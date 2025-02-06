Cómo Elon Musk se convirtió en un par de semanas en la figura más influyente del círculo de Donald Trump

Video #50501: el movimiento que se está generando en redes en medio de las protestas contra Trump

La aparición de Elon Musk, propietario de X, como la figura más influyente alrededor del presidente Donald Trump ha creado una dinámica fuera de lo común: un asesor externo de la Casa Blanca que utiliza una de las plataformas de información más poderosas del mundo para vender los puntos de vista del gobierno mientras intimida a sus detractores.

En los últimos días, Musk ha utilizado X para promover las posturas de Trump ante sus 215 millones de seguidores, atacar a USAID, una agencia que intenta cerrar calificándola de “malvada” y afirmar que un empleado del Tesoro que renunció bajo presión por el acceso al sistema de pagos cometió un delito.

El uso de la plataforma de redes sociales que posee se ha convertido tanto en un garrote como en un megáfono para el gobierno republicano en un momento en que su poder para moldear la perspectiva del electorado solo está creciendo, ya que más estadounidenses recurren a las redes sociales y a influencers para obtener noticias.

Musk, sin embargo, no está sujeto a todas las mismas normas éticas y divulgaciones financieras que algunos otros trabajadores federales porque está clasificado como un empleado gubernamental especial.

Trump a principios de esta semana desestimó las preocupaciones sobre los conflictos de interés de Musk, diciendo: “Si creemos que hay un conflicto o un problema, no dejaremos que (Elon) se acerque”.

Sin embargo, para el hombre más rico del mundo controlar en solitario las palancas de uno de los canales de comunicación en línea más influyentes mientras ocupa un cargo en el complejo de la Casa Blanca es “impensable” en nuestro actual sistema de gobierno, dijo Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard y autor de “How Democracies Die” ("Cómo mueren las democracias”).

“Esta es una combinación de poder económico, mediático y político que creo que nunca se ha visto antes en ninguna democracia en la Tierra”, afirmó.

Las solicitudes de comentarios presentadas a la comisión especial de Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y X no fueron respondidas.

Musk mantiene un pie en dos mundos poderosos

La estrecha conexión entre la cuenta X de Musk y el gobierno de Trump ha sido criticada no solo porque le da a Trump un altavoz inusualmente grande. La propiedad de Musk de X también podría darle un incentivo financiero para usar su propia plataforma en lugar de otros caminos para difundir la información gubernamental más urgente y vital.

En las primeras dos semanas del mandato de Trump, Musk ha utilizado su caché de celebridad de larga data para amplificar los puntos de vista del presidente sobre los incendios forestales en California, el gasto federal, las selecciones del gabinete y más.

Utilizó X para criticar e intimidar a aquellos que se pronunciaron en contra de su amplia toma de control de las agencias gubernamentales como jefe de DOGE.

También realizó una transmisión en vivo en X con el empresario Vivek Ramaswamy y dos senadores republicanos para discutir el trabajo de DOGE, invitando a los usuarios a escuchar en vivo. Doce horas después, DOGE lo publicó en Facebook para que los no usuarios de X pudieran escuchar la grabación.

La participación de Trump en la plataforma social mucho más pequeña Truth Social, que transfirió el año pasado a un fideicomiso revocable del cual es el único beneficiario, es otro ejemplo de tal consolidación de poder.

Musk insiste en que sus publicaciones en X sobre DOGE y otros asuntos gubernamentales son para beneficio del público, como medida de transparencia. Los partidarios dicen que merece crédito por compartir sus pensamientos y estrategias sin filtros, y ven su estilo como un soplo de aire fresco después de años de oscurantismo gubernamental.

Ha prometido que DOGE, encargada de reducir el gasto federal, publicará todas sus acciones en línea, aunque su sitio web oficial del gobierno está actualmente en blanco, con solo el lema: “El pueblo votó por una reforma importante”.

El dueño de X amplifica las narrativas de Trump en X

Desde que quedó claro que Musk se uniría al gobierno, ha amplificado repetidamente las narrativas de Trump en X, donde el dueño de la plataforma es el usuario más seguido y se informa que a menudo se recomienda como la primera cuenta a seguir para los nuevos usuarios.

A veces, esas narrativas incluyen información engañosa. Después de que los incendios forestales arrasaran Los Ángeles el mes pasado, Musk compartió la publicación de otro usuario que declaraba que “Trump libera el agua de California” mientras que “Biden y Newsom dejan que los incendios ardan”.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército comenzó a liberar grandes flujos de agua de dos embalses de California el viernes y continuó haciéndolo durante el fin de semana, informó Los Angeles Times. Pero ese agua controlada por el gobierno fluye hacia las tierras agrícolas del fértil Valle Central de California, no a los barrios del condado de Los Ángeles que lidian con las secuelas de los mortales incendios del mes pasado. Además, fue liberada en un momento en que no era necesaria para los agricultores.

En diciembre, antes de que Trump asumiera el cargo, Musk lo ayudó a hundir temporalmente un acuerdo de financiamiento gubernamental, provocando indignación con una serie de publicaciones en X atacando el proyecto de ley por lo que describió como gastos excesivos.

Más recientemente, Musk ha utilizado X para avanzar en los esfuerzos de DOGE para cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, publicando el domingo para etiquetar a la agencia como “malvada” y una “organización criminal”.

Intimidación y falta de transparencia

Musk también ha utilizado la plataforma para insinuar que otros podrían haber cometido delitos. Es un señalamiento que, desde la oficina de Musk adyacente al Ala Oeste de la Casa Blanca, podría verse como si tuviera la aprobación del gobierno y, por lo tanto, del Departamento de Justicia.

El día después de que el subsecretario interino del Tesoro David Lebryk renunciara bajo presión por el acceso al sistema de pagos, Musk publicó que Lebryk había cometido “crímenes a una escala que hace que la mafia parezca como preescolares robando galletas”.

Al menos un fiscal nombrado por Trump parece estar listo para escuchar las sugerencias que provienen de la plataforma de Musk. El secretario de Justicia interino de Estados Unidos, Ed Martin, recientemente agradeció a una cuenta anónima pro-Trump en X cuando recomendó que “investigara” a otro usuario que publicó críticas a DOGE.

El lunes, Musk publicó que había “eliminado” 18F, una agencia gubernamental que trabajaba en proyectos tecnológicos como el programa de Archivo Directo del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés). La noticia, que no se compartió en otro lugar, llevó a la confusión sobre si el programa de presentación gratuita todavía está disponible para los contribuyentes, pero el programa gratuito sigue disponible, al menos para la próxima temporada de impuestos.

Los críticos dicen que, en lugar de completa transparencia, Musk solo muestra lo que quiere revelar sobre la comisión que lidera. El propietario de X ha suspendido las cuentas de algunos usuarios de X que publicaron los nombres de los miembros de su equipo DOGE. Y muchos detalles del trabajo de la comisión han quedado vagos a medida que ha tomado rápidamente el control de las bases de datos de la agencia, reducido costos y obtenido acceso al sistema de pagos del Tesoro de Estados Unidos sin la aprobación del Congreso.

Difuminando la línea entre los intereses gubernamentales y personales

La influencia de Musk en el gobierno de Trump llega mientras otros directores generales que dirigen las mayores compañías de redes sociales del mundo han mostrado deferencia hacia el presidente e incluso han cambiado políticas para alinearse con su visión del mundo.

El director general de Meta, Mark Zuckerberg, el director general de Google, Sundar Pichai, y el director general de TikTok, Shou Zi Chew, todos asistieron a la investidura de Trump. Zuckerberg, a quien Trump amenazó con encarcelar el año pasado, recientemente cambió las políticas de sus plataformas para eliminar la verificación de hechos y hizo eco de las preocupaciones de Trump de que el gobierno acosaba a las compañías de redes sociales para “censurar” la libertad de expresión.

Mientras tanto, el futuro de TikTok en Estados Unidos depende de que la aplicación encuentre nuevos propietarios. Trump ha tomado un papel líder en intermediar ese acuerdo y sugirió que el gobierno podría explorar una participación en la propiedad.

Steven Livingston, director fundador del Instituto para Datos, Democracia y Política en la Universidad George Washington, dijo que el papel de Musk muestra cómo la democracia estadounidense ya está tambaleándose.

“Se está inclinando a la voluntad y al capricho de un multimillonario y no al Congreso”, dijo. ”¿Dónde terminan X y Elon Musk y dónde comienza el gobierno? Ya no estoy seguro de dónde está esa línea”.

