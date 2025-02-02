'DOGE', el grupo de asesores externos que dirige Musk, obtuvo acceso a sistemas de pago sensibles del Tesoro, según reportes

Video Musk y los jugosos contratos que lo atan con el gobierno que Trump le pidió ‘supervisar’

El llamado 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' (DOGE en inglés), un grupo se asesores externos dirigido por el multimillonario aliado del presidente Donald Trump y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, obtuvo acceso a datos confidenciales del Departamento del Tesoro, incluidos los sistemas de pagos del Seguro Social y Medicare, dijeron a la agencia AP dos personas familiarizadas con la situación.

Esto sugiere que los asesores externos de 'DOGE', a los que Donald Trump pidió encontrar formas de despedir a empleados federales, y recortar programas y regulaciones federales, podrían tener un amplio margen de maniobra para acceder a datos importantes de los contribuyentes, entre otros.

El viernes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aprobó el acceso al sistema de pagos del Tesoro a un equipo dirigido por Tom Krause, un ejecutivo de Silicon Valley que trabaja en conjunto con el 'departamento' de Musk, dijeron fuentes al diario The Washington Post.

El periódico The New York Times fue el primero en informar sobre la noticia del acceso del grupo al enorme sistema de pagos federales. Las fuentes que han hablado con los medios lo han hecho bajo anonimato, ya que no están autorizadas para hacerlo.

Estos sistemas sensibles del Tesoro, administrados por la Oficina del Servicio Fiscal, controlan el flujo de más de 6 billones de dólares anuales y decenas de millones de personas en todo el país dependen de ellos, informó el Post. Son responsables, entre otras funciones, de pagar los beneficios del Seguro Social y Medicare, los salarios del personal federal, los pagos a contratistas gubernamentales y a los beneficiarios de subvenciones, y los reembolsos de los impuestos.

Por lo general, solo un pequeño grupo de empleados de carrera controla los sistemas de pago, mencionó el Post.

Tras conocerse la noticia del acceso, el demócrata de mayor rango en el Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, de Oregon, envió el viernes una carta al secretario del Tesoro expresando su preocupación de que "los funcionarios asociados con Musk podrían haber tenido la intención de acceder a estos sistemas de pago para retener ilegalmente los pagos a cualquier número de programas".

“Para decirlo sin rodeos, estos sistemas de pago simplemente no pueden fallar, y cualquier intromisión en ellos por motivos políticos corre el riesgo de causar graves daños a nuestro país y a la economía”, dijo Wyden.

El acceso de 'DOGE' a datos del Tesoro y la renuncia de un alto funcionario

La noticia también llega después de que el subsecretario interino del Tesoro, David Lebryk, se retirara abruptamente de su puesto en el Tesoro después de más de 30 años de servicio. El Post informó el viernes que Lebryk renunció a su puesto después de que Musk y los asesores de 'DOGE' solicitaron acceso a datos confidenciales del Tesoro.

Lebryk, quien ocupó cargos no políticos en el Tesoro durante varias décadas y había sido el secretario interino antes de la confirmación de Bessent, se había negado a ceder el acceso a los representantes de Musk, dijeron al Post personas familiarizadas con la situación. Los funcionarios de Trump pusieron a Lebryk en licencia administrativa y luego él anunció su retiro el viernes en un correo electrónico a sus colegas.



“El Servicio Fiscal realiza algunas de las funciones más vitales del gobierno”, dijo Lebryk en una carta a los empleados del Tesoro enviada el viernes. “Nuestro trabajo puede ser desconocido para la mayoría del público, pero eso no significa que no sea excepcionalmente importante. Estoy agradecido por haber podido trabajar junto con algunos de los mejores y más talentosos empleados de operaciones del país”.

La carta no mencionó la solicitud de 'DOGE' para acceder a los pagos del Tesoro.

Musk respondió el sábado a una publicación en su plataforma de redes sociales X sobre la salida de Lebryk: “El equipo de @DOGE descubrió, entre otras cosas, que los funcionarios de aprobación de pagos del Tesoro tenían instrucciones de aprobar siempre los pagos, incluso a grupos conocidos como fraudulentos o terroristas. Literalmente, nunca rechazaron un pago en toda su carrera. Ni una sola vez”. El multimillonario no proporcionó pruebas de esta afirmación.

'DOGE' estaba originalmente dirigido por Musk y el excandidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy, quienes prometieron conjuntamente recortar miles de millones del presupuesto federal y marcar el comienzo de “reducciones masivas de personal en toda la burocracia federal”. Ramaswamy ya no forma parte de 'DOGE' y ahora considera postularse para gobernador de Ohio, según reportes.

