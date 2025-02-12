Trump NO ha firmado una orden para impedir que inmigrantes “se hagan ciudadanos casándose con estadounidenses”

Desde el 20 de enero han circulado muchas falsedades sobre supuestas órdenes firmadas por Trump.

En medio de la ola de cambios políticos en el país tras la llegada al poder de Donald Trump, circula en redes sociales la afirmación de que el presidente firmó una orden para impedir que inmigrantes “se hagan ciudadanos casándose con estadounidenses”. Sin embargo,es falso que el mandatario haya firmado una orden ejecutiva con esas características, hasta el momento de publicar esta verificación.

PUBLICIDAD

Confirmamos la falsedad de la afirmación revisando los registros de las acciones presidenciales, las redes sociales de Trump y con búsquedas con palabras clave en Google.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Es otra desinformación sobre supuestas órdenes firmadas por Trump

“Donald Trump firma orden ejecutiva, no permitirá que inmigrantes se hagan ciudadanos casándose con estadounidenses”, se lee superpuesto en un video con imágenes de apoyo del presidente Trump, personas casándose, la bandera de Estados Unidos, la aplicación para la Green Card, y familias felices. Esa afirmación es falsa, y entra dentro de las decenas de falsedades que han circulado desde enero sobre supuestas nuevas órdenes ejecutivas.

Tanto en el video como en la descripción del post se lee que firma (en presente) la orden, pero el audio del video se contradice y dice que estaría por firmar, en todo caso no es posible verificar algo a futuro.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre la supuesta orden que impediría el matrimonio entre inmigrantes y estadounidenses.

Desde que Trump inició su gestión el pasado 20 de enero de 2025, la Casa Blanca ha ido publicando en su página web todas las acciones presidenciales , que incluyen órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones. Una búsqueda avanzada entre esas acciones no dio resultados sobre la supuesta medida. Tampoco en la revisión manual de cada uno de los encabezados de las acciones de Trump.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que el presidente Donald Trump haya firmado una orden para impedir que inmigrantes se hagan ciudadanos casándose con estadounidenses, como afirman mensajes en Instagram. Confirmamos la falsedad de la afirmación revisando los registros de las acciones presidenciales, la revisión en las redes sociales de Trump y con búsquedas con palabras clave en Google. Ninguna de estas búsquedas y revisiones arrojaron resultados sobre la supuesta medida. Esta afirmación se suma a las decenas que han circulado también sobre otras falsas órdenes ejecutivas firmadas por Trump. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: