Donald Trump NO ha firmado una orden ejecutiva que elimine los impuestos sobre las ganancias de las criptomonedas

Las criptomonedas no están sujetas a impuestos en todos los países.

Tras la toma de posesión del presidente Donald Trump, surgió una publicación en redes sociales en la que se afirma que el mandatario “acaba de firmar” la eliminación de “todos los impuestos sobre las ganancias de capital de las criptomonedas basadas en EEUU”. Sin embargo, esta afirmación es falsa. Si bien Trump firmó una medida ejecutiva para promover el uso de criptomonedas, esta no incluye la exoneración de impuestos sobre las ganancias de estos activos digitales.

En su primera semana en el cargo, el presidente número 47 de Estados Unidos aprobó una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas una que, según él, busca convertir al país en la “capital mundial de la inteligencia artificial y las criptomonedas”. El documento, firmado el 23 de enero de 2025, establece como objetivo “promover el liderazgo de Estados Unidos en materia de activos digitales y tecnología financiera”, pero no menciona modificaciones en la política fiscal.

Impuestos a criptomonedas desde 2014

“No incluye esa [medida]”, aseguró Neeraj Agrawal, director de comunicaciones de Coin Center, en respuesta a una consulta de elDetector sobre si la orden firmada por Trump contempla la eliminación de impuestos sobre las ganancias de criptomonedas. Coin Center es un centro de investigación y defensa sin fines de lucro especializado en políticas públicas sobre criptomonedas, con sede en Washington DC.

La Casa Blanca proporcionó una “Hoja informativa: Orden Ejecutiva para Establecer el Liderazgo de Estados Unidos en Tecnología Financiera Digital”, al ser consultada por correo electrónico sobre la supuesta medida de exoneración de impuestos en criptomonedas firmada por el mandatario republicano. En ninguna parte de la misma se mencionan impuestos ni se hace referencia a políticas fiscales relacionadas con estos activos digitales.

Tampoco se encontró respaldo a la afirmación sobre la supuesta exención de impuestos tras realizar una búsqueda en el sitio web de la Casa Blanca utilizando las palabras en inglés "criptomonedas, impuestos”.

A diferencia de países como El Salvador, donde las ganancias de capital de criptomonedas no están sujetas a impuestos, en Estados Unidos estas transacciones son tratadas como propiedad a efectos fiscales.

“Actualmente, en Estados Unidos, las criptomonedas se consideran propiedad a efectos fiscales, por lo que las transacciones que las involucren pueden estar sujetas a impuestos sobre ganancias de capital”, explicó Carlos Ramírez, agente inscrito ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

La tributación de las ganancias obtenidas por las criptomonedas en Estados Unidos comenzó en 2014, cuando el IRS emitió una guía oficial en la que las clasificaba como propiedad para fines fiscales.

Eric Trump, hijo del presidente, sugirió la idea de eliminar los impuestos sobre las ganancias de criptomonedas como una estrategia para fomentar el crecimiento del sector. Sin embargo, esta medida podría generar un déficit considerable en el presupuesto federal, lo que dificultaría su aceptación en el Congreso, informó Forbes el 27 de enero de 2025. El medio, especializado en negocios y finanzas, también señaló que Eric Trump “no es un funcionario electo”, por lo que sus declaraciones no constituyen una propuesta formal.

Conclusión

Es falso que Donald Trump, tras asumir la presidencia en 2025, haya firmado un decreto que elimine los impuestos sobre las ganancias de las criptomonedas, como se asegura en un post difundido en X. Si bien Trump firmó una medida ejecutiva sobre criptomonedas, Neeraj Agrawal, director de comunicaciones de Coin Center, desmintió a elDetector que la orden incluyera alguna provisión que exonere los impuestos sobre las ganancias de estos activos digitales. Además, confirmamos mediante una hoja informativa proporcionada por la Casa Blanca sobre dicha orden ejecutiva, que no se mencionan excenciones de impuestos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

