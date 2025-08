Las 6 órdenes ejecutivas más polémicas de Trump

Entre las órdenes ejecutivas más polémicas de Trump apenas al asumir el poder se encuentra restringir el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento. "Esta es una de las grandes", dijo al estampar su firma en el papel. Sin embargo, expertos vaticinan que podría morir en el intento por los obstáculos legales que ya enfrenta.

El decreto exige que no se otorgue la ciudadanía por nacimiento en dos casos. Primero, cuando la persona nace mientras la madre está de forma ilegal en Estados Unidos y el padre no es ni residente permanente ni ciudadano. Segundo, cuando la persona de una madre con un estatus legal temporal y el padre no es ni ciudadano ni residente permanente.

Establece además que afectará a quienes nazcan 30 días después de la promulgación.

A pesar de la orden ejecutiva de Trump, la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución y ya enfrenta demandas en 18 estados.

