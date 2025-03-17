Trump NO ha firmado una orden ejecutiva para que los inmigrantes ganen 25 dólares la hora de trabajo, como afirman en redes sociales

Ni en la web de la Casa Blanca, ni el Registro Federal hay nada sobre el supuesto aumento de salario.

Es falso que el presidente Donald Trump haya firmado una orden ejecutiva para que todos los inmigrantes ganen 25 dólares la hora. Se trata de otra desinformación que circula en Facebook. El mensaje va acompañado de un video que afirma falsamente que “Trump sorprende al mundo con una decisión histórica sobre inmigrantes”.

Tal como otras falsedades sobre supuestas órdenes ejecutivas que atribuyen al presidente Trump, verificamos que no hay un anuncio sobre un aumento a 25 dólares la hora de trabajo para los inmigrantes. Para ello revisamos las acciones presidenciales en las páginas web de la Casa Blanca y del Registro Federal, y también realizamos una búsqueda con palabras clave, en inglés y español, en Google.

No existe esa orden

“Salario mínimo en los [ sic] Estados Unidos será de $ 25 dólares a partir del 2 de marzo”, se lee en el posteo de Facebook, acompañado de un video con imágenes de Trump, de inmigrantes del Senado, de Elon Musk y de la bandera de Estados Unidos.

Una búsqueda con palabras clave, en inglés y español , no arrojó resultados sobre la supuesta medida que, según redes sociales, entraría en vigencia el 2 de marzo de 2025. En caso de que una orden ejecutiva realmente importante como esta se hubiese firmado, habría reportes de la prensa y posibles análisis sobre suimpacto. Y, en el momento de publicar esta verificación, no es el caso.

La página web de la Casa Blanca documenta todas las acciones presidenciales, que incluyen órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones. En una búsqueda con diferentes palabras clave como 25, hourly wage y salary no hallamos nada relacionado con la supuesta orden firmada por Trump.

En la página web del Registro Federal , que recoge las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero de 2025, no hay tampoco una que se refiera al supuesto salario de 25 dólares por hora para todos los inmigrantes.

Contrario al supuesto beneficio para los inmigrantes, el presidente Trump sí ha firmado una serie de decretos en contra de esa comunidad, como, por ejemplo, prescindir del parole humanitario o reevaluar la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

En elDetector ya hemos verificado diferentes afirmaciones sobre supuestas órdenes ejecutivas, que no existen, como, por ejemplo, sobre la presunta eliminación de los impuestos sobre las ganancias de las criptomonedas , o para que supuestamente se investiguen los casos de asilo político de venezolanos desde 2012, entre otras.

Conclusión

Es falso que el presidente Donald Trump haya firmado una orden ejecutiva para que los inmigrantes ganen 25 dólares la hora de trabajo, como afirman en redes sociales. Verificamos la falsedad de la afirmación con una búsqueda, en inglés y español, con palabras clave en Google, la revisión en la página web de la Casa Blanca de las acciones presidenciales, y las órdenes ejecutivas detalladas en la página web del Registro Federal. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

