Las vacunas contra el covid-19 NO vuelven a las personas “transgénicas”, como se afirma en redes sociales

Maldita , sitio web de verificación de España , explica que, por ejemplo, las vacunas de ARNm no podrían interferir de ninguna forma en la secuencia de ADN de las células de quienes se vacunan. ¿La razón? El ARN no necesita entrar en el núcleo durante el proceso y, por eso, no hay riesgo de que se integre en el genoma. La explicación detallada puede leerse en un artículo publicado en la revista Journal of Immunology Research.