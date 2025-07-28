Trump NO ha anunciado una orden que otorgue protección migratoria a personas “sin historial criminal”

No es la primera vez que en elDetector identificamos desinformación sobre temas migratorios en TikTok.

Un video en TikTok afirma falsamente que el presidente Donald Trump ha anunciado una “nueva medida” —vigente desde el 15 de julio de 2025— que protegería de la deportación a inmigrantes “sin historial criminal”. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que la política migratoria actual no excluye la expulsión de personas sin historial criminal.

“El presidente de Estados Unidos aseguró que los inmigrantes sin delitos ni historial criminal podrán quedarse en el país sin temor”, dice el video de “última hora” publicado el 21 de julio de 2025. En otra parte se escucha que, bajo el “nuevo plan migratorio”, los inmigrantes “podrán obtener un estatus legal por 5 años con derecho a trabajar legalmente” y que, si funciona, se “extenderá por 10 años más”. Esta narrativa también ha sido difundida en inglés.

ICE dice lo contrario

Consultado por elDetector, el abogado de inmigración José A. Guerrero desmintió lo afirmado en el video que estamos verificando. “Totalmente falso”, dijo en un mensaje enviado por WhatsApp, y añadió que, en realidad, es “todo lo contrario”. Guerrero explicó que las autoridades han reiterado “que todo el que esté ilegal, sin importar si tiene récord criminal, está sujeto a ser deportado”.

El jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) , Todd Lyons, declaró en una entrevista difundida el lunes 21 de julio por CBS News que, aunque su agencia priorizará sus recursos limitados en arrestar y deportar a “lo peor de lo peor” —personas indocumentadas y con antecedentes penales—, los inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales también están sujetos a deportación.

Al revisar la página oficial de la Casa Blanca, elDetector no encontró ninguna orden firmada o declaración por el presidente que respalde lo difundido en TikTok. El video fue compartido desde una cuenta que no pertenece ni al gobierno ni a un medio de comunicación, aunque utiliza la palabra “news” (noticias) en su nombre para aparentar credibilidad; una estrategia que suelen usar los desinformantes.

Si bien existe una propuesta bipartidista — La Ley Dignidad de 2025 — en discusión en el Congreso, esta no ha sido aprobada. La iniciativa, impulsada por las congresistas María Elvira Salazar (republicana por Florida) y Verónica Escobar (demócrata por Texas), contempla otorgar un estatus temporal a ciertos inmigrantes indocumentados que hayan vivido en Estados Unidos antes de 2021 que no tengan antecedentes penales . De ser aprobada, permitiría hasta siete años de permiso de trabajo, pero solo los dreamers calificarían para la ciudadanía, según reportó Noticiero Univision .

En elDetector hemos identificado casos recurrentes de desinformación sobre temas migratorios en TikTok, en los que se difunden afirmaciones falsas, como ocurre en este caso. Guerrero subraya la importancia de “verificar la fuente de la noticia” y recomienda consultar con un abogado en caso de dudas.

Conclusión

Es falso que exista una orden anunciada por el presidente Donald Trump que otorgue protección a inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales o que les conceda un estatus legal por cinco años con derecho a trabajar legalmente, como afirma un video difundido en redes sociales. El abogado de inmigración José A. Guerrero desmintió esta afirmación y explicó que, por el contrario, el gobierno ha reiterado que todas las personas en situación migratoria irregular —con o sin antecedentes penales— están sujetas a deportación. Sus declaraciones hacen referencia a lo dicho por el jefe interino de ICE, quien sostuvo que la política migratoria actual no excluye la expulsión de personas sin historial criminal. Además, no encontramos registros en la página web de la Casa Blanca que respalden la existencia de la supuesta medida atribuida a Trump. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

