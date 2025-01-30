Cambiar Ciudad
elDetector

Donald Trump NO ha firmado una orden ejecutiva que elimine los impuestos sobre las ganancias de las criptomonedas

En medio de la temporada de impuestos, circula en redes sociales desinformación sobre la política fiscal relacionada con las criptomonedas, sujetas a impuestos en el país durante más de diez años.

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
Las criptomonedas no están sujetas a impuestos en todos los países.
Las criptomonedas no están sujetas a impuestos en todos los países.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Melina Mara - Pool vía Getty Images / Captura de X.

Tras la toma de posesión del presidente Donald Trump, surgió una publicación en redes sociales en la que se afirma que el mandatario “acaba de firmar” la eliminación de “todos los impuestos sobre las ganancias de capital de las criptomonedas basadas en EEUU”. Sin embargo, esta afirmación es falsa. Si bien Trump firmó una medida ejecutiva para promover el uso de criptomonedas, esta no incluye la exoneración de impuestos sobre las ganancias de estos activos digitales.

PUBLICIDAD

En su primera semana en el cargo, el presidente número 47 de Estados Unidos aprobó una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas una que, según él, busca convertir al país en la “capital mundial de la inteligencia artificial y las criptomonedas”. El documento, firmado el 23 de enero de 2025, establece como objetivo “promover el liderazgo de Estados Unidos en materia de activos digitales y tecnología financiera”, pero no menciona modificaciones en la política fiscal.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Impuestos a criptomonedas desde 2014

“No incluye esa [medida]”, aseguró Neeraj Agrawal, director de comunicaciones de Coin Center, en respuesta a una consulta de elDetector sobre si la orden firmada por Trump contempla la eliminación de impuestos sobre las ganancias de criptomonedas. Coin Center es un centro de investigación y defensa sin fines de lucro especializado en políticas públicas sobre criptomonedas, con sede en Washington DC.

La Casa Blanca proporcionó una “Hoja informativa: Orden Ejecutiva para Establecer el Liderazgo de Estados Unidos en Tecnología Financiera Digital”, al ser consultada por correo electrónico sobre la supuesta medida de exoneración de impuestos en criptomonedas firmada por el mandatario republicano. En ninguna parte de la misma se mencionan impuestos ni se hace referencia a políticas fiscales relacionadas con estos activos digitales.

PUBLICIDAD

Más sobre elDetector

Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC
9 mins

Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC

Noticias Univision
"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación
8 mins

"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación

Noticias Univision
Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?
8 mins

Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos
4 mins

Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos

Noticias Univision
El expresidente colombiano Álvaro Uribe NO fue detenido en su juicio condenatorio: ese video fue creado con IA
4 mins

El expresidente colombiano Álvaro Uribe NO fue detenido en su juicio condenatorio: ese video fue creado con IA

Noticias Univision
Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)
8 mins

Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)

Noticias Univision
Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (I)
7 mins

Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (I)

Noticias Univision
Pescadores que “huyen”, la “trayectoria” del tsunami y la ola que produce una chispa eléctrica: videos sin relación con el sismo de 8.8 en Rusia
7 mins

Pescadores que “huyen”, la “trayectoria” del tsunami y la ola que produce una chispa eléctrica: videos sin relación con el sismo de 8.8 en Rusia

Noticias Univision
Esas ballenas blancas rescatadas por pescadores NO están relacionadas con el sismo de 8.8 en Rusia
3 mins

Esas ballenas blancas rescatadas por pescadores NO están relacionadas con el sismo de 8.8 en Rusia

Noticias Univision
Esas fotos del autor del tiroteo en un edificio de oficinas de Nueva York con una gorra de MAGA NO son reales
3 mins

Esas fotos del autor del tiroteo en un edificio de oficinas de Nueva York con una gorra de MAGA NO son reales

Noticias Univision

Tampoco se encontró respaldo a la afirmación sobre la supuesta exención de impuestos tras realizar una búsqueda en el sitio web de la Casa Blanca utilizando las palabras en inglés "criptomonedas, impuestos”.

A diferencia de países como El Salvador, donde las ganancias de capital de criptomonedas no están sujetas a impuestos, en Estados Unidos estas transacciones son tratadas como propiedad a efectos fiscales.

“Actualmente, en Estados Unidos, las criptomonedas se consideran propiedad a efectos fiscales, por lo que las transacciones que las involucren pueden estar sujetas a impuestos sobre ganancias de capital”, explicó Carlos Ramírez, agente inscrito ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

La tributación de las ganancias obtenidas por las criptomonedas en Estados Unidos comenzó en 2014, cuando el IRS emitió una guía oficial en la que las clasificaba como propiedad para fines fiscales.

Eric Trump, hijo del presidente, sugirió la idea de eliminar los impuestos sobre las ganancias de criptomonedas como una estrategia para fomentar el crecimiento del sector. Sin embargo, esta medida podría generar un déficit considerable en el presupuesto federal, lo que dificultaría su aceptación en el Congreso, informó Forbes el 27 de enero de 2025. El medio, especializado en negocios y finanzas, también señaló que Eric Trump “no es un funcionario electo”, por lo que sus declaraciones no constituyen una propuesta formal.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que Donald Trump, tras asumir la presidencia en 2025, haya firmado un decreto que elimine los impuestos sobre las ganancias de las criptomonedas, como se asegura en un post difundido en X. Si bien Trump firmó una medida ejecutiva sobre criptomonedas, Neeraj Agrawal, director de comunicaciones de Coin Center, desmintió a elDetector que la orden incluyera alguna provisión que exonere los impuestos sobre las ganancias de estos activos digitales. Además, confirmamos mediante una hoja informativa proporcionada por la Casa Blanca sobre dicha orden ejecutiva, que no se mencionan excenciones de impuestos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoDonald TrumpCriptomonedasImpuestosÓrdenes ejecutivasTemporada de Impuestos 2025Desinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD