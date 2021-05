Los vacunados no transmiten nada a los no vacunados: las falsedades de la carta de una escuela en Miami

Las vacunas contra el covid-19 no son medicamentos experimentales, no hay evidencias de que “decenas de miles de mujeres” hayan presentado problemas reproductivos por estar cerca de alguien que sí se vacunó y es falso que alguien que haya recibido la inyección para prevenir el contagio de coronavirus pueda “transmitir algo de su cuerpo a aquellos con los que está en contacto”.

Conclusión

En resumen: las vacunas no son un medicamento experimental y son seguras, no se han reportado “decenas de miles” de mujeres con problemas de fertilidad, menstruaciones irregulares o abortos por estar cerca de alguien que se haya vacunado. Es falso que lo que la escuela privada Centner Academy califica como “irregularidades” luego de la inyección del covid-19 se produzcan porque los vacunados “pueden estar transmitiendo algo de su cuerpo a aquellos con los que están en contacto”. Y los niños se enferman levemente de covid-19 y la incidencia de casos graves es baja, pero eso no quiere decir que la tasa de supervivencia de ellos sea de “99.9974%”. Además, no hay evidencias definitivas que comprueben que los niños "son superpropagadores" del nuevo coronavirus.