Trump NO declaró que la Biblia se debe estudiar en todas las escuelas y universidades, como afirman en redes sociales

Oklahoma y Texas declararon el estudio de la Biblia en escuelas públicas, antes de la era Trump.

Decenas de publicaciones en Instagram y Facebook afirman falsamente que el presidente Donald Trump declaró que la Biblia se debe estudiar en todas las escuelas y las universidades de Estados Unidos. No es cierto hasta este 29 de enero de 2025.

Verificamos la falsedad de las afirmaciones en redes sociales, con búsquedas con palabras clave (en inglés) en Google, la revisión en la página web de la Casa Blanca de las docenas de órdenes ejecutivas que ha firmado Trump en una semana de gestión, y las redes sociales del mandatario.

Ni en sus órdenes ejecutivas, ni en sus redes sociales está esa supuesta declaración

“El presidente Donald Trump declara que la biblia [ sic] se enseñe en todas las escuelas y universidades de los Estados Unidos. Busca, según sus palabras, 'restaurar los valores morales y espirituales que han hecho grande a esta nación'", se lee en una de las publicaciones en Facebook. Hasta este 29 de enero de 2025, nueve días después de su toma de posesión, el presidente no ha declarado esto.

En una búsqueda con palabras clave en Google (en inglés) no hallamos registros de la supuesta declaración de enseñar la Biblia en las escuelas y universidades del país, ni de la supuesta cita textual sobre restaurar los valores de la Nación , vinculada por las publicaciones que estamos verificando a la enseñanza de la Biblia en centros de educación.

Otra búsqueda con palabras clave en Google (en inglés) nos llevó a un artículo publicado este 28 de enero de 2025 por la National Public Radio (NPR, por sus siglas en inglés), que detalla todas las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente desde el 20 de enero hasta el 27 de enero de 2025.

Del total de 37 órdenes ejecutivas hay: 2 de economía, 2 de medioambiente, 9 de gobierno federal, 3 de política exterior, 2 de salud, 8 de inmigración, 3 de tecnología, 2 de otros temas varios (la desclasificación de los expedientes de la muerte de John F. Kennedy, y rescisiones iniciales de órdenes ejecutivas y acciones perjudiciales), 2 de respuesta a los desastres y 4 de seguridad nacional. Ninguna es religiosa, y en sus enunciados ninguna menciona tampoco la Biblia.

En la página web de la Casa Blanca hay un apartado de las acciones presidenciales desde el pasado 20 de enero de 2025, en ellas se incluyen memorandos y proclamaciones. En ninguno de ellos hay una declaración sobre la enseñanza de la Biblia en todas las escuelas y universidades.

Ni una búsqueda avanzada en X (antes Twitter) en la cuenta personal del presidente , ni en la de POTUS ( President of The United States) hay alguna mención a la Biblia. En Truth Social, la red social propia del mandatario, tampoco hay registro de que haya declarado que la Biblia se debe enseñar en todas las escuelas y universidades.

Algunos estados han declarado el estudio por su cuenta y antes de este gobierno de Trump

En Oklahoma está establecida la enseñanza de la Biblia en las escuelas públicas. La medida, activa en junio de 2024, fue instruida por el superintendente de instrucción pública del estado, el republicano Ryan Walters.

Por su parte, Texas aprobó el 18 de noviembre de 2024 el inicio de un plan para incluir partes de la Biblia en los libros de textos de las escuelas públicas. “El Consejo Estatal de Educación de Texas (SBOE, por sus siglas en inglés) realizó este martes una votación inicial en la que se aprobaron los cambios propuestos para el nuevo plan, que se aplicarán a los libros de texto desde preescolar hasta quinto año”, informó Univision Noticias en ese momento.

En todo caso, estas medidas son estatales, aplicadas por autoridades de Oklahoma y Texas, antes de que el presidente Trump tomara posesión de su cargo y de que circulara la afirmación en redes sociales.

Conclusión

Es falso que el presidente Donald Trump haya declarado que la Biblia se debe estudiar en todas las escuelas y universidades del país, como afirman publicaciones en Facebook e Instagram. Verificamos la falsedad de la supuesta orden en redes sociales con búsquedas con palabras clave en Google, la revisión en la página web de la Casa Blanca de las docenas de órdenes ejecutivas que ha firmado Trump en una semana de gestión y también de las redes sociales del mandatario. De las 37 órdenes ejecutivas que firmó entre el 20 y el 27 de enero de 2025, ninguna es religiosa ni menciona la Biblia. Además, no hay registro en sus redes sociales de una declaración así. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

