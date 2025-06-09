Robert F. Kennedy Jr. destituye a todo el comité asesor de vacunas de los CDC, pese a promesa de que no lo haría

Video La polémica que rodea el informe de salud presentado por el secretario Robert F. Kennedy Jr.

El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. destituyó este lunes a todos los miembros de un comité científico que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) sobre el uso de las vacunas y prometió sustituirlos miembros de su elección.

“Estamos retirando a los 17 miembros actuales del comité, algunos de los cuales fueron nombrados a última hora por el gobierno de (Joe) Biden. Sin retirar a los miembros actuales, el actual gobierno de (Donald) Trump no habría podido nombrar una mayoría de nuevos miembros hasta 2028”, dijo el secretario en una columna de opinión publicada en Wall Street Journal.

PUBLICIDAD

"Se necesita una barrida limpia para restablecer la confianza pública en la ciencia de las vacunas", dice el artículo.

Kennedy afirmó sin pruebas que los miembros del comité tenían demasiados conflictos de intereses, sin embargo, los miembros del comité revelan habitualmente cualquier posible conflicto al comienzo de las reuniones públicas.

Las reacciones ante la decisión de Kennedy de eliminar a los miembros de un comité que asesora a los CDC

El doctor Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, calificó la destitución masiva de Kennedy de "golpe de Estado".

"No es así como funcionan las democracias. No es bueno para la salud de la nación", declaró Benjamin a AP.

De acuerdo con Benjamin, la medida plantea preocupaciones reales sobre si los futuros miembros del comité serán considerados imparciales. Añadió que Kennedy está yendo en contra de lo que dijo a los legisladores y al público, y que la asociación de salud pública planea vigilar a Kennedy "como un halcón".

"Está rompiendo una promesa", dijo Benjamin. "Dijo que no iba a hacer esto".

Por su parte el doctor Bruce A. Scott, presidente de la Asociación Médica Estadounidense, calificó al comité como una fuente fiable de asesoramiento científico y dijo que la medida de Kennedy, junto con el descenso de las tasas de vacunación en todo el país, contribuirá a aumentar las enfermedades prevenibles mediante vacunación.

PUBLICIDAD

"La acción de hoy de destituir a los 17 miembros titulares del ACIP socava esa confianza y pone en peligro un proceso transparente que ha salvado innumerables vidas", dijo Scott en un comunicado.

El comité ha estado en un constante estado de cambio desde que Kennedy se hizo cargo. Su primera reunión de este año se retrasó cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU pospuso abruptamente su reunión de febrero.

Recientemente, Kennedy adoptó la inusual medida de modificar las recomendaciones del covid-19 sin consultar previamente al panel.

La página web en la que aparecían los miembros del comité fue eliminada poco después del anuncio de Kennedy.

Mira también: