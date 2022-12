Es falso que la vacuna contra el covid-19 "contamine" la sangre y la haga insegura para donar

Según The New York Times, los padres del niño dijeron por medio de su abogada que les preocupaba que la sangre recolectada en donación contuviera rastros de vacunas, particularmente de las que utilizan tecnología ARNm (como las de Pfizer-BioNTech y Moderna) . Pero en la sangre de las personas vacunadas no quedan residuos del componente base de la inmunización.