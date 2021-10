¿La vacuna contra el covid-19 cambia el color de la sangre?

Es falso que las vacunas contra el covid-19 cambian el color de la sangre y que la Cruz Roja no está aceptando donaciones de sangre de personas vacunadas. Las variaciones en la coloración vienen dadas por la cantidad de oxígeno de la sangre u otros factores no relacionados con la vacuna. Los anticuerpos específicos generados por la inyección no tienen color alguno. Por la tonalidad de la sangre no se puede saber si alguien está vacunado o no. La Cruz Roja estadounidense no sólo recibe donaciones de personas vacunadas, sino que las solicita. Haz clic aquí para leer cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.