Las órdenes migratorias firmadas por Trump: enmarca sus deportaciones, busca el fin de la ciudadanía por nacimiento y reinstaura 'Quédate en México'

Por la noche, desde el centro de convenciones de Capital One firmó el primer paquete de órdenes ejecutivas para rescindir políticas migratorias de su antecesor, Joe Biden, al catalogarlas como "dañinas". Incluían el fin de las prioridades de deportación que Biden aprobó en enero de 2021, y con las que había puesto en su mira a inmigrantes que hubieran cometido crímenes serios.

La declaración de emergencia en la frontera sur

La orden ejecutiva firmada por Trump este lunes establece el despliegue de guardias nacionales y reservistas en la frontera para apoyar al Departamento de Seguridad Nacional "en la obtención del control operacional completo en la frontera sur" que, asegura sin evidencias, está en manos de cárteles y pandillas. Ordena tomar acciones para la construcción de más millas de muro fronterizo y exige a los secretarios de defensa y seguridad nacional tomar medidas para "impedir y denegar la entrada no autorizada de extranjeros" a través del límite con México.

Reimplementación de 'Quédate en México': CBP One fue desactivada

'Zar de la frontera' dice que "no se ha decidido" dónde comenzará el plan de deportaciones de Trump

Tal como lo dijo en su discurso en el Congreso, Trump firmó la orden ejecutiva "Asegurando nuestras fronteras", en la que reinstauró su política 'Quédate en México', conocida oficialmente como los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Esta política fue implementada en su primer gobierno y dejó hasta su fin —ya en el gobierno de Biden— a más de 70,000 migrantes que esperaban pedir asilo varados por meses en ciudades de la frontera con México con altos índices de criminalidad. En el pasado, esta medida fue criticada no solo por el trauma que ocasionó en miles de migrantes sino por ser considerada como una restricción innecesaria al derecho que tienen los inmigrantes para solicitar asilo al llegar a la frontera.

Desde esta mañana quedó sin efecto la aplicación CBP One y las citas pendientes fueron canceladas. Con esta aplicación, el gobierno de Joe Biden concedió un límite de 1,450 citas diarias a inmigrantes en México para presentarse ante un oficial de la Patrulla Fronteriza e iniciar su proceso migratorio en los casos que cumplían con los requisitos. Desde que fue abierta, en enero de 2023 y hasta diciembre de 2024, más de 930,000 personas recibieron una cita para presentarse en uno de los ocho puertos fronterizos que fueron dispuestos para recibir a los migrantes.

En la misma orden también reinstaura el fin del 'catch and release' (capturar y liberar), una medida que viene de su primer gobierno. 'Capturar y liberar' es una práctica que contempla dejar en libertad a inmigrantes indocumentados que sean detenidos mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos.

Las prioridades de detención y deportación

Fin del programa de 'parole humanitario' para varias nacionalidades

Designación de pandillas como organizaciones terroristas

El fin de la ciudadanía por nacimiento

La orden ejecutiva firmada por el republicano exige que no se otorgue la ciudadanía por nacimiento en dos casos. Primero, cuando la persona nace en momentos en que la madre está de forma ilegal en Estados Unidos y el padre no es ni residente permanente ni ciudadano. Segundo, cuando la persona nace al tiempo que la madre tiene un estatus legal pero temporal y el padre no es ni ciudadano ni residente permanente.