¿Quién es el jefe del DOGE? Según la Casa Blanca, no es Elon Musk

Elon Musk (y su hijo) en la Casa Blanca: así respondió a las críticas sobre su labor en el DOGE

La Casa Blanca dijo que el multimillonario Elon Musk técnicamente no forma parte del equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), encargado de la actual reestructuración en las agencias federales, sino que solo es uno de los principales asesores del presidente Donald Trump.

La declaración fue presentada el lunes mientras el gobierno de Trump se defiende de la demanda interpuesta por varios estados demócratas que quieren bloquear a Musk y al equipo del DOGE de acceder a los sistemas gubernamentales. Los demandantes afirman que el multimillonario está ejerciendo un “poder prácticamente sin control” en violación de la Constitución.

El papel exacto de Musk podría ser clave en la lucha jurídica sobre el acceso del DOGE a los datos gubernamentales, ya que el gobierno de Trump se prepara para despedir a miles de trabajadores federales.

Definir su función como colaborador y asesor en lugar de la persona a cargo de las operaciones diarias del DOGE podría ayudar al gobierno a ganar la demanda que argumenta que Musk tiene demasiado poder para alguien que no ha sido elegido ni confirmado por el Senado.

Por su parte, el gobierno de Trump alega que Musk “no tiene autoridad real para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo”, como dijo Joshua Fisher, director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, en documentos judiciales.

"En su función de asesor principal del presidente, Musk no tiene mayor autoridad que otros asesores principales de la Casa Blanca", escribió Fisher. "Al igual que otros asesores principales de la Casa Blanca, Musk no tiene autoridad real o formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo. Musk solo puede asesorar al presidente y comunicarle sus directivas", agregó.

Entonces, ¿quién es el administrador del DOGE?

El problema es que en su documentación, la Casa Blanca no revela quién está al frente del DOGE, un rol que ha dado la impresión hasta ahora que ejercía el propio Musk, quien se ha congratulado en publicaciones en su plataforma de redes sociales X y en una aparición pública en la Casa Blanca.

El martes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó decir a la prensa quién es el administrador del DOGE, aunque minutos antes había dicho en una entrevista con la cadena Fox News que Musk está encargado de supervisar las labores de la agencia en nombre del presidente.

Los despidos a empleados federales dependen de los encargados de las agencias, dijo Leavitt a la prensa. “Elon Musk, al igual que todos los demás en el gobierno federal, trabaja bajo la dirección del presidente Trump”.

El equipo del DOGE ha ido de agencia en agencia, interviniendo los sistemas informáticos, escarbando en los presupuestos y buscando despilfarros, fraudes y abusos, mientras se acumulan las demandas que alegan que Trump y el DOGE están violando la ley. Al menos dos apuntan al propio Musk.



La semana pasada, Musk pidió que Estados Unidos “eliminara agencias completas” del gobierno federal como parte del esfuerzo para recortar radicalmente el gasto y reestructurar sus prioridades.

La jueza federal de distrito Tanya Chutkan parecía escéptica en una audiencia el lunes cuando los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que Musk no tiene autoridad formal.

“Creo que se están extendiendo demasiado. No estoy de acuerdo con ustedes en eso”, dijo Chutkan.

Trump dice que Elon Musk es "un líder"

A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para restar peso a la autoridad del hombre más rico del mundo en la actual administración, el propio Trump describió a Musk como "un líder" fundamental para llevar a cabo sus recortes del gasto gubernamental.

Cuando en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News, el presentador, citando lo que ponía en la camiseta que llevaba Musk, lo describió como "el soporte técnico" del presidente, Trump respondió que el multimillonario realmente "es mucho más que eso". "Es un líder", agregó.

El presidente calificó a Musk como una especie de eficiente ejecutor de sus órdenes ejecutivas. "Tomaría esa orden ejecutiva que yo había firmado y haría que esas personas fueran a la agencia que fuera", dijo Trump sobre Musk y los integrantes del polémico DOGE, a pesar de que su propia administración está intentando restar peso al poder real que tiene en su gobierno el dueño de Tesla y SpaceX.

Con información de AP y otros.

