy recita estadísticas sobre el autismo y una anécdota muy utilizada para argumentar que ahora hay una epidemia de esta condición.

“Literalmente nunca he conocido a nadie [de mi edad] con autismo severo”, dijo Kennedy en un pódcast posterior a las elecciones que se emitió el 11 de noviembre, repitiendo una línea que usó el verano pasado durante su campaña presidencial.

Como ha explicado FactCheck.org, los diagnósticos de autismo han aumentado en las últimas décadas, pero se cree que la mayor parte del aumento se debe a una mayor conciencia y a una definición más amplia de la condición. Una pequeña parte del aumento puede ser real, explicada en parte por factores de riesgo conocidos, como el hecho de que más bebés con complicaciones al nacer sobreviven y que más padres mayores tienen hijos.

Puede que Kennedy no haya conocido a nadie de su edad con autismo profundo (el término correcto para los síntomas que describe) pero eso no significa que esas personas no existan. Sí existen, según dijeron expertos. En décadas anteriores, muchos habrían sido diagnosticados con una enfermedad diferente, en lugar de autismo.

El continuo enfoque de Kennedy en las vacunas, cuando la investigación ha demostrado que no causan autismo, perjudica a las personas y distrae de los esfuerzos reales para ayudar a quienes tienen la condición, dijeron también investigadores.

Covid-19

Kennedy ha defendido muchas ideas engañosas o incorrectas relacionadas con la pandemia del covid-19, un evento que potenció el alcance y la influencia de Children’s Health Defense.

Como hemos dicho, ha respaldado medicamentos para el coronavirus como la hidroxicloroquina y la ivermectina, que funcionan bien para otras enfermedades, pero no hacen nada por el covid-19. Y al malinterpretar los datos de VAERS, ha presentado incorrectamente las vacunas contra el covid-19 como especialmente peligrosas.

En un video de marzo de 2021, tergiversó estudios científicos y recordó a los espectadores fallos éticos médicos pasados, como el experimento de Tuskegee, para desincentivar a las personas negras a vacunarse contra el covid-19. Interpretando mal un estudio, Kennedy también dijo en 2023 que “el covid-19 está dirigido a atacar a los caucásicos y a las personas negras”.

En una afirmación que repitió a NBC el 6 de noviembre, Kennedy dijo que sabía desde el principio, al leer “los estudios en monos”, que las vacunas contra el covid-19 no impedirían la transmisión del coronavirus. De hecho, muchos estudios en monos sugirieron que las vacunas ayudarían a reducir la transmisión, y los datos muestran que así fue, incluso si su capacidad para hacerlo disminuyó posteriormente. En cualquier caso, las vacunas no fueron autorizadas por su capacidad para reducir la transmisión. El principal objetivo de la vacunación es prevenir enfermedades graves y la muerte. La FDA advirtió específicamente en diciembre de 2020 que no se sabía si la vacuna evitaría la propagación del virus.

Fluoruro

Kennedy se ha opuesto durante mucho tiempo a la fluoración del agua, llamándola “neurotóxica” y un “ residuo industrial”. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones solo han demostrado que el fluoruro puede ser perjudicial en niveles más altos de lo que el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos recomienda que los estados y municipios locales utilicen en su agua potable. Pequeñas cantidades de flúor se añaden al agua potable en aproximadamente dos tercios de Estados Unidos para mejorar la salud dental y prevenir las caries, especialmente en los niños.

En dos entrevistas posteriores a las elecciones, Kennedy ha sugerido incorrectamente que hay evidencia clara de que el fluoruro es peligroso en los niveles actualmente en uso, diciendo a NBC que está “bajando el coeficiente intelectual de nuestros hijos” y “causando cáncer de huesos” y diciendo a NPR que está “casi seguramente causando desarrollo neurológico y pérdida de coeficiente intelectual en nuestros hijos, así como artritis, fracturas óseas, problemas de tiroides, cáncer de huesos y una serie de otras enfermedades”.

PUBLICIDAD

En septiembre, un juez federal dictaminó que la Agencia de Protección Ambiental debe regular más el fluoruro en el agua potable, encontrando que la fluoración que Estados Unidos considera óptima “plantea un riesgo irrazonable de reducción del coeficiente intelectual en los niños”. Sin embargo, el juez añadió que “este hallazgo no concluye con certeza que el agua fluorada sea perjudicial para la salud pública”.

Enfermedades crónicas

Las enfermedades crónicas, particularmente en los niños, se han convertido en uno de los temas favoritos de Kennedy. A menudo dice que cuando su tío, el presidente John F. Kennedy, estaba en el cargo, solo el 6% de los niños tenía una enfermedad crónica, pero ahora es el 60%. A veces, añade que el 60% es “una estimación conservadora” o que refleja un grado de enfermedad “debilitante”.

Como ha escrito FactCheck.org, no hay estadísticas que se remonten a la década de 1960 que proporcionen una respuesta clara sobre cuánto más común se ha vuelto la enfermedad crónica en los niños de hoy. En muchos casos, las definiciones clínicas de las condiciones eran diferentes hace décadas o ni siquiera se habían reconocido, lo que hacía imposibles las comparaciones. No está claro de dónde Kennedy obtiene sus cifras, y no ha respondido a solicitudes de nuestro aliado sobre su origen.

Pero los expertos dijeron que el 60% probablemente es una sobreestimación. Además, no todos los casos de enfermedades crónicas son graves, ya que algunas definiciones incluirían alergias estacionales leves, por ejemplo.

“Las grandes áreas de crecimiento son la obesidad y las condiciones mentales/comportamentales”, nos dijo Paul Newacheck, profesor emérito que estudió la política de salud infantil en la Universidad de California, San Francisco. “Pero no suman el 60% de los niños”.

Incluso cuando afirma saber cuáles son las causas, generalmente, productos químicos u otras exposiciones ambientales, Kennedy alega que los NIH “no identificarán” las exposiciones, y que él podrá poner fin a la “epidemia” de enfermedades crónicas “de la noche a la mañana”. Los expertos dijeron que esa perspectiva es implausible. Los investigadores conocen algunas razones por las cuales las enfermedades crónicas son más comunes, pero son más complejas y a menudo diferentes de lo que Kennedy afirma.

Para más información, consulte “ RFK Jr.’s Exaggerations on Chronic Disease in Children”.

Otras afirmaciones y conspiraciones relacionadas con la ciencia

Además de sus otras afirmaciones sobre el covid-19, en 2020 Kennedy pareció respaldar una teoría de conspiración desacreditada que involucraba a Bill Gates, microchips y vacunas contra el covid-19 en las redes sociales.

En su libro de 2021, “The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health”, Kennedy retrató a Fauci, el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, como un archienemigo que “ desvió deliberadamente el acceso de Estados Unidos a medicamentos que salvan vidas” durante la pandemia para beneficiarse de las vacunas. No hay evidencia de esto. Fauci también ha negado haber recibido regalías relacionadas con el covid-19 de las compañías farmacéuticas.

Aparte del covid-19 y las vacunas, Kennedy ha vinculado repetidamente los antidepresivos con tiroteos masivos y ha sugerido que los químicos en el agua son responsables de la “confusión de género” en los niños. Ambas afirmaciones son infundadas.

En julio, Kennedy interpretó erróneamente los esfuerzos del HHS para preparar vacunas para un posible brote de gripe aviar H5N1 de manera nefasta. “¿Por qué necesitarías esta vacuna, a menos que esperes que aparezca un virus mucho más virulento que misteriosamente haya ganado la capacidad de propagarse entre humanos?”, dijo en una publicación en X. “¿Habrá otra pandemia derivada de un laboratorio? ¡No mientras yo esté a cargo!”.

Notablemente, Kennedy también se equivocó en varios detalles sobre las acciones que HHS había tomado para asegurar las vacunas contra la gripe aviar.

